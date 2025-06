A Szeged legyőzte a Veszprémet, vasárnap avatnak bajnokot férfi kézilabdában

FÉRFI KÉZILABDA NB I

DÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS

OTP BANK-PICK SZEGED–ONE VESZPRÉM HC 32–28 (15–12)

Szeged, 7087 néző. V: Hargitai, Markó

SZEGED: MIKLER R. – Sostaric 10 (4), Röd 3, Kalaras, MACKOVSEK, Smárason 3, FRIMMEL 5 (1). Csere: Thulin (kapus), Bánhidi 2, Garciandia 1, TOTO 1, Kukics 2, BODÓ 4, Szilágyi Benjámin 1. Edző: Michael Apelgren

VESZPRÉM: Corrales – Gasper Marguc 2 (2), Remili 1, Cassado 2, FABREGAS 8, Koszorotov 4, Elísson 3 (1). Csere: Palasics (kapus), Ligetvári, Pesmalbek 2, Grahovac, Pálmarsson 1, Sandell 2, Cindric, GÁNCS-PETŐ 3. Edző: Xavier Pascual

Az eredmény alakulása. 5. perc: 1–2. 9. p.: 3–4. 11. p.: 4–7. 16. p.: 7–7. 20. p.: 10–8. 23. p.: 12–10. 25. p.: 13–10. 29. p.: 15–12. 31. p.: 16–12. 36. p.: 19–14. 41. p.: 22–15. 45. p.: 24–18. 49. p.: 25–20. 53. p.: 27–23. 56. p.: 29–23. 58. p.: 30–26

Kiállítások: 10, ill. 8 perc

Hétméteresek: 5/5, ill. 7/3

Az egyik fél második győzelméig tartó párharc állása: 1–1

MESTERMÉRLEG

Michael Apelgren: – Hatalmas energiával vetettük bele magunkat a meccsbe. Nagyon szépen építkeztünk közösen az idényben, nem érdemeltük volna meg, hogy a saját szurkolóink előtt, vesztesen érjen véget a bajnokság. Kalaras piros lapja után őrültté vált a hangulat az arénában. Mondtuk is neki viccesen, hogy „Gleb, ez miattad van, miattad fordítottunk”.

Xavier Pascual: – A szegediek a játék minden elemében jobbak voltak, támadásban és védekezésben is. Jobb csapatuk van, mint nekünk, az idény elejétől kezdve így vélem. Sok problémánk volt a támadásaink első fázisában és kapusposzton is. Ettől függetlenül a következő meccset hazai pályán mi is ugyanúgy megnyerhetjük.

ÖSSZEFOGLALÓ

Beköszöntött a nyár Szegeden is: a belvárosban már-már Amszterdamban éreztük magunkat, annyi kerékpárossal találkoztunk, és a fagylaltozók kiülős részén is sokan voltak már a délutáni órákban is. A Dóm téren javában épült a színpad és a nézőtér a szabadtéri játékokra, a Pick Arénában pedig a város kézilabdacsapata a bajnoki címért harcolt a rivális Veszprémmel.

A legtöbb játékos a tavalyi párizsi olimpia miatt 2023 szeptembere óta pályán van, de egy utolsó nagy erőbedobással még mindenki szeretett volna egy nagyot szakítani az idény végén. A szegediek győzelme azt jelentette volna, hogy a nyári szünet csak négy nappal később veszi kezdetét. Kis áldozatnak tűnt a tét nagyságához képest, ennek megfelelően a hazai csapat mindent megtett a pályán. A párharc első meccsét a Veszprém hazai pályán 34–32-re megnyerte, egy újabb siker már címvédést jelentett volna neki.

Már húsz perccel a kezdés előtt kezdett meccshangulat lenni a nyolcezres szegedi csarnokban, pedig ekkor még félház sem volt. Aztán kezdésre szinte teljesen megteltek a lelátók, és kezdődhetett a második felvonás. Az esélyeket illetően különböző véleményeket hallhattunk, a Szegedben sokan érezték a győzelem lehetőségét, de a Veszprémben is benne volt, hogy már idegenben eldönti. Annak ellenére is benne volt, hogy a múlt hét pénteken 12 gólt szerző Hugo Descat nem léphetett pályára.

Ugyanolyan intenzíven kezdődött ez az összecsapás is, mint a legutóbbi. Az elején a kapusok voltak főszerepben, Mikler Roland és Rodrigo Corrales is nagyokat védett. A Szeged a szélre futtatta ki a támadásait, a Veszprém pedig a beállójában, Ludovic Fabregasban bízott, aki az összes rossznak tűnő passz után is rendre összeszedte a labdát és bedobta azt a kapuba.