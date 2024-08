Majdnem elfogyott az Ajka háromgólos előnye a Kisvárda ellen

LABDARÚGÓ NB II

5. FORDULÓ

FC AJKA–KISVÁRDA MASTER GOOD 3–2 (2–0)

Ajka, Városi Sportcentrum, 700 néző. Vezette: Berényi Tamás (Georgiou Theodoros, Bertalan Dávid)

AJKA: Szabados – Tóth G., Tar, Kenderes, Csemer (Garai, 87.) – Kopácsi, Csizmadia Z. (Sejben, 72.) – Kovács N. (Pantovics, 72.), Zsolnai, Borsos F. (Doncsecz, 59.) – Szarka Á. (Bobál G., 59.). Vezetőedző: Schindler Szabolcs

KISVÁRDA: Hrabina – Cipetic, Stefan, Jovicic, Körmendi (Szőr, 73.) – Matic (Bíró B., a szünetben), Babják (N. Ponomarenko, 67.) – Molnár G., Szpaszics (Gyurkó, 67.), Camaj (Soltész D., a szünetben) – Mesanovic. Megbízott vezetőedző: Révész Attila

Gólszerző: Borsos F. (14.), Csizmadia Z. (26.), Tar (68.), ill. Szőr (89.), Molnár G. (90+1.)

MESTERMÉRLEG

Schindler Szabolcs: – Az első félidőben nagyon jól játszottunk, gólokat szereztünk, a másodikban átadtuk a területeket, de ekkor is sikerült betalálnunk, minden úgy történt, ahogy elterveztük. A mérkőzés végén viszont két gólt is kaptunk, kevésbé ültek a cserék most, és két perc kihagyás elég volt hozzá, hogy visszahozzuk a meccsbe az ellenfelet.

Révész Attila: – Megérdemelték a győzelmet a hazaiak, az első félidő miatt főleg. Érthetetlen volt számomra tizenöt perc. Az utóbbi időben Magyarországon divattá vált, hogy játékosok a turpisságukkal és csalásukkal megbuktatják az edzőket, és nálunk is van olyan futballista, aki alibizik, takarékon játszik, az első félidő derekáig a masszőröm többet futott, mint néhányan a pályán. Itt nálunk nem a klub fog bukni, hanem a játékos, ezeket az embereket el kell távolítani innen. A második félidő már jobban nézett ki, ha van még vissza egy kis idő, akkor meg is fordíthattuk volna a mérkőzést. Nehéz bajnokság elé nézünk, nem mehetünk senki ellen sem biztosra.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az első két forduló sikertelensége után mindkét csapat életjeleket mutatott, hiszen amíg a bakonyiak előbb gól nélküli döntetlent játszottak a Szeged-Csanád Grosics Akadémiával, majd legyőzték a Budapest Honvédot (1–2), addig a szabolcsiak Révész Attila irányításával Tatabányán (0–1), illetve legutóbb otthon a HR-Rent Kozármisleny ellen is begyűjtötték a három pontot (3–2). A két együttes az ajkai Városi Sportcentrumban a veretlenség továbbépítésére készült, ráadásul a zöld-fehérek szerettek volna lezárni egy 118 napja húzódó „ügyet”, hiszen legutóbb még az előző idény 30. fordulójában, április 29-én a Nyíregyháza Spartacus ellen volt arra példa, hogy saját közönségük előtt gólt, valamint három pontot szerezzenek (1–0).

A mérkőzést sokkal nagyobb elánnal kezdte a hazai együttes. Már az első percektől veszélyes támadásokat szőttek az ajkaiak, de Hrabina Alexnek ekkor még nem kellett védenie. A 14. percben viszont tehetetlen volt a Kisvárda kapusa, remek akció végén Borsos Filip lőtt közelről a kapuba. Alig telt el a félidő fele, máris megduplázta előnyét az Ajka: egy szöglet után Csizmadia Zoltán fejelt a hálóba. A Kisvárda csak a félidő utolsó harmadában tudott helyzeteket kialakítani, ám azokban sok veszély nem volt, sőt egy ajkai kontra végén Kovács Nikolasz növelhette volna a hazai előnyt.

A második félidő első részét meddő kisvárdai mezőnyfölény jellemezte. A játékrész felénél Branimir Cipetic lövése süvített el Szabados István kapuja fölött. A 68. percben aztán Csemer Gyula nagy bedobása után harmadszor is betalált az Ajka: Tar Zsolt lőtt a kapuba fordulásból. Egészen a 89. percig úgy tűnt, ez marad a végeredmény, ám a Kisvárda nem adta fel. Szőr Levente lőtt a jobb alsóba, majd a hosszabbítás első percében Molnár Gábor is betalált. Hogy végül egy gól megmaradt az ajkai előnyből, abban óriási szerepe volt a harmadik hazai gól szerzőjének, Tar Zsolt ugyanis a gólvonalról fejelte ki Molnár Gábor lövését. A hosszabbítás hozott még néhány sárga lapot, gólt viszont már nem, így az Ajka legyőzte a Kisvárdát. 3–2