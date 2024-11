Támadásban a kazincbarcikai család

Egyetlen szerzett pont. Így állt a Kazincbarcika a Merkantil Bank Liga-idény harmadik fordulóját követően, most pedig, a 14. forduló után, az utolsó őszi játéknap előtt az egész mezőnyt megelőzi. Erős Gábor vezetőedző együttese hat forduló óta őrzi veretlenségét, az elmúlt hétvégén 0−2-ről mentette 2−2-re a meccset a Mezőkövesd otthonában, egy hónapja pedig 0−1-ről győzött 2−1-re a vendég Szeged ellen. Karakteres csapat, 32 szerzett (a legtöbb az NB II mezőnyében), 15 kapott gól, első hely a tabellán − mi történik Kazincbarcikán?

„A támadófutball elkötelezett híveként szerencsés helyzetben vagyok, mert a barcikai labdarúgók vevők az elképzeléseinkre és meg is tudják valósítani. Ragyogó szakmai stáb segíti a munkámat − mondta megkeresésünkre Erős Gábor, a csapat vezetőedzője. − Szerintem ezzel a felfogással lehet igazán érdekessé varázsolni a hétköznapokat is. Ha a játékosok örömmel jönnek edzésre, továbbá látják, hogy a befektetett munkának megvan az eredménye, jó lesz az együttes. Az edzőket mindig a csapatok, az eredmények teszik naggyá − hogy nekünk mi lehet a határ, majd meglátjuk. Az biztos, hogy ez a kis társaság olyan, mint egy család, és megyünk előre, támadunk, nem megfeledkezve persze a védekezés fontosságáról sem. A harminckét szerzett gólunk nagyon rendben van, a tizenöt kapott is elfogadható, ez a harmadik legkevesebb a másodosztály mezőnyében.”

A Kazincbarcika legeredményesebb futballistája a nyolcgólos Pethő Bence, ő jelenleg sérüléssel bajlódik, az utolsó fordulóban sem lesz bevethető, míg Bódi Ádám hétgólos, sokadvirágzását éli, megkockáztatjuk, 34 esztendősen nem csupán a borsodiak, hanem a Merkantil Bank Liga legjobbja.

„Kimagasló teljesítményt nyújt, akárcsak Varga József vagy Lucas, hogy csak a rutinosabb labdarúgóinkat említsem. Örülünk, hogy ők is részesei ennek a különleges ősznek, élmény velük, valamint a fiatalabbakkal együtt dolgozni” − tette hozzá Erős Gábor.

A Kazincbarcika vasárnap a Kisvárdát fogadja az utolsó őszi fordulóban, és ha nyer, a tabella első helyéről várhatja a 2025-ös folytatást. A barcikai vezetőedzőnek ráadásul különleges élmény lesz a hétvégi összecsapás, hiszen korábban kilenc évig dolgozott a Kisvárdánál, edzőként NB I-es ezüstéremig kormányozta a gárdát, egyúttal kivezette a nemzetközi kupaporondra.