Semmilyen viszonyom nem volt Garancsi Istvánnal – Pető Tamás

Borzasztó érzés volt látni, hogy a Fehérvár kiesik az első osztályból – mondta Pető Tamás a csakfoci.hu-nak adott interjújában, amelyben utódja, Tímár Krisztián azon kijelentésére is reflektált, miszerint a piros-kék csapat keretében nem volt sokkal több, így tulajdonképpen törvényszerű volt a búcsú.

„Én ezzel a kerettel végig a középmezőnyben voltam, nyilván a keret arra volt jó, hogy biztosan bennmaradjál, többre nem. Azt nem gondolom, hogy ennyire rossz lett volna, azért mi ezt a Debrecent kétszer oda-vissza megvertük” – utalt a szakember az utolsó fordulóban a közvetlen rivális DVSC-től elszenvedett 3–0-s vereségre, amely biztossá tette volt csapata búcsúját az első osztálytól.

Pető Tamás és stábját a Nyíregyházától elszenvedett áprilisi vereség után kurtán-furcsán menesztették – ő maga telefonon értesült arról, hogy a klub nem tart igényt a szolgálataira.

„Semmilyen előjele nem volt, engem is derült égből villámcsapásként ért. Igazából előtte kikaptunk Nyíregyházán 1–0-ra egy olyan mérkőzésen, ahol szerintem végig kontrolláltunk, de se ide, se oda nem volt döntés. Egy semmilyen mérkőzés lett volna a vége, sajnos a fiatal kapusom elkövetett egy borzasztó nagy hibát, ami miatt gólt kaptunk, de aztán tizenegyesből egyenlíthettünk volna és akkor visszaállhatott volna az élet rendje, sajnos a Szabó Bálint azt kihagyta, de van ilyen egy mérkőzésen. (…) Engem is teljesen váratlanul ért, bár én már semmin sem csodálkozom, de azt gondolom, hogy ennél azért többet érdemeltünk volna” – jelentette ki Pető.

A szakítás hogyanja miatt merült fel az interjúban az edzőnek a klubtulajdonoshoz, Garancsi Istvánhoz fűződő viszonya is.

„Nekem semmilyen viszonyom nem volt Garancsi Istvánnal, a bő egy évem alatt egyszer sem beszéltem vele. Ettől függetlenül nem haragszom rá, nincs is miért, ő adta meg nekem a lehetőséget, amiért nagyon hálás vagyok. Igaz, ő is vette el, de nem haragudhatok rá. (…) Csalódott vagyok amiatt, hogy nem bízott bennem annyira, hogy benn tudom tartani a csapatot, de nem is kellett, hogy benntartsam a csapatot, hiszen nem voltak kiesési gondjaink. Ezért nem is értettem azokat a hangokat, hogy harcolunk a kiesés ellen, meg hogy segítenek benntartani a csapatot. Négy pontra voltunk a 9. helytől, a Fehérvárnak nem voltak kiesési gondjai, való igaz, hogy toldozni-foltozni kellett a csapatot, de ilyen szűk keretnél talán ez nem csoda. (…) Nagyon érzelemdús búcsúzás volt, a kapcsolatunk nem csak a játékosokkal, hanem az ott dolgozó csodálatos emberekkel is jó volt, és az a tapsvihar, ami között mi távoztunk, mind a játékosok, mind a stáb részéről, jelzi, hogy milyen viszonyunk volt mindenkivel. Még most is megkönnyezem, ott is nehéz volt tartani magunkat, főleg annak tudatában, hogy mindenkit derült égből villámcsapásként ért az én menesztésem.”

A kiesés megtörtént, immár Tímár Krisztián irányításával, a Fehérvár FC ősztől már a másodosztályban folytatja – a portál az NB II-es esélyekről is kérdezte Pető Tamást.

„Ezt nagyon nehéz megmondani, a Honvéd, a Vasas foggal-körömmel fog harcolni a feljutásért, ahogy a Kecskemét is egyből szeretne visszakerülni az NB I-be. Náluk ráadásul valamilyen szinten rendezett a csapat, itt azt sem lehet tudni, kik fogják jövőre alkotni a Fehérvár keretét. Nyilván egyetlen célja lehet a klubnak, hogy visszajusson egyből, viszont nagyon meg kéne erősíteni a csapatot, de hogy ezt ki teszi meg, ki lesz az edző, az is egy nagy kérdőjel. Nagyon sok a nyitott kérdés” – válaszolta a szakember.

A búcsú az élvonaltól valóságos lavinát indított el Fehérváron, így könnyen lehet, hogy a klub hamarosan tulajdonosváltáson is átesik. Kézenfekvő volt hát a kérdés, hogy Pető Tamás újra elvállalná-e a csapat vezetését.

„Soha ne mondd, hogy soha. Én nyitott lennék rá, mert én már a menesztésem után is azt mondtam, hogy egyszer szeretném befejezni azt a munkát, amit elkezdtünk. Mert hiába véreztünk ezer sebből, az egy jó folyamat volt. Kicsit átformálni a keretet, szorosan együttműködni az utánpótlással, ami előttünk sosem működött ilyen jól. Megmutattuk azt a magyar fiataloknak, hogy igenis el lehet érni azt, hogy a Fehérvárban játszanak, és ha ezt a munkát folytathatnánk, én nyitott lennék rá, mert nekem hatalmas öröm és büszkeség, hogy a Fehérvár edzője lehettem.”