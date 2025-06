A Nyíregyháza hivatalosan is bejelentett három távozót

„Változik a játékoskeretünk – írja a nyiregyhazaspartacus.hu. – Valamennyi külföldi labdarúgó esetében opciós joggal rendelkezik klubunk, két játékosnál pedig a nyáron lejáró szerződés után nem élünk a hosszabbítás lehetőségével. A grúz Nika Kvekveszkiri ősszel érkezett, és 17 NB-I-es mérkőzésen szerepelt, egy gólpasszt adott és egy gólt lőtt a Győr ellen. 856 percet játszott, de többször is sérülés hátráltatta. Az északmacedón Darko Velkovszki nem volt szerencsés, érkezése után azonnal megsérült, a bajnokság hajrájában viszont három mérkőzésen bizonyította, hogy nem véletlenül szerepelt több mint ötven alkalommal hazája válogatottjában. Magabiztosan irányította a védelmet. A DVTK elleni rangadón azonban súlyos sérülést szenvedett, felépülése akár fél év is lehet, ezért az ő esetében sem él a Szpari opciós jogával. Géresi Krisztián szerződése nyáron lejár. A támadó fontos szerepe volt abban, hogy tavaly bajnoki címet szerzett a Nyíregyháza Spartacus az NB-II-ben. Többszöri gerincműtéte után azonban nem tudott pályára lépni az élvonalban, a klub mindenben segítette a rehabilitációját, de egyeztetve a játékossal is, nem hosszabbítjuk meg a lejáró kontraktust.”

Az említett három játékos mellett lejárt a kölcsönszerződése Farkas Bendegúznak (Puskás Akadémia), Kovács Krisztiánnak (szlovák-magyar, Paksi FC) és Ognjen Radosevicsnek (szerb-magyar, Újpest FC) . Közül Farkas esetében még lehet esély arra, hogy Nyíregyházán folytatja, de egyelőre Felcsútra köti a szerződése.



NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A NYÍREGYHÁZA SPARTACUSNÁL

Érkezők: –

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Bese Balázs (Opus Tigáz Tatabánya), Horváth Kevin (Mezőkövesd Zsóry), Németh Barnabás (Vasas FC), Oláh Benjámin (Mezőkövesd Zsóry), Pataki Bence (Tiszakécske), Pinte Patrik (szlovák-magyar, Bp. Honvéd)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Farkas Bendegúz (Puskás Akadémia), Katona Bálint (Ferencváros), Katona Levente (Kecskemét), Katona Mátyás (Fehérvár FC), Májer Milán (Kecskemét)

Távozók: Nika Kvekveszkiri (grúz, lejár a szerződése), Darko Velkovszki (északmacedón, lejár a szerződése), Géresi Krisztián (lejár a szerződése)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatér klubjához: Farkas Bendegúz (Puskás Akadémia), Kovács Krisztián (szlovák-magyar, Paksi FC), Ognjen Radosevics (szerb-magyar, Újpest FC)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Matheus Leoni (brazil), Kovácsréti Márk (Puskás Akadémia, Újpest), Kovács Milán (Debrecen, Diósgyőr), Nagy Barnabás (Ferencváros és Oroszország), Nagy Dominik (lejár a szerződése)