Aki idén mindent vitt – sztárportré Nuno Mendesről

Alighanem kevesen hitték volna, hogy a 2024–2025-ös európai futballidény egyik legnagyobb hőse Nuno Mendes lesz. Ha azt túlzás is állítani, hogy a PSG fiatal balbekkjét egy éve ilyenkor „a kutya sem ismerte”, de tény, hogy nem rá vetült a rivaldafény a párizsi sztárcsapatban még azután sem, hogy szép sorban megvált világsztárjaitól. Noha ígéretesen szerepelt a PSG-ben korábban is, sérülése miatt a 2023–2024-es idényben csupán hat bajnokin tudott pályára lépni, és kissé kikopott a neve a köztudatból. Idén azonban robbantott – vagy ha úgy tetszik, Luis Enrique ki tudta aknázni a benne rejlő lehetőségeket.

A lisszaboni Sportingtól került kölcsönbe 2021-ben a PSG-hez a 2002. június 19-én a portugáliai Sintrában született fiú, aki a bevándorló hátterű családok (felmenői zöld-foki-szigetekiek) sok gyermekéhez hasonlóan meglehetősen szerény körülmények között nőtt fel. Korán kitűnt gyorsaságával, technikai tudásával – kimagasló tehetségét iskolai testnevelő tanára, Bruno Botelho vette észre, aki beajánlotta a Lisszabon külvárosában található FC Despertarhoz, onnan került aztán kilencévesen a Sporting akadémiájára 2011-ben, így a portugál futball talán legkiválóbb utánpótlás-nevelő rendszerében fejlődhetett tovább. (Bár az együttműködés meglehetősen rázósan indult: egy játékosmegfigyelő követte a hazaúton az egyik edzése után, a kis Nuno azt hitte, a férfi ki akarja rabolni, ezért elszökött előle, s a Sporting scoutja csak nehezen tudta elmagyarázni a fiú családjának, hogy nem rosszat akar, hanem megadni élete lehetőségét a gyereknek…)

Sokáig támadó középpályást játszott az akadémián, aztán nevelték át balhátvédnek. Új posztjával nehezen barátkozott meg, de úgy belejött, hogy mindössze 17 évesen bemutatkozott a Sporting felnőttcsapatában 2020 júniusában, és azonnal magára vonta a figyelmet határozott, lendületes játékával. Ekkor tombolt a koronavírus-világjárvány, Mendes mégis azon kevés fiatal játékos egyike volt, akiket Ruben Amorim vezetőedző felhívott az első csapathoz annak ellenére, hogy sérülés miatt november óta csak egyszer játszott. Mivel az addigi balhátvéd, Marcos Acuna a nyáron a Sevillába szerződött, rögtön ő lett a kezdő balbekk, és 18 évesen a csapat legfiatalabb debütálója Cristiano Ronaldo 2002-es bemutatkozása óta. A 2020–2021-es idényben már alapember volt a Sportingban, amely 19 év után szerzett újra bajnoki címet. Mendes ebben az idényben 29 bajnokin szerepelt, és első profi gólját is megszerezte. A Sportinggal elhódította a portugál bajnoki cím mellett a Ligakupát és a Szuperkupát is, miközben egyéni elismerésekben is részesült, az év csapatába is bekerült a portugál ligában.

„Gyerekkorom óta Marcelo és Alaba volt a példaképem, továbbá Patrice Evra – mondta egy interjúban, amikor arról kérdezték, kik inspirálták. – De a saját utamat járom, én Nuno Mendes vagyok.”

Bár a klub még 2020 decemberében meghosszabbította a szerződését, és a kivásárlási záradékát 45 millióról 70 millió euróra emelte, a sikerekben gazdag lisszaboni idény után, 2021 nyarán a Paris Saint-Germain figyelmét is felkeltette, és előbb kölcsönben, majd 2022-ben végleg a francia sztárcsapathoz igazolt.

Jól sikerült az első idénye, például első Bajnokok Ligája-meccsén a 75. percben állt be az FC Bruges ellen, majd a 77. percben gólhelyzetbe hozta Lionel Messit. Jelölték az év fiatal játékosa díjra is. 2022. május 31-én a PSG élt opciós jogával, és négyéves szerződést kötött a játékossal.

Szeptemberben megszerezte első Ligue 1- gólját (a Nantes ellen), novemberben a Juventus ellen volt eredményes a BL-ben. Minden remekül ment, amíg 2023 májusában el nem szenvedte súlyos sérülését a combhajlítójában, amelyet a finnországi Turkuban műtött meg a világhírű specialista, Lasse Lempainen, és amely miatt csak 2024. február 25-én tudott visszatérni a pályára.

Mivel sérülése után ismét remek formába lendült, idén február 9-én a PSG 2029-ig meghosszabbította a szerződését. Tíz nappal később, a BL egyenes kieséses szakaszában ő szerezte a PSG ötödik gólját a szintén francia Brest elleni 7–0-s győzelem során, ezzel segítve csapatát a 10–0-s összesítéssel aratott sikerhez.

