Eladó roncs, egy forintért – Bobory Balázs publicisztikája

GARANCSI ISTVÁN szobrot kaphatott volna Fehérváron, most viszont az 1941 óta létező futballklub kivéreztetőjének, gyilkosának tartják.

Érdekes kettősség ez, és biztosan sokan nem értik, hogyan következhet az egyikből a másik, de a magyar labdarúgásban élők nagyjából „olvassák” ezt a sokáig gyönyörű, aztán egyre kevésbé szép, végül tragikus történetet, amelynek még így is lehetett volna korrekt, tisztességes vége, de nem lett, és lényegében úgy tűnik, hogy a Fehérvár FC tulajdonosa ledöntötte a saját maga által épített csodálatos palotát, és sóval szórta be a helyét, hogy az utána lévőknek még nehezebb legyen megművelni a korábban szépen termő földet…

A Fehérvár legutóbb 1999-ben esett ki az élvonalból, aztán azonnal visszajutott, de a 2000-es éveket végig bizonytalanságban élte, indult büntetőeljárás korábbi vezetői ellen, a csőd szélén táncolt, mígnem a fővárosi vállalkozó, Garancsi István 2007-ben megvásárolta az egyesületet, és egyértelmű volt a cél: legyen a magyar futball egyik legerősebb bázisa a Videoton!

A pletykák szerint Garancsi sohasem szerette a futballt, és az sem tartozott gyerekkori álmai közé, hogy Fehérváron legyen klubtulajdonos, mégis beszállt a bizniszbe, és hosszú távon ezzel biztosan nem járt rosszul, hiszen ha esetleg a Vidivel még veszteséget is termelt, a többi vállalkozása szárnyalt. A dicsőség fénye viszont egyértelműen a piros-kékekkel elért eredményei miatt vetült rá, ha ő nem lett volna, a Videoton most nem háromszoros bajnok, nem nyert volna még egy Magyar Kupát a korábban megszerzett mellé, és nem szerepelt volna kétszer az Európa-liga csoportkörében. Ha Garancsi nincs, talán ilyen stadionja sincs Székesfehérvárnak, mint most, nem jön edzőnek ide Paulo Sousa vagy éppen Marko Nikolics, nem szerepelnek piros-kékben olyan nemzetközi szinten elismert futballisták, mint a portugál Marco Caneira, a szerb Danko Lazovics vagy éppen az Anderlechtből hazatérő Juhász Roland.