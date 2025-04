Ezúttal halovány volt a Puskás Akadémia, csak döntetlent játszott az MTK-val

LABDARÚGÓ NB I

26. FORDULÓ

Puskás Akadémia FC–MTK Budapest 1–1 (1–1)

Felcsút, Pancho Aréna, 700 néző. Vezette: Káprály

Gólszerző: Levi (42.), ill. Molnár R. (38.)

Csalóka kép – noha szépen sütött a nap vasárnap délután, Felcsúton (is) kellemetlen, mondhatni, csontrepesztő hidegben kezdődött a mérkőzés, amelyen a bajnoki címre törő Puskás Akadémia a csütörtök este kupaelődöntőbe jutó MTK Budapestet fogadta. Természetesen annak tudatában, hogy az összecsapás után következett még a fővárosi derbi – a Puskás Akadémiánál mindenki azt hangsúlyozta, saját magukra figyelnek, ezt a mérkőzést próbálják megnyerni. Mégpedig Nagy Zsolttal a fedélzeten, s a bajnokság egyik, ha nem a legjobb teljesítményt nyújtó játékosa a védelem bal oldalán kapott szerepet, igaz, a hátsó alakzatot némiképp átszervezte Hornyák Zsolt vezetőedző. Most is, mint egész ősszel, Wojciech Golla és Patrizio Stronati volt a védelem közepén – előbbi helyére a téli szünetben érkezett Georgi Harutjunjan, így a lengyel játékos a kispadra szorult. Most viszont mindhárman ott voltak a kezdőben, az örmény labdarúgó ezúttal egy sorral feljebb, védekező középpályásként kapott szerepet. Az MTK-nál Marin Jurina volt az előretolt ék, középen Bognár István, a két szélen Molnár Ádin és Molnár Rajmund feladata volt veszélyes akciókat vezetni.

S nem is volt rossz a meccs, pontosabban jól kezdődött: Demjén Patrik védése volt az első esemény, hetvenöt másodperc telt el, amikor Urho Nissilä lövését követően kellett hárítania a labdát. A másik oldalon Bognár István válaszolt, de gól nem született. Néhány perc elteltével jól lehetett érezni, hogy az MTK játékosai nyomás nélkül, nyugodtan futballoznak, a labdát a földön tartva passzolgattak, és egyre többször eljutottak a hazaiak tizenhatosáig. A Puskás Akadémia játékosai idegesnek tűntek, most először lehetett az a szurkolók benyomása, hogy a bajnoki aranyérem közelsége mintha teherként nyomná a játékosokat, a szokottnál sokkal több hiba volt a hazaiak átadásaiban, így a stabilan védekező vendégek tulajdonképpen könnyűszerrel állították meg a felcsúti támadásokat. Láthatóan nem ízlett a listavezetőnek az MTK technikás futballja, nem volt előzmények nélküli, hogy a kék-fehérek megszerezték a vezetést. A gólhoz többek között az kellett, hogy Bognár István megharcoljon a labdáért, majd ragyogóan indítsa Molnár Ádint, és a gyors ellentámadás végén a szélső beadására a túloldalról érkező Molnár Rajmund senkitől sem zavartatva vette be a Puskás Akadémia kapuját. A hazai csapat azonnal válaszolni tudott: Jonathan Levi szerzett labdát, remek csellel túljutott Kádár Tamáson, és mielőtt két oldalról közrefogták volna a fővárosi védelem tagjai, elrúgta a labdát Demjén Patrik mellett.

A második félidő kiegyenlített játékot hozott, sokáig nem lehetett gólhelyzetet feljegyezni. A leginkább ígéretes és a látványos jelenet tulajdonképpen egy első félidei akció másolása volt – megint Molnár Ádin adott be, és megint Molnár Rajmund érkezett, a támadó remekül perdített kapura, és a labda be is fért volna a léc alá, de Pécsi Ármin szép mozdulattal védeni tudott. Jól működött tehát a Molnár–Molnár összjáték, így csupán az nem volt tökéletes, hogy a hajrában megfordultak a szerepek, akkor ugyanis Rajmund adott be balról, de a labda elsuhant Ádin feje felett.

Ahogy teltek a percek, úgy próbálta fokozni a nyomást a Puskás Akadémia, és ez nem volt meglepő, hiszen az aranyérem szempontjából döntő jelentőségű lehetett, hány pontot szerez ezen a mérkőzésen. Közben a vendégeknél beszállt Németh Krisztián, majd a hajrában újabb három játékost küldött pályára Horváth Dávid.

Az eredmény már nem változott, több gól nem esett, bár az utolsó pillanatokban inkább az MTK volt közelebb a második gólhoz – majd kiderül, mennyire fáj a Puskás Akadémiának a most elveszített két pont. 1–1