Ekkor már sínen volt a csapat, látszott, hogy ott lehet a BL végelszámolásánál is azok után, hogy az alapszakasz hat fordulója után még nem volt a 24 továbbjutásra álló között, és csak az utolsó meccsen tudta kiharcolni a folytatás jogát a szerény 22. helyen. Ezután viszont turbó üzemmódba kapcsolt, és egymás után elbúcsúztatott három angol csapatot.

A nyolcaddöntőben mindjárt az alapszakasz élén végző Liverpoolt, Nuno Mendes ebben a párharcban hívta fel magára igazán a figyelmet, hiszen mindkét mérkőzésen leradírozta a pályáról az egész idényben bombaformában játszó Mohamed Szalahot. A párizsi első mérkőzésen (amelyet ugyan megnyert 1–0-ra a Liverpool) szinte valamennyi szaklapnál és statisztikai oldalnál ő lett a mérkőzés játékosa. Nagyszerűen futballozott aztán az Aston Villa és az Arsenal ellen is. Kirobbanthatatlan volt a kezdőcsapatból, védekezésben és támadásban is meghatározó teljesítményt nyújtott. Felfutásai, pontos beadásai és taktikai érettsége a PSG egyik kulcsjátékosává tették. A modern balhátvéd archetípusának is tekinthetjük: rendkívül gyors, kiválóan cselez, pontosan ad be és bátran vállalkozik támadásra is. Miközben a védekezésben is megbízható, jól olvassa a játékot és fizikailag is erős. Mentális ereje, alázata és győzni akarása sem hagy kívánnivalót maga után. Kiderült egy különleges tulajdonsága is: képes a meccsek előtti maximális koncentrációra.

„Minden játékosnak megvan a maga módszere arra, hogy a meccs előtt koncentráljon… Én egy sarokba húzódom, nyugodt és csendes vagyok” – mondta az UEFA BL-magazinjának. „Nuno mindennap fejlődik, és a mentalitása példaértékű. Nemcsak a pályán, az öltözőben is vezér” – mondta róla tavasszal Luis Enrique, a PSG mestere.

Mendes maga is hangsúlyozza, rengeteget tesz az előrelépésért: „A személyiségem nem sokat változott, de futballistaként naponta dolgozom azért, hogy fejlődjek. Ez a célom, és sokat teszek érte, hogy elérjem.”

Egyik legnagyobb célját idén május 31-én már elérte: az Internazionale elleni 5–0-s müncheni döntőben tagja volt a PSG története első BL-győztes csapatának.

Nyolc nappal később pedig a válogatottal is felért egy csúcsra. A nemzeti csapatba először Fernando Santos hívta meg 2021-ben, de sokáig balszerencsés volt címeres mezben. Ott volt a 2021-es Európa-bajnokságon, de egy meccsen sem lépett pályára a tornán a nyolcaddöntőben elbúcsúzó csapatban. Ott volt 2022-ben a katari világbajnokságon, de miután az Uruguay elleni második csoportmérkőzés első félidejében combsérülést szenvedett, kihagyta a torna hátralévő részét. A tavalyi Eb-n már alapember volt, ám a negyeddöntőben a franciák jobbnak bizonyultak a portugáloknál. Most viszont a Nemzetek Ligájában nem volt ellenfele a portugál csapatnak, és Nuno Mendes fantasztikusan játszott. A házigazda németek elleni elődöntőben gólpasszt adott Cristiano Ronaldo győztes góljához (2–1), a spanyolokkal szembeni döntőben pedig ő szerezte csapata első találatát, és a 2–2 után 5–3-ra megnyert tizenegyespárbajban is belőtte a sajátját. Ennél is fontosabb, hogy teljesen kikapcsolta a játékból Lamine Yamalt. A döntő és a torna legjobb játékosának is őt választotta meg az UEFA.

Francia bajnoki cím, Francia Kupa-siker, BL-győzelem, Nemzetek Ligája-arany – nem rossz idény 22 évesen. Nem véletlenül fogalmazott úgy a Nemzetek Ligája-győzelem után Cristiano Ronaldo: „Nuno nemcsak a jövő, hanem már a jelen is. A döntőben mutatott játéka mindannyiunkat inspirált.”

Született: 2002. június 19., Sintra

Állampolgársága: portugál

Sportága: labdarúgás

Posztja: balhátvéd

Válogatottsága/góljai: 37/1

Klubjai: Sporting (portugál, 2020–2022), PSG (francia, kölcsönben, 2021–2022), PSG (2022–)

Kiemelkedő eredményei: Bajnokok Ligája-győztes (2025), Nemzetek Ligája-győztes (2025), portugál bajnok (2021), 4x francia bajnok (2022, 2023, 2024, 2025), 2x Francia Kupa-győztes (2024, 2025), portugál Ligakupa-győztes (2021), portugál Szuperkupa-győztes (2021), 2x francia Szuperkupa-győztes (2022, 2024), a Nemzetek Ligája négyes döntő legjobb játékosa (2025) NÉVJEGY – NUNO ALEXANDRE TAVARES MENDES

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2025. június 14-i lapszámában jelent meg.)