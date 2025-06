Leclerc az elpuskázott pole pozíció miatt bosszankodott; Hamilton szerint az első sor is elérhetetlen volt

Noha Charles Leclerc az első szabadedzésen történt furcsa autótörése után szinte a teljes pénteki programot kénytelen volt kihagyni, már a nyitó nap végén arról beszélt, hogy az eset egyáltalán nem törte meg az önbizalmát, és kijelentette, egyetlen gyakorlás is elegendő ahhoz, hogy csúcsformát nyújtson az időmérőn. Az kétségtelen, hogy a monacói versenyző már a legelső körétől fogva rendkívül magabiztos volt az SF75-ös volánja mögött, és saját bevallása szerint olyannyira jól érezte magát a versenygépben, hogy a hétvége folyamán nem is változtatott a beállításokon.

Mindezek után nem meglepő, hogy az elmúlt két futamhétvégén a dobogón ünneplő ferraris rendkívül csalódott volt a nyolcadik rajthelye láttán, de jelezte, semmit sem bánt meg, és a pénteki balesetének semmi hatása nem volt a kvalifikáción elért eredményére. „Zéró hatása volt. A harmadik tréning első köreitől fogva jól éreztem magam, szóval semmit sem bántam meg. Gyakorlatilag nem is nyúltam hozzá a beállításokhoz a nyitányon megtett három köröm után, mert elégedett voltam a kocsival.”

„Egyszerűen nagyon-nagyon csalódott vagyok amiatt, ahogyan a harmadik szakasz alakult, mert úgy gondolom, a köröm eleje pole pozíciót ért, vagy legalábbis elég jó volt ahhoz, hogy harcban legyek a rajtelsőségért, ehhez képest a nyolcadik helyről indulhatok, szóval óriási csalódás. Készen álltam arra, hogy mindent összetegyek a Q3-ban , de sajnálatos módon Isack (Hadjar) ott volt előttem a hatos kanyarban, és a turbulens levegő miatt rengeteg leszorítóerőt veszítesz egy ilyen pályán. Elveszítettem az irányítást az autó hátulja felett, és meg kellett szakítanom a kört.”

„Megvolt a tempónk, és az autó elég jó volt ahhoz, hogy pole pozíciót szerezzek. De aztán minden tönkrement, és nagyon bosszús vagyok. Még csak most szálltam ki a kocsiból, szóval nyilvánvalóan elég magasra csapnak még bennem az érzelmek. Elég dühös vagyok. Nem tudom, hogy végső soron jó döntés volt-e ilyen korán kimenni, mert Isack mögött találtam magamat a hatos-hetes kanyarnál. Száz méterrel volt előttem, de ezekkel a gépekkel gyorsan elveszíted a tapadást egy ilyen nyomvonalon.”

„Mindössze hét kanyarig jutottam, de úgy éreztem, hogy elég lesz a pole-hoz, így most nagyon csalódott vagyok. Az autó rendkívül jó volt, de egyáltalán nem maximalizáltuk. Jó rajtot kell vennünk vasárnap, és harcolni fogok azért, hogy előreküzdjem magam, remélve, hogy dobogóra állhatok” – fogalmazta meg a célokat, majd jelezte, egyáltalán nem dühös Hadjarra, egyszerűen a kialakult helyzet bosszantja.

„Átnézzük majd az adatokat. Ez a pálya olyan a falakkal, mint Monaco, és itt mindig nehezebb a helyzet a piszkos levegővel. Értelemszerűen elég sok érzelem önt el, amikor az autóban ülsz. Nem hiszem, hogy Isack bármi rosszat tett volna, de tudjuk, milyen ez. Néha óriási hatással lehet a körödre, attól függően, éppen hol érsz utol egy másik kocsit a pályán. Az enyémet eléggé befolyásolta. Nyilván jelezni szerettem volna neki, hogy mit mondtam az autóban, és hogy eléggé dühös voltam, de nem volt semmi rossz abban, amit Isack tett.”

Hamilton az első dobogóját hajszolja a „ritmustalan” Ferrarival (Fotó: AFP)

A Ferrari garázsának túlsó oldalán Lewis Hamilton nem érezte úgy, hogy a Ferrarival harcba lehetett volna szállni akárcsak az első sorért, és úgy érezte, mindent kihozott a kocsiból. A hétszeres világbajnok azon aggodalmát is megosztotta, hogy az idén már nem is sikerül teljesen összhangba kerülnie az SF25-össel, de ennek ellenére tovább hajszolja az első dobogóját piros színekben.

