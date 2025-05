Vas Gábor: Nehéz meccs vár ránk a Loki ellen

Ki számított erre? Két fordulóval a befejezés előtt a 11., azaz kieső helyen áll a DVSC, így létszükséglet a pontszerzés, de még inkább a győzelem a Paksi FC ellen. Megérne egy misét, hogy az a klub, amely a 2022–2023-as idényt még bronzérmesként zárta, tavaly pedig ötödik lett, miként juthatott idáig, mindenesetre már csak száznyolcvan percük maradt Bárány Donátéknak arra, hogy bizonyítsák, a csapatnak az élvonalban van a helye. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, a vasárnapi találkozónak még hazai pályán sem a Loki az esélyese, hiszen a Paks dobogós helyen áll, az idényben kétszer is legyőzte riválisát – a Nagyerdei Stadionban 5–0-ra, Pakson 4–3-ra –, arról nem is beszélve, hogy szerdán a Mol Magyar Kupában is a csúcsra jutott.

„A Debrecen az életéért küzd, három pontra van szüksége, éppen ezért nagyon nehéz meccsre számítunk – mondta a paksiak huszonegy esztendős védője, Vas Gábor, aki tanári módon futballozott a Ferencváros ellen tizenegyesekkel megnyert kupadöntőn. – Biztosan sokan lesznek a stadionban, jó lesz a hangulat, ugyanakkor a célunk egyértelműen az, hogy véglegesítsük a harmadik helyünket a bajnokságban. Az idény kezdete előtt nem gondoltam volna, hogy a DVSC ilyen helyzetben lesz a bajnokság hajrájában, de nekünk nem ezzel kell foglalkoznunk, hanem magunkkal. Az egymás elleni meccseink rendre sok gólt hoznak, nem zárható ki, hogy ezúttal is így lesz – amúgy inkább erre számítok –, de ugyanolyan boldogságot jelentene, ha egyetlen találattal szereznénk meg a három pontot!”

Szeptemberben már öt éve lesz, hogy Vas Gábor bemutatkozott az NB I-ben (a Covid-járvány idején, a Ferencváros elleni 5–0-s vereség alkalmával, két héttel a tizenhetedik születésnapja után), és bár többször is sérülés hátráltatta, egyre fontosabb játékossá nőtte ki magát. Teljesítményére a szövetségi kapitány, Marco Rossi is felfigyelt, tavaly ősszel meghívta a Németország és a Bosznia-Hercegovina elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésekre készülő válogatottba, ám izomsérülés miatt el kellett hagynia az edzőtábort. Aki látta a szerdai kupadöntőt, tanúsíthatja, a mezőny egyik, ha nem a legjobb teljesítményét nyújtotta, és bár még nem töltötte be a huszonkettőt, elmondhatja magáról, máris két győztes finálé van mögötte, ráadásul mindkettőt végig is játszotta.

„Amikor három éve kikaptunk a Fraditól, nem játszottam, szomorú voltam, de az is megmaradt bennem, milyen csodálatos hangulat volt a Puskás Arénában – folytatta Vas Gábor. – Hihetetlen, hogy azóta már kétszeres kupagyőztes vagyok, úgy érzem, a szerdait a jobb meccseim közé sorolhatom. Fantasztikus érzés ilyen körülmények között, ennyi ember előtt futballozni, nehéz szavakkal visszaadni, mekkora boldogságot éreztem, amikor Vécsei Bálint lövésével eldőlt, megvédtük a címünket. Tavaly ezüstérmesek és kupagyőztesek lettünk, most a kupagyőzelem már megvan és bronzérmesek lehetünk: hogy így legyen, Debrecenben is egységes csapatjátékra lesz szükségünk.”

NS-TIPP Bereczky Attila: „Felszabadult hangulatban várhatják a paksiak a vasárnapot, pusztán az a kérdés, mennyit vett ki Bognár György tanítványaiból a szerda esti, tizenegyespárbajban megnyert Mol Magyar Kupa-döntő, és az azt követő ünneplés. Ezzel szemben Debrecenben az első osztályú lét a tét, s ha ez nem bénítja a hazai lábakat, a Loki megszerzi a három pontot.”

NB I, 32. FORDULÓ

16.45: DVSC–Paksi FC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!