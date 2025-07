Villámgyors szélsőt igazolt a Kazincbarcika – hivatalos

A Kazincbarcika a hivatalos oldalán jelentette be, hogy szerződtette Trencsényi Bencét. A Nyíregyházán nevelkedő játékos nem mutatkozott be a felnőttek között, húszévesen került a DEAC-hoz, ahol 82 NB III-as meccsen 11 gólt szerzett. 2024-ben igazolt a Tiszafüredhez, ahol 27 találkozón kétszer volt eredményes, továbbá részese volt a csapat kupamenetelésének is. A Magyar Kupában egy emlékezetes meccsen a Ferencváros ellen búcsúztak, a 48. percben még Trencsényi gólpassza után a Tiszefüred vezetett. Trencsényi sebessége már az FTC ellen is megmutatkozott.

„Bence azokkal a képességekkel rendelkezik, amikkel érdemes dolgozni és fejleszteni, valamint az a személyiség, akit nagyon szívesen látunk az öltözőben is” – nyilatkozta Simon Miklós, a Kolorcity KBSC klubigazgatója.

„Nagyon örülök, hogy csatlakozhatok a csapathoz, és izgatottan várom a közös munkát! Hiszek benne, hogy együtt jó eredményeket tudunk elérni, és szeretnék aktívan hozzájárulni a klub fejlődéséhez. A Kazincbarcikát mindig is egy lendületes, jó csapatnak tartottam és megtiszteltetés, hogy most már én is részese lehetek ennek a közösségnek. Köszönöm a bizalmat!” – fogalmazott Trencsényi Bence.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC-NÉL

Érkezők: Gyollai Dániel (Glentoran FC – Észak-Írország), Kun Olivér (Puskás Akadémia), Menyhárt Barnabás (Bp. Honvéd), Mihajlo Meszhi (ukrán, Kecskeméti TE, szabadon igazolhatóként), Dominik Mulac (horvát, NK Opatija – Horvátország), Rácz László (Pécsi MFC, legutóbb kölcsönben Kozármisleny), Schuszter Ronald (Kozármisleny), Martin Slogar (horvát, HNK Gorica – Horvátország), Szalai Bence (Diósgyőri VTK), Szőke Gergő (MTK Budapest), Trencsényi Bence (Tiszafüredi VSE)

Kölcsönbe érkezők: Bánfalvi Gergő (Vasas),

Kölcsönből visszatérhetnek: –

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: –

Távozók: Lucas (Lucas Marcolini Dantas Bertucci, brazil-magyar, Tiszakécskei LC, szabadon igazolhatóként), Pethő Bence (Vasas FC, szabadon igazolhatóként), Ternován Patrik (szabadon igazolható), Varga József (Tiszakécskei LC, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatérnek klubjukhoz: Baranyai Nimród (Újpest FC), Csatári Gergő (Diósgyőri VTK), Debreceni Ákos (Paksi FC). Kooperációs kölcsön után (Diósgyőri VTK): Bacsa Benjámin, Demeter Milán, Dojcsák Bence, Kristóf Márk, Lajcsik Vencel

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –