Olaszországot is megjáró portugál balhátvédet igazolt az Újpest

Lapunk néhány nappal ezelőtt beszámolt róla, hogy a nagyszebeni FC Hermannstadt játékosa az NB I-be igazolhat, szerdán pedig az Újpest be is jelentette Tiago Goncalves érkezését.

„Tiago egy technikailag képzett, támadó szellemű szélső védő, aki a védekező feladatai mellett mindig az előrejátékban gondolkodik, ráadásul nyomás alatt sem jön zavarba. Passzaival, cseleivel és gyors felfutásaival folyamatos veszélyt tud jelenteni a támadóharmadban” – mondta el Benczédi Balázs, az Újpest FC ügyvezető igazgatója a klubhonlapnak.

A 24 éves játékos Cascais városában született, és a Tires akadémiáján kezdett ismerkedni a futball alapjaival. Innen a Belenenseshez vezetett az útja, majd játszott a Genoa és a Valladolid utánpótlásában is, mielőtt a genovaiaknál lehetőséget kapott a felnőttek között is. Ezt követően megfordult a Messinában, a Novarában és a Pontederában is, mígnem 2023-ban visszatért a Belenenseshez. A 183 centiméter magas balhátvéd egy év elteltével innen szerződött a román élvonalbeli FC Hermannstadthoz, ahol az előző idényben 41 tétmérkőzésen négy gólt és kilenc asszisztot jegyzett.

„Tiago Goncalves tökéletesen fog illeszkedni a csapatba balhátvéd-pozícióban, főleg, ha uralni kell a játékot kell egy adott mérkőzésen, mivel a bal oldali támadójátékunkhoz sokat hozzátesz majd” – nyilatkozta Damir Krznar, az Újpest FC vezetőedzője.

Mint megírtuk romániai forrásokra hivatkozva, a nagyszebeni klub a Rapid Bucuresti és az Universitatea Craiova 700 ezer eurós ajánlatát is elutasította, a magyar élvonalból viszont 800 ezer eurós ajánlat érkezett, amit már elfogadott a futballista eddigi munkaadója.