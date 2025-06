Bejelentette új vezetőedzője érkezését a Topolya

A Nemzeti Sport már előre jelezte, a Topolya pedig csütörtök délután beszámolt arról, hogy Darije Kalezic ül le vezetőedzőként a kispadra – a Transfermarkt szerint a szakember kétéves szerződést kötött a klubbal.

„Jó döntésnek tartom a vezetőség részéről, hogy olyan szakembert szerződtetett, aki külföldön kezdte az edzői karrierjét és az ott szerzett tapasztalatait kamatoztatni tudja Szerbiában – nyilatkozta Filipovics Vladan, Kalezic menedzsere. – A Topolya mellett az döntött, hogy nagyszerű körülményekkel találkoztunk a klubnál, és egyezett a szakember és a vezetőség szakmai elképzelése. Kalezic úgy érzi, segíteni tud a klubnak abban, hogy újra a nemzetközi porondon szerepelhessen, és minél több saját nevelésű akadémistát tudjon beépíteni az első csapatba.”

A Svájcban született, 55 éves Kalezic játékos- és edzői pályafutásának jelentős részét is Hollandiában töltötte, a legmagasabb osztályban irányította a De Graafschapot és a Rodát is, de dolgozott többek között a szaúdi, az indonéz és a belga élvonalban is. Legutóbb Hágában edzősködött, az ADO-t a másodosztály negyedik helyéig vezette.

A holland-bosnyák edző Szlavko Maticsot váltja az együttes élén, aki márciusban ült le a topolyai kispadra, de ő csak nyárig vállalta a csapat irányítását – vezetésével a TSC a 7. helyen zárt, így lemaradt a nemzetközi kupaindulásról. A topolyaiak egyébként tárgyaltak Vladimir Radenkoviccsal is, aki végül a Diósgyőrhöz tért vissza.