NB II: nem teljesült a cél, mégis marad a helyén a Tatabánya szakmai stábja

Mint lapunk is beszámolt róla, bő másfél hónapja a klub vezetősége ultimátumot adott a szakvezetőségnek, miszerint ha a csapat a következő hat mérkőzésén nem szerez legalább kilenc pontot, vagy a következő két meccsét elveszíti, akkor a szakmai stábban és a játékoskeretben is drasztikus változtatásokat hajtanak végre. Nos, a Tatabánya a hatból az első két találkozóján nem kapott ki, viszont összesen csupán nyolc pontot gyűjtött, azonban az utóbbi hetekben mutatott javuló forma és fejlődés egyértelmű jelei arra ösztönözték a többségi tulajdonost és a főszponzort, hogy továbbra is bizalmat szavazzanak Gyürki Gergely vezetőedzőnek és Dragóner Attila ügyvezetőnek – olvasható a klub közleményében.