Kosznovszkyért emelték a tétet az angolok, de egy La Liga-csapat is beszállhat a licitbe

A múlt héten szigetországi sajtóhírek alapján már írtunk róla, hogy Kosznovszky Márkért több, az angol másodosztályban szereplő csapat is érdeklődik, a Portsmouth pedig konkrét ajánlatot tett. Úgy tudjuk, a Portsmouth azóta már a második ajánlatát is megtette, de időközben a spanyol élvonalbeli Deportivo Alavés is jelezte érdeklődését az MTK-nak, és nemcsak Kosznovszky, hanem Kata Mihály iránt is.

A múlt héten a Wales Online írt arról, hogy Kosznovszky Márk – aki iránt az angol Championshipből a Swansea City és a Sheffield United is érdeklődik – játékjogáért 500 ezer fontot ajánlott a Portsmouth, amit az MTK nem fogadott el. A Nemzeti Sport értesülései szerint időközben a Portsmouth már a második hivatalos ajánlatát is megtette, ami 800 ezer fontról, plusz rövid lejáratú bónuszokról szólt, de az MTK ezt sem fogadta el. Mint már jeleztük, a fővárosi klubnál 1.5 millió euróra, vagyis mintegy 1.2 millió fontra taksálják a pályafutása során 49 NB I-es meccsen négy gólt és négy gólpasszt jegyző 23 éves középpályást, akinek még 2027-ig él a szerződése a kék-fehéreknél.