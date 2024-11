A vitatható kiállítás ellenére is simán győzött a Soroksár

LABDARÚGÓ NB II

14. FORDULÓ

SOROKSÁR SC–AQVITAL FC CSÁKVÁR 3–1 (1–0)

Budapest, Szamosi Mihály Sporttelep, 300 néző. Vezette: Andó-Szabó Sándor (Horváth Zoltán, Vad Anita)

SOROKSÁR: Holczer – Nagy O., Króner, Kékesi, Kaján – Vass Á. (Köböl, 77.), Tóth A. – Szabó Sz., Manner (Kundrák, 71.), Halmai Á. (Dobos Á., 85.) – Lovrencsics B. Vezetőedző: Lipcsei Péter

CSÁKVÁR: Perczel – Murka, Karacs,Varga B., Nahirnij (Baracskai, 68.) – Szakály D. (Farkas A., 60.), Dencinger (Szabó B., a szünetben), Major M. (Gazdag V., 60.) – Dusinszki, Nagy Z., Haragos (Jablonszkij, 77.). Vezetőedző: Tóth Balázs

Gólszerző: Szabó Sz. (5., 58., – a másodikat 11-esből), Kékesi (70.) ill. Nagy Z (90+2.)

Kiállítva: Lovrencsics B. (66.)

MESTERMÉRLEG

Lipcsei Péter: – Ez a három pont nagyon fontos a számunkra. Az első félidőben nem volt problémánk, nagyon jól ment a csapat, és a fiatalok is jól játszottak. A második játékrész első tíz perce nem tetszett, utána ismét jól játszottunk, de a kiállítás után tíz emberrel is voltak nagy helyzeteink. Úgy gondolom, hogy megérdemelten nyertünk.

Tóth Balázs: – Tudtuk, hogy a Soroksár játszós csapat, mi is azok vagyunk. A meccstervünk jól működött, még a kiállítás után is vissza tudtunk volna jönni, de úgy nem lehet, hogy fejben nem vagyunk ott a pályán. Ha nem tudunk jó döntéseket hozni, az ellenfél ezt ki fogja használni, mint a Soroksár kettő null után.



ÖSSZEFOGLALÓ



Kiélezett mérkőzés várt a Soroksárra és a Csákvárra, hiszen a fordulót megelőzően előbbi csapat a 10., míg az utóbbi a 11. helyet foglalta el a tabellán. Lipcsei Péterék talán jobb hangulatban várhatták a mérkőzést, hiszen saját közönségük előtt rendre jól szerepelnek, míg a vendégek az eddigi 16 pontjukból csak kettőt szereztek saját otthonuktól távol.



Ennek megfelelően kezdett a Soroksár, és már az 5. percben megszerezte a vezetést. Kékesi indította remekül Szabó Szilárdot, a hazaiak szélsője pedig védhetetlenül bombázott a jobb alsó sarokba. Nem sokkal később kettőre növelhette volna előnyét a fővárosi csapat, de Perczel András ezúttal jól zárta a szöget Halmai Ádám helyzeténél. Ezt követően a sárga-feketék többet birtokolták a labdát, de nagyobb helyzet már nem született a félidőben.



A fordulást követően aktívabban kezdett a Csákvár, ám az 58. percben kettőre növelte előnyét a Soroksár. Szabó Szilárd robogott végig a jobb szélen, majd passzolt Manner Balázsnak, akit csak szabálytalanul tudtak megállítani a tizenhatoson belül. A büntetőt Szabó Szilárd váltotta magabiztosan gólra.



Ezt követően újabb tizenegyesgyanús esetnek lehettünk szemtanúi, Lovrencsics Balázs ugyanis egy az egyben kilépve eltolta a labdát a kimozduló Perczel András mellett, majd a földre esett. Andó-Szabó András játékvezető azonban műesés miatt sárga lapot mutatott fel a hazaiak csapatkapitányának, akinek már volt egy, így a kiállítás sorsára jutott. Az emberhátrány azonban nem zavarta meg a soroksáriakat, és egy szögletet követően Kékesi Alexander szögletből szerzett góljával végleg lezárta a találkozót a Soroksár.



A szépítés még összejött a Csákvárnak Nagy Zoárd révén, de a hazaiak így is magabiztos győzelemmel zárták az idei esztendő utolsó hazai bajnoki mérkőzésüket. 3–1.