Érmekért utazik az Európa-bajnokságra a magyar sportlövő-válogatott

Az MSSZ kedden tartott sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy óriási mezőnyben kell majd helytállnia a magyar lövőknek a kontinensviadalon, melyet a tavalyi párizsi olimpia sportági versenyeinek is otthont adó Chateauroux-ban rendeznek, a francia fővárostól 270 kilométerre. Az Eb-re – melyen valamennyi szakág szerepel - eddig 49 ország 975 sportolóját nevezték.

A magyar felnőttcsapatban a hazai élmezőny legjobbjai szerepelnek, így lőállásba lép majd a sportpisztolyban olimpiai bronzérmes Major Veronika, a légpisztolyban világbajnoki negyedik Fábián Sára Ráhel, illetve a világ- és Európa-bajnok puskás Péni István, valamint a négyszeres Európa Játékok-győztes, ugyancsak puskás Pekler Zalán is. Sinka László, a szövetség főtitkára az eseményen elmondta, hogy a csapattól a két-három érem mellett 3-4 döntős szereplést remélnek.

„Óriási mezőny lesz az Európa-bajnokságon, melyen a magyar csapat is komoly létszámmal lesz jelen és nagy bízunk benne, hogy jól fog szerepelni a küldöttség” – mondta Sinka László. A sajtótájékoztató másik apropója a szerdától szombatig a Fehér úti Nemzeti Lőtéren sorra kerülő Masped Kupa volt, mely az Eb előtti utolsó nagy nemzetközi verseny lesz. A viadal jelentőségét jól mutatja, hogy 28 ország sportlövői vesznek részt rajta. A budapesti viadallal kapcsolatban elhangzott, hogy amíg Chateauroux-ban a puskásoknak és pisztolyosoknak csak a golyós versenyeit, azaz a 25, 50 és 300 méteres számait rendezik meg, addig a Masped Kupán 10 méteren is lőnek majd.

A sajtótájékoztatón a válogatott két erőssége, Péni István és Fábián Sára Ráhel is részt vett. Előbbi elmondta, hogy magabiztosan várja a kontinensviadalt, mert az utóbbi időben kifejezetten jól ment neki az 50 méteres összetett szám, melyben a múlt héten az újvidéki Grand Prix-n 594 körös alaperedmény után, 460,1 körös finálés eredménnyel lett aranyérmes. Az UTE klasszisa megjegyezte, hogy 10 méteren és 300 méteren is van egyéni Eb-címe, s most reméli, 50 méteren is sikerül nyernie.

Major Veronika keveset versenyzett idén, így Fábián Sára az utóbbi hónapokban egyértelműen a hazai mezőny legjobb női pisztolyosa volt, még úgy is, hogy egyetemi tanulmányai nem könnyítették meg számára a lövészetet. Most viszont már túlvan az államvizsgán és felszabadultan tud versenyezni. A csepeli lövő júniusban a müncheni világkupán kiemelkedő, 589 körös egyéni csúcsot ért el, majd az Eb-válogatókon is remekelt, s amint most elmondta, úgy érzi, sikerült stabilan magas szintre eljutnia, ami nagyon biztató az Eb-re nézve.

„Nem mondhatom, hogy biztosan döntőbe kerülök az Európa-bajnokságon, de egyértelműen ez a célom” – mondta az MTI-nek Fábián Sára.

A sajtótájékoztatón Nagy György, a szövetség elnöke szponzori szerződést írt alá a Szinga Sport Kft. ügyvezetőjével, Édl Románnal. A megállapodás szerint novembertől négy éven át a DRK biztosítja majd a magyar lövők sportruházatát.

A magyar felnőtt Eb-csapat

férfiak

puska: Pekler Zalán, Péni István, Hammerl Soma

futócél: Sike József, Tasi Tamás, Boros László, Déri Ágoston

trap: Kardos Zsolt, Gloch Nimród (csak vegyes csapat)

nők

puska: Nagybányai-Nagy Anna, Bajos Gitta, Dénes Eszter

pisztoly: Major Veronika, Sike Renáta, Fábián Sára Ráhel, Csonka Zsófia (csak trió)

trap: Tömör-Tones Petra, Jóna Bernadett, Kozma Mariann

futócél: Farkasné Keczeli Bianka, Worell Anna (csak 10 m vegyes csapat)