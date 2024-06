Kétszer is egyenlített a Tatabánya a Békéscsaba ellen és megőrizte esélyét az NB II-be jutásra

NB III OSZTÁLYOZÓ

1. MÉRKŐZÉS

OPUS TIGÁZ TATABÁNYA–BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE 2–2 (1–1)

Tatabánya, Grosics Gyula Stadion, 1500 néző. Vezette: Rúsz Márton (Tóth II Vencel, Rózsa Dávid)

TATABÁNYA: Lóth – Molnár T. (Kiprich D., 62.), Buna, Krupánszki, Székely E., Katona K. – Szegleti – Szalánszki (Klausz Á., 75.), Kovács I. (Soltész B., 62.) – Árvai D., Letenyei (Szegő I., 82.). Vezetőedző: Gyürki Gergely

BÉKÉSCSABA: Póser – Kuzma, Albert I., Bora – Hodonicki, Pusztai A. (Zvara L., 76.), Pintér N., Tóth M. (Komáromi Cs., 82.), Kóródi – Sármány (Hulicsár, 72.), Zádori (Vólent, 72.). Vezetőedző: Csató Sándor

Gólszerző: Árvai D. (45.), Szegleti (65.), ill. Sármány (24.), Kóródi (58.)

A másik osztályozó mérkőzésen:

PUTNOK FC–SZENTLŐRINC 1–1 (Lőrincz A. 10., ill. Pataki B. 70.)

2014. június 1-jén játszotta eddigi utolsó NB II-es bajnoki mérkőzését a Tatabánya, a kék-fehérek akkor a Gyirmót FC Győr otthonában szenvedtek megsemmisítő, 7–0-s vereséget és kiestek. Az akkor utolsóként végző Bányász azóta már a megyei bajnokságot is megjárta, tavaly viszont épphogy lemaradt az NB III-as bajnoki címről – idén azonban összejött az elsőség, így most a Csató Sándor által irányított Békéscsaba elleni osztályozón újra az NB II-es tagságért küzdhetett meg. Méghozzá az ellen a Békéscsaba ellen, amely egy évvel ezelőtt esett ki a másodosztályból, de idén tavasszal nagy fölénnyel, mindössze egy vereséget szenvedve nyerte meg a harmadosztály Délkeleti csoportját.



Remek, sportszerű hangulat – bár a vártnál valamivel kevesebb néző – várta a csapatokat és mindkét szurkolótábor végig ki is tett magáért. „Küzdjetek a másodosztályért!” – zendítettek rá rendre a Bányász drukkerei, akik elsősorban az NB III Északnyugati csoportjában 17 találattal a góllövőlista második helyén végző Árvai Dánieltől várhatták a gólokat, míg a Békéscsaba kezdőcsapatában egy (holtversenyben) tényleges gólkirály is helyet kapott, méghozzá a Délkeleti csoportban 20 góllal záró Zádori Krisztián.

Remek hangulatot teremtettek a hazai szurkolók (Fotó: Árvai Károly)

Az első percek főként mezőnyjátékkal teltek, egy veszélyes tatabányai beadást, illetve egy Hodonicki Márk-lövést leszámítva sokáig nem igazán forogtak veszélyben a kapuk. Egy védelmi hibát követően aztán a lila-fehérek váratlanul vezetést szereztek, méghozzá egy korábbi NB III-as gólkirály, a 2022–2023-as kiírásban az FC Hatvan játékosaként a legtermékenyebbnek bizonyuló Sármány Kristóf révén. Nem igazán tűnt úgy, hogy a hazaiak magukra találnak, nem tudtak mezőnyfölényt kialakítani, az első játékrész lefújása előtt egy remek átlövéssel mégis egyenlítettek a gólzsák Árvai révén.



A szünet után aztán a Tatabányát vitte tovább a gól adta lendület, de egy nagy védelmi hibát könyörtelenül kihasznált Kóródi Nándor, így újfent a vendégeknél volt az előny. De nem sokáig, mivel hét perccel később a csabai kapus, Póser Dániel bakizott nagyot, ezt Szegleti Gergely használta ki. A hajrában aztán egyre több lett a technikai hiba, de a Bányász így is megszerezhette volna a győztes gólt, azonban ez nem sikerült, így a visszavágó előtt nyílt maradt a párharc kérdése. Összességében a Békéscsaba kizárólag saját magának köszönheti, hogy kétszeri vezetés után csak döntetlennel utazhatott haza. 2–2

Nem bírtak egymással a csapatok (Fotó: Árvai Károly)

PERCRŐL PERCRE