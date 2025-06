Megvan a Topolya új vezetőedzője, hamarosan be is jelentik

Darije Kalezic lesz a Topolya labdarúgócsapatának új vezetőedzője, a holland-bosnyák szakembert hamarosan be is jelentheti a klub, sőt a hivatalos honlapján már Kalezic neve szerepel a szakmai stábban.

Az 55 éves Kalezic játékos- és edzői pályafutásának jelentős részét is Hollandiában töltötte, a legmagasabb osztályban irányította a De Graafschapot és a Rodát is, de dolgozott a szaúd-arábiai, az indonéz, az ausztrál és a belga élvonalban is. Legutóbb Hágában edzősködött, az ADO-t a másodosztály negyedik helyéig vezette.

Kalezic azt a Szlavko Maticsot váltja a kispadon, aki márciusban ült le a topolyai kispadra, de ő csak nyárig vállalta a csapat irányítását. A topolyaiak egyébként tárgyaltak Vladimir Radenkoviccsal is, aki végül a Diósgyőrhöz tért vissza.