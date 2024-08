Váratlan hazai vereséget szenvedett a Vasas a Tatabányától

LABDARÚGÓ NB II

4. FORDULÓ

VASAS FC–OPUS TIGÁZ TATABÁNYA 0–1 (0–1)

Budapest, Illovszky Rudolf Stadion, 2019 néző. Vezette: Kovács Imre (Máyer Gábor, Ring Kevin)

VASAS: Jova L. – Pávkovics, Otigba, Iyinbor (Ódor M., 64.) – Bodnár J. (Pintér F., 64.), Rácz B. (Szánthó, 64.), Hidi M. S. (Cseke B., 75.), Urblík J., Doktorics (Deutsch L., 84.) – Könyves, Tóth M. Vezetőedző: Gera Zoltán

TATABÁNYA: Lóth – Eördögh, Buna, Kiprich D., Jagodics M., Varga D. (Katona K., 78.) – Szegleti, Bertus (Letenyei, 59.) – Csernik, Jelena, Vida K. (Soltész B., 70.). Vezetőedző: Gyürki Gergely

Gólszerző: Eördögh (29.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Több mint tíz év elteltével csapott össze újra tétmérkőzésen a Vasas és a Tatabánya. Legutóbbi, 2014-ben lejátszott bajnokijukat a Vasas nagyon simán, 5–0-ra nyerte meg, és bár ma is az angyalföldiek számítottak a találkozó esélyesének, ekkora különbség nem volt várható a két csapat között.

A hazaiaknál betegség miatt két fontos láncszem is kiesett a kezdőcsapatból Baráth Botond és Radó András személyében, ott ült már viszont a kispadon a visszatérő Cseke Benjámin, aki a két csapat legutóbbi bajnokiján betalált angyalföldi színekben. Rögtön támadásba lendültek a hazaiak a kezdő sípszót követően, de Tóth Milán két lehetősége is kihasználatlanul maradt. A folytatásban is főleg a hazaiak próbálkoztak, ám a kaput egyedül csak Tóth Milán tudta eltalálni a 16. percben. A 21. percben egy eladott labdából alakított ki lehetőséget a vendégegyüttes, de Jelena Richárd távoli lövését Jova Levente könnyedén tolta szögletre. Nyolc perccel később Csernik Kornél lövése után is hasonló védést mutatott be a hazai kapus, azonban a kipattanóra most volt érkező, mégpedig Eördögh András, aki a mélázó Doktorics Áron mellett a bal alsó sarokba lőtt. Az első félidő hosszabbításában Könyves Norbert egyenlíthetett volna, de életerős lövését Lóth Péter hárította.

A fehérben játszó vendégek nyerték meg a találkozót (Fotó: Török Attila)

A második félidő elején Rácz Barnabás is betalálhatott volna, lövését azonban Lóth Péter a kapufa segítségével hatástalanította. A 62. percben eldönthette volna a mérkőzést a Tatabánya, Iyinbor Patrick hibája után tizenegyest rúghatott Jelena Richárd, azonban a jobb alsóba tartó labdát Jova Levente bravúrral kivédte. A félidő további részében hiába volt óriási fölényben a hazai csapat, a piros-kékek nem tudtak mit kezdeni a vendégek stabil védekezésével. De nyugodtan írhatjuk azt is, hogy a Vasas játéka nélkülözött minden tudatosságot a mai napon. A hétfői produkciót látva nem csoda, hogy a lelátón már többen is Gera Zoltán vezetőedző távozását követelték a lefújás után… 0–1

