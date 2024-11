A Szeged elleni döntetlennel a Honvéd visszacsúszott az utolsó helyre

LABDARÚGÓ NB II

12. FORDULÓ

BUDAPEST HONVÉD FC—SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA 1—1 (1—1)

Bozsik Aréna, 1367 néző. Vezette: Takács Ákos (Szécsényi István, Dobos Dávid)

HONVÉD: Tujvel — Pauljevic, Szabó T., Ene, Benczenleitner, Hangya (Bévárdi, szünetben) — Csilus T., Kesztyűs (Lőrinczy, 79.) — Holman (Sigér Á., 79.) — Medgyes Z., Simon B. (Farkas B., 66.). Vezetőedző: Laczkó Zsolt

SZEGED: Takács J. — Szilágyi Z., Horváth M., Tóth B. — Könczey (Gera N., 67.), Márkvárt, Haris (Biben, 76.), Mohos, Kurdics (Palincsár, 76.) — Novák, Gajdos (Borvető, 76.). Megbízott vezetőedző: Simon Ádám

Gólszerző: Medgyes Z. (1—0) a 13., Novák Cs. (tizenegyesből, 1—1) a 36. percben

MESTERMÉRLEG

Laczkó Zsolt: — Jól kezdtünk, megszereztük a vezetést is. Ám ismét komoly egyéni hibát vétettünk, s ezt a Szeged ki is használta. Szünet után több helyzetünk volt, de nem tudtuk élni a lehetőségeinkkel. Pozitívum, hogy pontot tudtunk szerezni.

Simon Ádám: — Kiegyenlített meccs volt, az eredmény reális. Nem volt több benne; a célt, a győzelmet sajnos nem sikerült elérnünk. Van még három meccsünk ősszel, azokat kell behúzni.

ÖSSZEFOGLALÓ

A másodosztályú bajnokság tizenkettedik fordulójának nagy kérdése volt, hogy az utolsó öt játéknapon csupán egyetlen pontot szerző Honvéd képes lesz-e megállítani zuhanórepülését, vagy a hétközi Magyar Kupa-vereséget követően Michael Borist menesztő döntetlenkirály Szeged újabb szöget ver a kispestiek koporsójába.

Nos, Laczkó Zsolt gondjai annyiban enyhültek, hogy Holman Dávid és Ene Kornél hosszabb kihagyás után ismét a szakvezető rendelkezésére állt, ugyanakkor a Tisza-partiak megbízott vezetőedzője, Simon Ádám három helyen is változtatott a legutóbbi bajnokin, Kazincbarcikán vereséget szenvedő tizenegyen.

Kiegyenlített első percek után a semmiből szerzett vezetést a Honvéd, s az előny szemmel láthatóan lendületet adott a kispesti játékosoknak. Holman Dávid jól osztogatott a pálya közepén, Medgyes Zoltán pedig remekül kamatoztatta mozgékonyságát a nehézkes szegedi védők közt. Érett a hazaiak második gólja, ehelyett Pauljevics kapitális hibáját követően tizenegyeshez jutottak a vendégek, s Novák Csanád nem is kegyelmezett. Az egyenlítés alaposan megfogta a kispestieket, s a szünetig nem is tudták ismét elkapni a fonalat. A szünet után a küzdelemre nem lehetett panasz, sőt még helyzet is akadt mindkét kapu előtt, de egyiket sem sikerült gólra váltani, így maradt a döntetlen. Ez pedig azt jelenti, hogy a Honvéd tizenkét fordulót követően sereghajtó helyre csúszott. 1—1

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy az öt meccse nyeretlen Honvéd a Michael Boris elbocsátása után a találkozóra Simon Ádám megbízott vezetőedző irányításával készülő Szeged ellen.

