NB I: élesen kritizálta a Fehérvár FC vezetőségét Cser-Palkovics András

Szombat délután hazai pályán szenvedett súlyos 3–0-s vereséget a Debreceni VSC-től a bennmaradásért vívott élet-halál meccsen a Fehérvár FC, s ezzel kiesett az első osztályból. A háromszoros bajnokcsapat kiesését Székesfehérvár polgármestere, Cser-Palkovics András sem hagyta szó nélkül, kritikus hangú Facebook-bejegyzésben kérte meg a klub vezetését, hogy gondolják át, továbbra is éreznek-e magukban elegendő elkötelezettséget és szenvedélyt az egyesület további irányításához.

„Szomorú nap ez a Vidi, a futball, a városunk életében. Nem sikerült ma nyerni, így szeretett csapatunk, a Vidi sajnos kiesett az első osztályból.

»Addig járt a korsó a kútra«, míg végül ma eltörött. A sok sikeres esztendő, bajnoki címek, kupagyőzelmek, nemzetközi sikerek után az utolsó 3-4 idényben kívülről is látszott, hogy valami nem működik. Nehéz most higgadtnak maradni, mert a szurkolók joggal érezhetik úgy, hogy becsapták őket.

Becsapták évekkel ezelőtt, amikor elvették a csapat nevét, hiszen akkor azt ÍGÉRTE a tulajdonos, az akkori főszponzorral, hogy erre a minőségi szintlépés miatt, a folyamatos dobogós helyezések és a nemzetközi kupa miatt van szükség. Az ígéret szép szó ..., de sajnos ez az ígéret nem lett betartva.

Nehéz tehát most higgadtnak maradni, pedig pontosan értékelni tiszta fejjel érdemes.

De ami biztos: a döntés most a klub tulajdonosánál van. Egy labdarúgóklubot jól működtetni csak a jó gazda gondosságával és bizony elkötelezettséggel, sőt, szenvedéllyel lehet. Neki kell döntenie, hogy ezt érzi-e magában, és vállalva a felelősséget újra komolyan veszi azt, vagy ha nem, akkor meg kell találnia azt, aki ezt a klubot a jövőben tőle átveszi.

Tudom, új tulajdonost találni nem egyszerű, de ha és amennyiben ezt a döntést hozza, akkor bízom abban, hogy mihamarabb talál egy olyan, szenvedélyesen futballszerető érdeklődőt, akinek van jövőképe, elképzelése, akinek nyugodt szívvel lehet átadni a Vidit.

Ki kell mondani, hogy a labdarúgás nem olcsó sport. Egy jó csapat fenntartása bizony jó sok pénzbe is kerül, igaz, ha tényleg jól csinálják, sok pénzt is lehet vele keresni. Bízom benne, hogy mihamarabb sikerül megnyugtatóan rendezni a csapat jövőjét, stabilizálni a működést, a játékoskeretet és bár valószínűleg nagyon nehéz lesz, de mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a Vidi minél hamarabb visszajusson az első osztályba, ahova történelme, szurkolói száma és lelkesedése, stadionja és utánpótlása alapján is tartozik.

Ebben a munkában a klub az önkormányzatra – a stadion működtetése és az utánpótlás támogatása tekintetében –, ahogy eddig, úgy a jövőben is számíthat. És egészen biztosan számíthat a Videoton-család egész közösségére. Hajrá, Videoton! Mindörökké!” – szólt Cser-Palkovics István üzenete.