Játékost cserélt a Kisvárda és a Kecskemét – hivatalos

Czékus Ádám Kecskeméten folytatja pályafutását, cserébe Nagy Krisztián Kisvárdára szerződik – közölte honlapján a KTE és a Kisvárda is csütörtökön.

A 22 éves Czékus a szerbiai Verbászban született, 2016 nyarán Topolyáról igazolt Magyarországra, első klubja a Szeged volt, majd a Honvéd és az FTC utánpótlásában pallérozódott, a zöld-fehéreknél az NB III-ban is bemutatkozhatott. A csatár 2022 nyarán Békéscsabára igazolt, ahol első NB II-es felnőttidényében 36 bajnokin 11 gólt és 5 gólpasszt termelt, emellett a kupában két meccsen további két-két gól és gólpassz volt a mérlege. Ezt követően szerződtette a Kisvárda, ahol 2023 őszén kilenc NB I-es meccsen kapott lehetőséget, és első gólját is megszerezte, a kupában további négy gólpassz és egy találat került a neve mellé. Idény közben Tiszakécskére került kölcsönbe, ahol 11 tétmeccs jutott neki, majd tavaly nyáron kölcsönbe visszatért Békéscsabára, ahol ezúttal sem maradt adós a gólokkal, 25 fellépésen kilencszer volt eredményes két előkészítés mellett.

„Boldog voltam, amikor kiderült, hogy a KTE szeretne megszerezni, mert bár kiesett a klub, de egyértelmű célja a feljutás. Az érdeklődés után tulajdonképpen el is döntöttem, hogy Kecskemétre szeretnék jönni, hogy segítsek a célok elérésében. Engem a csapatszintű cél érdekel, ez a legfontosabb, de ehhez a magam módján gólokkal és gólpasszokkal tudok leginkább hozzájárulni. Amennyiben minél több jön ezekből, úgy el is érhetjük, amit elterveztünk. A lila színnel sem kell különösebben ismerkednem, hiszen Békéscsabán is ebben játszottam, közben nagyon meg is szerettem” – mondta bemutatkozásként Czékus Ádám új klubja honlapjának.

Nagy 2021 nyarán lett a KTE játékosa, a DEAC-tól érkezett az akkor NB II-ben újonc csapathoz. Gyorsan alapember lett, elévülhetetlen érdemeket szerzett a feljutás kiharcolásában, majd az NB I-es ezüstérem megszerzésében is. Bár a 2023–2024-es idényben súlyos sérülés is hátráltatta, végül 101 lila-fehérben lejátszott tétmérkőzéssel búcsúzik a klubtól, melyeken nyolc gólt és 15 gólpasszt ért el.

„Nehéz szavakat találni, hiszen csodálatos négy évet töltöttem Kecskeméten, és ilyenkor az ember mindig a sikereket, a szép emlékeket viszi magával. A közös pillanatok, az együtt átélt örömök egy életre velem maradnak. Csak hálával tartozom a vezetőségnek, a stábtagoknak, a csapattársaknak, tényleg mindenkinek, aki bízott bennem. A szurkolókról sem szeretnék megfeledkezni, hiszen nemcsak akkor halmoztak el a szeretetükkel, amikor jól ment a játék, hanem akkor is, amikor sérült voltam, ezért mindig hálás leszek. A legőszintébben kívánom a klubnak, hogy érje el a célját, és jusson fel újra az NB I-be” – olvasható Nagy Krisztián búcsúnyilatkozata a KTE weboldalán.

„Örömmel és kíváncsisággal érkeztem Kisvárdára, jó körülmények közé, amelyekről ezennel is meggyőződhettem, illetve a korábbi tapasztalataim is ezt mondatták velem – vélekedett a szélső védőként, szélső és belső középpályásként is bevethető rutinos, 29 éves futballista a kisvárdai szerződése aláírása után. – Szép időszakot töltöttem Kecskeméten, sok élménnyel, de onnantól kezdve, hogy útnak indultam Kisvárdára a szerződésemet aláírni, lezártam magamban azt az időszakot, és csakis arra koncentrálok, ami itt vár rám. Örülök, hogy az NB I-ben folytathatom, minden értelemben készen állok az itteni kihívások teljesítésére. Amikor megkeresett az új csapatom, az első perctől éreztem, hogy komoly a szándékuk velem, arról is beszéltünk, hogy belső középpályásként és a pálya szélen juthatok majd lehetőséghez.”

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A KISVÁRDA MASTER GOODNÁL

Érkezők: Marko Matanovics (montenegrói, FK Sarajevo – Bosznia-Hercegovina, kölcsön után végleg), Nagy Krisztián (Kecskemét)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Jaroszlav Heles (ukrán-magyar, Szentlőrinc)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: –

Távozók: Czékus Ádám (békéscsabai kölcsön után Kecskemét), Széles Imre (MTK Budapest, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz:

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Szőr Levente (Szeged-Csanád GA)