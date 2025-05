„Volt érdeklődés Magyarországról is” – kapós játékosokat nézett ki az Újpest

Mindkét játékos vételára 1.5 és 2 millió euró között alakulhat, persze Palágyi hangsúlyozta, mindenki annyit ér, amennyit a piacon fizetnek érte. Pantovics a most befejeződött idényben 47 tétmeccsen 16 gólt szerzett, és a szerb sajtó a svájci bajnok Basel, valamint a svájci bronzérmes Young Boys érdeklődéséről írt vele kapcsolatban, de a tvarenasport.com szerint még Spanyolországból is érkezhet érte ajánlat. Sztanics kérői még nem ismertek, de a 47 meccsen szerzett 12 gólja és hét gólpassza mellett az is növelheti az értékét, hogy meghívót kapott a szerb válogatottba.

Az Újpesttel kapcsolatos hír még, hogy a BalkanSports és Lorenzo Lepore értesülései szerint a klub egyeztetéseket folytat a horvát NK Istra 21 éves jobbszélsője, a 39 tétmeccsen öt gólt és hat gólpasszt jegyző Mateo Lisica átigazolása ügyében, akiért a hírek szerint 1.3 millió eurót szeretne kapni a klubja. Ugyanakkor a Dinamo Zagreb is érdeklődik a horvát játékos iránt.