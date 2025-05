Cser-Palkovics András: Nagyon szorít az idő, meg kell tennünk mindent a Videoton megmentéséért

Ahogy arról beszámoltunk, Cser-Palkovics András a közösségi médiában kritizálta az NB I-től búcsúzó Fehérvár klubvezetését. Székesfehérvár polgármestere a Mandinernek nyilatkozva elmondta, hogy olvasta a hozzászólásokat, mert szerinte sokat lehet ezekből tanulni.

„Egyfajta kettősség jelent meg a visszajelzésekben: abban mindenki teljesen egyetért, hogy Székesfehérvárnak, de a magyar labdarúgásnak is szüksége van a Vidire, és ha tudjuk, a kialakult helyzetben segítsük a klubot, hogy képes legyen fennmaradni, tovább működni. A hozzászólók másik tábora ugyanakkor egyértelművé tette, hogy egy profi csapat működtetése nem lehet önkormányzati feladat.”

Cser-Palkovics hozzátette, hogy a székesfehérváriak kérése, hogy a város átmeneti segítséget nyújtson a csapatnak.

„Elkezdődtek a tárgyalások a klubbal. Kedden megkértük és megkaptuk a szükséges dokumentumokat, adatokat, pénzügyi kimutatásokat, jogi információkat ahhoz, hogy egy gyors, részletes, de az idő rövidsége miatt nem mindenre kiterjedő átvilágítást le tudjunk folytatni. Végső soron a város közgyűlése dönt ebben a kérdésben, ám ahhoz, hogy érdemben tudjon határozni, még néhány napra szükség van.”

„Most az a legfontosabb, hogy ha a Vidi megmenthető, akkor tegyünk meg érte mindent. Nagyon szorít a határidő, hiszen június 6-ig kell és lehet nevezni az NB II-be, nekünk pedig muszáj egy olyan felelős döntést meghozni addig, amit – figyelemmel a nagyon szoros, szinte lehetetlen időhatárokra – megfelelő jogi, pénzügyi garanciákkal alá is tudunk támasztani. Ha képesek vagyunk erre, akkor ezt tegyük meg a jelenkori és jövőbeli magyar labdarúgásért, a helyi utánpótlásért, szurkolókért, a város közösségéért. A Videoton ugyanis Székesfehérvár identitásának a része. Nem véletlen, hogy majdnem telt ház volt a Debrecen elleni szombati mérkőzésen, ahogy az sem, azóta milyen visszajelzéseket kapunk” – mondta Székesfehérvár polgármestere.

Cser-Palkovics András ezt követően kitért arra, milyen okok vezettek ahhoz, hogy a Fehérvár a legjobb esetben is csak a másodosztályban szerepelhet.

„Bekövetkezett egy törés az egyesület életében, amit én egy szimbolikus pillanathoz is kötök. Ez pedig nem más, mint a Videoton név elhagyása. Egy klubhoz, csapathoz a név és a szín hozzátartozik, és csakúgy, mint egy város esetében, nem cserélhető le csak úgy egy szponzoréra vagy egy támogató kedvéért. Amikor ez mégis megtörtént, az akkori főszponzor és a tulajdonos közösen megígérte a szurkolóknak, hogy erre a jövőkép, a bajnoki címek, a szintlépés vagy – ahogy az szó szerint elhangzott – a nemzetközi kupaszereplés miatt van szükség. Ebből sajnos nagyon kevés valósult meg.”

Felvetődött, hogy a megújulási folyamatban Szoboszlai Zsolt és Szoboszlai Dominik is részt vehet. „Büszkék vagyunk rá, és arra is, hogy nem felejtette el, honnan indult. A pályafutásáról nem is beszélve: egy magyar, székesfehérvári srác, aki meghatározó játékosa tud lenni a Liverpoolnak, egyszerűen elképesztő! Édesapám nagy Liverpool-szurkoló, úgyhogy külön köszönöm ezt az élményt, rengeteg örömet szerzett neki. Láttunk már arra is példát, hogy a sztárok valamilyen módon szerepet vállalnak a szülőhelyük klubjának megmentésében, de ez még a jövő zenéje.”

A klub jövője kapcsán egy osztrák nagyvállalat mellett PL-csapat és egy óriásbank érkezése is szóba került, ennek kapcsán így vallott Cser-Palkovics: „Én örülnék a legjobban, ha most bármelyikük felvenné velünk vagy a tulajdonossal a kapcsolatot. A mi részünkről azt mondhatom, várjuk őket nagy szeretettel, szívesen megadom a telefonszámomat, csak jöjjenek. Mi nem vagyunk semmilyen információ birtokában, hogy az említett cégek, klubok közül bármelyik hivatalosan, a tulajdonosi szerepkör tekintetében megkereste volna a Vidit. Hallottunk mi is sokféle tárgyalásról, egyeztetésről, de konkrétumokról nem, erről csakis a klub tudna nyilatkozni. Higgye el mindenki, hogy én lennék az első, aki leülne velük és biztosítaná őket arról, hogy a város mögöttük fog állni.”

„Jelenleg nem tudom megmondani, sem megígérni, hogy lesz önkormányzati szerepvállalás. Utóbbi egyébként is csak átmeneti lehetne, és a mi játékszabályaink szerint. Nem szabad elfelejteni azt sem, hogy Székesfehérvár esetében egy olyan önkormányzatról beszélünk, amelynek nincsen adóssága, és minden területen törvényesen működik. Elsősorban ezt kell figyelembe vennünk a közösségi érdekek mellett” – tette hozzá a város polgármestere.

Székesfehérváron a labdarúgás mellett többek között az atlétika, a jégkorong, a kézilabda, a kosárlabda, az öttusa, a röplabda és az amerikai futball is jelen van, mégis kevés a szponzoráció.

„A székesfehérvári gazdaság alapja az itteni gyáripar. Ezek a cégek elsősorban nem végterméket gyártanak. Magyar viszonylatban tényleg nagy, sőt kiemelkedő gazdasági teljesítményt tesznek le az asztalra, de semmit sem adnak el közvetlenül a kiskereskedelmi láncok üzleteiben. Tehát a szponzoráció nehezen tud megjelenni, tárgyiasulni az ő esetükben.”

Negyven évvel ezelőtt a Videoton többek között a PSG-t és a Manchester Unitedet búcsúztatva bejutott az UEFA-kupa döntőjébe. Ez az esemény Cser-Palkovics életében is fontos szerepet töltött be.

„Az UEFA-kupa-ezüstérem 40. évfordulóján nem szűnhet meg a professzionális labdarúgás Fehérváron! Egy olyan esztendőben, amikor nemcsak a Vidi, hanem a magyar klubfutball egyik, ha nem a legnagyobb sikerére emlékezünk.”