Katona találatával nyert a Gyirmót a Békéscsaba ellen

LABDARÚGÓ NB II

7. FORDULÓ

GYIRMÓT FC GYŐR–BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE 1–0 (1–0)

Győr-Gyirmót, Alcufer Stadion. 625 néző. Vezette: Gaál Ákos (Kulman Tamás, Király Zsolt)

Gyirmót: Hársfalvi – Lányi (Szegi, 81.), Csörgő, Hudák D., Hajdú Á. (Helembai, 83.) – Kiss N. (Kovács D., 68.) – Horváth R. (Piscsur, 68.), Katona M., Madarász, Ugrai – Adamcsek (Molnár J., 81.). Vezetőedző: Tamás Zsolt

Békéscsaba: Uram – Kovács G. (Hodonicki, 72.), Albert I., Csató M. – Szabó B., Tóth M. (Pintér N., 78.) – Maronyai (Komáromi, 55.), Zádori (Szatmári I., 72.), Mikló – Kóródi (Sármány, 78.), Czékus. Vezetőedző: Csató Sándor

Gólszerző: Katona Máté (15.)

ÖSSZEFOGLALÓ

A Gyirmót három győzelemmel kezdte a bajnokságot, aztán kissé megtorpant Tamási Zsolt csapata, hiszen döntetlent játszottak a BVSC-vel, majd kétszer kikaptak idegenben. A Békéscsaba is kétszer szenvedett eddig vereséget, győzni viszont csak egyszer tudtak, még a második fordulóban az Ajka ellen, emellett háromszor játszottak döntetlent.

A mérkőzés első részében kiegyenlített játék folyt a pályán, de a hazaiaknak sikerült megszerezni a vezetést. Egy remek akció és szép összjáték végén Katona Máté lőtt a hálóba. A félidő közepén óriási egyenlítési lehetőséget szalasztottak el a viharsarkiak, Kóródi nem tudott az üres kapuba lőni egy, a kapusról kipattanó lövés után. Az első félidő hajrájában a Gyirmót előtt adótt még gólhelyzet, Ugrai labdáját azonban a gólvonal elől ki tudta vágni Kovács G.

A második félidőben már több lehetőség is adódott a vendégek előtt, de jó ideig nem igazán tették próbára a viharsarkiak Hársfalvit. Aztán egyre inkább visszaállt a Gyirmót, a 79. percben pedig rövid idő alatt háromszor is veszélybe került a hazai kapu. A Gyirmót azonban állta a csabai rohamokat, és Katona gólja végül győztes gólnak bizonyult.

PERCRŐL PERCRE

Katona Máté (sárgában) az első félidőben szép gólt szerzett (Fotó: Fehér Ádám/Gyirmót FC)