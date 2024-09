Az utolsó Békéscsaba hatalmasat hajrázva legyőzte az éllovas Szentlőrincet

LABDARÚGÓ NB II

8. FORDULÓ

BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE SE–SZENTLŐRINC 2–1 (0–0)

Békéscsaba, 540 néző. Vezette: Kovács Imre (Szécsényi István, Szalai Dániel)

BÉKÉSCSABA: Uram – Kuzma, Kovács G. (Vólent, 73.), Csató M. – Komáromi Cs. (Hursán, 61.), Pusztai A. (Szabó B., a szünetben), Tóth M., Szatmári I. (Hodonicki, 69.), Mikló – Kóródi (Sármány, 61.), Czékus. Vezetőedző: Csató Sándor

SZENTLŐRINC: Gyurján – Keresztes, Poór (Hleba, 61.), Dinnyés, Stifter – Szekszárdi M., Kiss Szemán (Medgyesi, 61.), Nagy R. (Helesh, 68.) – Bőle (Tarcson, 89.), Hajdú R. – Tóth-Gábor (Novák, 61.). Vezetőedző: Waltner Róbert

Gólszerző: Csató M. (86.), Sármány (90.), ill. Bőle (68. –11-esből)

MESTERMÉRLEG

Csató Sándor: – Eléggé kaotikus időszakon vagyunk túl, ami megviselte az öltözőt. Nem mindig játszottunk jól ezen a mérkőzésen sem, de nem adtuk fel, és kis szerencsével sikerült az eredményt a magunk javára fordítanunk. Hozzáállásban is javultunk, nagyon akartunk győzni, aminek meglett az eredménye.

Waltner Róbert: – Jobban játszottunk, mint a Békéscsaba, de hiába volt mindkét félidőben számos helyzetünk, kimaradtak. Ahogy hátul megvan a felelősség, úgy elöl is. Elmehettünk volna több góllal is, de sajnos hátul hibáztunk. A csapat mentalitása rendben volt, mindent megtett azért, hogy pontokat szerezzen.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az első fél órában nem láttunk nagy rohamokat egyik csapat részéről sem, mezőnyjátékkal teltek a percek, mindössze Szatmári veszélyes szabadrúgását lehetett feljegyezni. A folyatásban a Szentlőrinc próbált helyzeteket kialakítani, s ha Bőle Lukács vagy Tóth-Gábor pontosabb, már biztos előnnyel mehetett volna szünetre a baranyai gárda.

A második félidőre mintha teljesen más két csapat érkezett volna a pályára. Lüktető, jó iramú találkozót láthatott a publikum. A Szentlőrinc egy tizenegyesgóllal megszerezte a vezetést, de a Csaba nem esett szét a hajrára, és a védő Csató Martin góljával előbb egyenlített, majd a csereember, Sármány Kristóf révén a vezetést is megszerezte, egyúttal mindhárom pontot otthon tartotta. 2–1