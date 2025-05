Ferenczi János: Ha kell, a stadionból is kirúgjuk a labdát!

HA VALAKI, akkor Ferenczi János tisztában van azzal, mekkora a tétje a szombaton 17.30 órakor kezdődő, Fehérvár FC elleni bajnokinak: a bal oldali védő négyéves kora óta, vagyis harminc éve futballozik, s már gyerekként a ­DVSC-hez tartozott. A felnőttkeretben 2011 januárja óta szerepel a neve, vagyis tizennégy és fél (!) éve… Összesen 376 tétmérkőzésen lépett pályára, amelyeken szerzett 27 gólt s adott 66 gól­passzt. Eddigi karrierje során megszerzett két aranyérmet és három bronzérmet az NB I-ben, míg az NB II-ben egyszer végzett az első helyen. A Magyar Kupát kétszer hódította el – Székesfehérváron viszont nem a bajnoki cím vagy a dobogó kiharcolása a cél, hanem a bennmaradás…

A képlet rendkívül egyszerű: a Loki döntetlennel vagy sikerrel megragad az élvonalban, a Vidi előtt egy út áll: a győzelemé!

Bárány Donát (jobbra) gólérzékenységében bízhat a Loki

„Bár rutinos futballistának mondhatom magam, azért kicsit izgulok a mindent eldöntő meccs előtt – mondta lapunknak Ferenczi János, a DVSC 34 éves, kétszeres válogatott labdarúgója. – Élet-halál mérkőzés vár ránk, hiszen a klubért, a városért, a szurkolókért, a csapatért és magunkért harcolunk. Már kétszer is átéltem olyat, hogy az utolsó fordulóban a kiesés elkerüléséért kellett küzdenünk: 2017-ben legyőztük a Diósgyőrt három-egyre és alattunk húzták meg a vonalat, 2020-ban viszont nyernünk kellett volna a Paks ellen otthon, de csak egy-egyet játszottunk, így kiestünk az NB II-be. Nem akarom még egyszer átélni azt a kudarcot… Próbáltam visszagondolni, milyen lelkiállapotban vártam azokat a mérkőzéseket, de valahogyan törölte az agyam. Az egész tavasszal a veszélyzónában álltunk, szerencsére jelenleg megelőzzük a Vidit. Nekünk elég az iksz, ám nem szabad ebben a szellemben pályára lépnünk, ez nagy hiba lenne: nyernünk kell! Persze, ha a nyolcvannyolcadik percben döntetlen az állás, akkor ésszel, nem fejjel a falnak rohanva kell játszanunk. Valószínűleg nem lesz szép mérkőzés, ha kell, tizenötször rúgjuk ki a labdát a stadionból, a cél elérése mindennél fontosabb. Brusztolós, harcos, paprikás hangulatú meccs lesz. Nem biztos, hogy előnyére válik a Fehérvárnak, hogy hazai pályán játszhat, hiszen idővel, rossz eredmény alakulásakor ellene is fordulhat a közönség, amely a mi malmunkra hajthatja a vizet. A vendégszektorok megteltek, a Loki-drukkerek most is kitartanak mellettünk.”

Hogy a szurkolók láthatják-e a pályán a legutóbbi, Paksi FC elleni bajnokin (0–0) megsérülő Brandon Dominguest, nem tudni biztosan.

„Jó híreket kaptunk felőle, bízunk benne, hogy játszhat – ilyenkor nem számít, hogy itt fáj, ott fáj, játszani kell! Bárány Donát is régóta bajlódik a talpával, mondtam is a csatárunknak: legyen gólkirály és akkor az azt jelentheti, hogy benn is maradtunk…”