„Ugyanolyan érzés, egyértelműen nem ez a legjobb, amit valaha éreztem – felelte arra kérdésre, hogy a mostani ötödik rajthelyét lehet-e amolyan áttörésnek tekinteni. A brit versenyző szerint a hétvégén belüli következetes fejlődés van a jó eredmény hátterében, mivel ezúttal nem ütközött olyan problémába, ami komolyan visszavetette volna. – Gyakran előfordult, hogy az első szabadedzés után valami gond volt a géppel, nem működött a padlólemez, vagy éppen a hátsó szárny. Mindig volt valami, aminek okán nem volt elég leszorítóerőnk, így a harmadik tréning mindig arról szólt, hogy rendezzük a sorainkat.”

„De most stabil péntekünk volt, és sikerült előrelépnünk. Nem is változtattunk túl sokat a beállításokon, mert a kocsi jónak érződött. Hálás vagyok azért, hogy sikerült bejutnom a Q3-ba – ismerte el azután, hogy pénteken még arról beszélt, akár kihívást is jelenthet a számára, hogy beverekedje magát az időmérő harmadik szakaszába. – Valószínűleg a vezetésemnek köszönhettem az előrelépést, a vezetési stílusom megváltoztatásának és kiigazításának. Csak néhány módosításról van szó. Ez az autó annyira eltér attól, mint amit korábban tapasztaltam. Bemegyek az alacsony sebességű kanyarokba, aztán csak várok és várok, de a kocsi nem akar kanyarodni. Egyértelműen nem fekszik nekünk ez a pálya.”

„Ennél jobban nem igazán tudtuk volna beállítani a gépet. Egész hétvégén teljes erőbedobással dolgoztunk azon, hogy gyorsulni tudjunk, de végső soron nem hiszem, hogy az autó ennél sokkal gyorsabb tudna lenni. Egyáltalán nem gondolom úgy, hogy fel tudnánk venni a versenyt az élen álló srácokkal, és egyszerűen el kell fogadnunk, hogy ez a helyzet. Charles jó körön volt, de nyilván nem fejezte be. Talán néhány tizedmásodperc benne maradt, de akkor sem lettünk volna ott az első sorban – festett borús képet a teljesítményükről, majd elárulta, nem igazán értette, ők miért nem próbálkoztak közepes gumin. – Mások közepesen voltak, és nem igazán tudom, mi miért nem vettük ezt fontolóra. Úgy gondoltuk, vagy legalábbis azt mondták nekünk, hogy a lágy a jobb, így azt választottuk.”

Hamilton továbbra sem találja az összhangot az autóval, s helyzetét érdekes hasonlattal szemléltette a Canal+ kamerái előtt. „Ez a kocsi olyan, mint amikor valaki nem tud táncolni. Mint amikor valakinek nincs ritmusérzéke. nehéz ritmusra bírni valakit, akinek nincs ritmusérzéke. Ilyen érzés vezetni az autót – magyarázta, majd később a vasárnapi esélyeiről is beszélt. – Az ötödik rajthely jó eredmény néhány érdekes edzés és időmérő után. Olyan autókkal állunk szemben, amelyeken fejlesztések vannak, így adott a kihívás. De mindent beleadok, hogy harcba szállhassak a dobogóért. Megfelelő stratégiával, valamint erős versenytempóval lehetséges. Bizakodóan tekintek előre, de tisztában vagyok vele, hogy nem lesz könnyű.”

„Nem volt egyáltalán esélyünk a pole pozícióra. A Mercedes hozott frissítéseket, vagy legalábbis én így hallottam, és gratulálok neki. Az autójuknak mindig is feküdt ez a pálya, szóval örülök nekik. Ami a mi oldalunkat illeti, nehezebb volt a helyzet, de úgy vélem, jobb teljesítményt nyújtottunk, mint tavaly, ami pozitívum, és továbbra is azért küzdök, hogy egyszer dobogóra állhassak, ez a cél vasárnap is” – tette hozzá, majd kiemelte, már jó ideje nem érkezett fejlesztés a Ferrarira, és mindenképpen kellenek frissítések ahhoz, hogy az élmezőnyben küzdhessenek.