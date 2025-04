Bánkódhat a KTE, a Győr az utolsó pillanatban egyenlített a Széktói Stadionban

A játék képe nem változott, továbbra is a hazaiak voltak veszélyesebbek, az 54. percben előbb Zsótér Donát távoli lövésénél, majd a szöglet után Pálinkás Gergő csúsztatásánál szisszenhetett fel Borbély Balázs – ismét a KTE járt közel a gólhoz. Az 57. percben Driton Camaj többedszer indulhatott meg az ellenfél térfelén, a csereként szerepet kapó Szépe János nagy mentése kellett, hogy ne jusson el a labda a középen teljesen üresen kiugró Pálinkás Gergőig. Színt hozott a játékba Vazsdi Szahli, a 78. perctől minden győri támadás többször átment rajta, és a győztes gólt is megszerezhette volna a 82. percben, de csak a kapufát találta el. A 85. percben aztán rendkívül furcsa tizenegyest kapott a Kecskemét: a felszabadítani igyekvő Vitális Milán nem láthatta, hogy érkezik mögüle Katona Levente, mindketten lyukat rúgtak, elestek, Zierkelbach Péter pedig büntetőt ítélt. Lukács Dániel kihagyta, de a kipattanóból megszerezte a KTE vezető gólját. Az ünneplés pillanataiban Borbély Balázs a melegítő győriek felé kiáltott a pálya mellett: Eneo Bitriben, az őszi idény váratlan gólvágójában érezte a gólt a győri mester. S nem is tévedett, az idény egyik legnagyszerűbb edzői húzása pedig kifizetődött, az albán védő a 96. percben megfosztotta két ponttól a kecskemétieket. 1–1

