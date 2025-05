Korhut Mihály: Mondták, nem is olyan ügyetlen ez a gyerek…

– A DVTK II elleni NB III-as bajnokit követően bejelentette, felhagy az aktív labdarúgással. Nehéz döntés volt?

– A döntést hónapokkal ezelőtt meg kellett hozzam… – mondta lapunknak Korhut Mihály, aki rövid kaposvári kitérőt leszámítva teljes magyarországi pályafutását Debrecenben töltötte, a DVSC színeiben háromszor nyert bajnokságot és ugyanennyiszer Magyar Kupát, légiósként az izraeli Hapoel Beer-Sevában és a görög Ariszban szerepelt 2016 és 2020 között. – Nem egyik napról a másikra döntöttem, készültem rá, ha vége a bajnokságnak, befejezem a futballt. A szervezetem is jelzett, a kislányom éppen szerdán töltötte be a harmadik életévét, nem jó érzés, ha fájós lábbal kell lehajolnom hozzá. Elmúltam harminchat, a labdarúgásban ez már a célegyenest jelenti, lássuk be, eljárt felettem az idő.

Korhut Mihály kislánya már ismerkedik a labdával (Fotó: Facebook)

– Mihez kezd? Éttermet nyit, elmegy egy multihoz dolgozni, vagy maradna a labdarúgásban?

– Csak a hozzám legközelebb állók tudták, hogy az idény végén befejezem a futballt, de a civil életre már évek óta készülök. Szerencsére a feleségem, Bea remek üzleti érzékkel van megáldva, ha kell egy műanyag olajkályhát is képes lenne eladni, és az elmúlt esztendőkben beindítottunk egy-két kisebb vállalkozást. Feltettem magamnak a kérdést, képes lennék-e labdarúgás nélkül élni, de hamar rájöttem, a válasz egyértelmű nem.

– Gyerekeket tanítana, vagy irány az alacsonyabb osztály és felnőtt csapatokkal lépkedne felfelé a szamárlétrán?

– Fél éve járok az edzői tanfolyamra, ha végzek vele, az élvonalban máris lehetnék másodedző. De mindig is a földön jártam, tisztában vagyok vele, ahogy játékosként annak idején a nulláról kezdtem, edzőként is tapasztalatot kell szereznem. Szóval a terv egyelőre az, hogy edzőként is kipróbálom magam, egy ideje a DEAC U15-ös csapata mellett segédkezem, és úgy gondolom, lehet is érzésem ehhez a szakmához. Szeretném átadni azt a tudást, amit hosszú évek alatt megszereztem. Már most is nagyon élvezem, ha a gyerekek ráéreznek arra, amit kérek tőlük, és végre is tudják hajtani.

– Emlékszik a pillanatra, amikor gyerekként rájött, futballista szeretne lenni?!

– Édesanyámék mesélték, hat évesen már edzésre jártam, de előtte sem érdekelt más, csakis a labda. Édesapám és kersztapám is futballoztak alacsonyabb szinten, mindenben támogattak, majd amikor Tiszaújvárosban látták, nem is olyan ügyetlen ez a gyerek, egész jó bal lába van, még inkább támogattak mindenben.

– Debrecenbe hogyan került?

– A nyolcadik osztály végéhez közeledve osztogatták a brossúrákat az iskolában, hova lehet továbbtanulni. Kezembe került a Hajdú-Bihar megyei középiskolákat felsoroló füzet, és miután az Irinyi János Technikum sportiskola volt, elmentem a kiválasztóra. Innentől már történelem… Az első meccsemet a Lokiban Herczeg Andrásnál játszottam az NB I-ben, elmentem Kaposvárra, majd Kondás Elemér visszahívott, onnantól pedig jött az aranyidőszak, szárnyaltunk a Lokival.

– Ez volt a legszebb időszak pályafutása során?

– Imádtam abban a Debrecenben futballozni, mégis inkább a kétezer-tizenhatos esztendőt említeném életem legszebb évének. Akkor házadostam meg, Franciaországban részt vehettem az Európa-bajnokságon, a kiskutyánk is akkor került hozzánk, na és abban az évben kerültem Izraelbe is.

– Igaz, hogy az esküvője az Eb ideje alatt lett volna?

– Szép kis történet. Eredetileg júniusra tűztük ki Beával az esküvőt, de miután akkoriban hol a válogatott keret tagja voltam, hol nem, így abban maradtunk, az a biztos, ha áttesszük májusra. A bajnokság végeztével Bernd Storck szövetségi kapitány Ausztriába indult a bő kerettel, emlékszem, napokig filóztam, hogyan mondjam meg neki, hogy haza kellene mennem, mert esküvőm lesz. Végül rászántam magam, odaálltam elé, és bíztam benne, hogy megérti.