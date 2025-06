Úszás: Szegeden vizsgáztak a 15-16 évesek

Szerdától szombatig töltötték meg gyakorlatilag reggeltől estig a Tiszavirág Sportuszodát a 2009-es és 2010-es születésű, vagy a még náluk is fiatalabb – persze az előírt szintet teljesítő - úszók, hogy a 69. alkalommal kiírt serdülő ob-n adjanak számot tudásukról. A szegediek impozáns vízi központjának ötvenes medencéjében 42 versenyszámban vetélkedtek négy napon át a korosztályos kiválóságok, akik nem csupán a hazai bajnoki helyezésekért küzdöttek meg, mivel hogy nemzetközi tétje is volt a megméretésnek. Jelesül a közel négyszáz nevezett ifjonc – de legalább is a legeslegtehetségesebbek –

a korosztályos Európa-bajnokságnak beillő EYOF-részvételért is viaskodtak.

Hivatalos csapatjelölés ugyan csak később lesz, ám aligha kétséges, hogy kivívta a válogatottságot az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválra a fiúknál öt egyéni számban is győztes Takács Botond. A 2009-es évjáratú békéscsabai talentum 100 háton nyújtotta a legjobbját (57.62 mp). A medálszerzésben alig maradt el tőle a tavalyi korosztályos világbajnoki második Kreisz Bálint (Debreceni SI), aki négy alkalommal állhatott fel a dobogó legtetejére az egyéni számok eredményhirdetésekor. Mi több: övé lett az abszolút legjobb idő is az 1500 gyorson produkált 15:50.32-jével, míg a nemzetközi ponttáblázat szerint mögötte a második helyet e listán a szám szintén 2009-es születésű ezüstérmese, a nyílt vízi váltóban múlt évben korosztályos világ- és Európa-bajnok négyes tagja, Huszti Márton (Darnyi Tamás SC) érdemelte ki.

A lányoknál szólóban hárman is tripláztak, közülük az abszolút lajstrom élére az egri Szabó Lilla úszta fel magát a 400 gyorson elért 4:14.34-es idejével. A Jövő SC-s, ugyancsak 2009-es Kokas Fanni és a BVSC-Zuglóban pallérozódó, 2010-es Szabó Kincső három győzelméből a legértékesebbnek az előző esetében az 50 hát (29.36), utóbbinál pedig a 200 gyors (2:02.71) bizonyult.

A Tatabányai Vízmű SE 15 esztendős tehetsége, a Husztival tavaly a váltóval vb- és Eb-aranyérmes Bartalos Anna a számára legfontosabb számot, vagyis az 1500 méteres gyorsúszást magabiztosan nyerte, így az ő EYOF-csapatba kerülése is biztosnak mondható.

A 2025-ös serdülőbajnokok:



50 m gyors: Oláh Ádám • Szabó Kincső

100 m gyors: Takács Botond • Szabó Kincső

200 m gyors: Kreisz Bálint • Szabó Lilla

400 m gyors: Kreisz Bálint • Szabó Lilla

800 m gyors: Kreisz Bálint • Szabó Lilla

1500 m gyors: Kreisz Bálint • Bartalos Anna

50 m hát: Takács Botond • Kokas Fanni

100 m hát: Takács Botond • Kokas Fanni

200 m hát: Takács Botond • Kokas Fanni

50 m mell: Kocsis Ádám • Nagy-Benedek Izabell

100 m mell: Kocsis Ádám • Nagy-Benedek Izabell

200 m mell: Szabó Marcell • Puzsa Petra

50 m pillangó: Takács Botond • Szabó Kincső

100 m pillangó: Biben Botond • Rékasi Zsuzsanna

200 m pillangó: Biben Botond • Kertész Boróka

200 m vegyes: Nemes Ármin • Barta Bianka

400 m vegyes: Nemes Ármin • Barta Bianka



4x100 m vegyes vegyesváltó: BVSC-Zugló

4x100 m vegyes gyorsváltó: UNI Győr

4x100 m vegyesváltó: Debreceni SI • BVSC-Zugló

4x100 m gyorsváltó: UNI Győr • FTC

4x200 m gyorsváltó: Kőbánya SC • Kőbánya SC

(Kiemelt képünkön: Szeged először adott otthont a serdülő korosztályú úszók magyar bajnokságának, amelyet idén 69. alkalommal rendeztek meg Forrás: musz.hu/Facebook)