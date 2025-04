Ismét magabiztosan nyerte meg az FTC a derbit, immár 30 mérkőzés óta veretlen az Újpest ellen

LABDARÚGÓ NB I

26. FORDULÓ

Ferencvárosi TC–Újpest FC 2–0 (2–0)

Budapest, Groupama Aréna, 18 774 néző. Vezette: Berke

Gólszerző: Maiga (18.), Pesics (45.)

A FORGATÓKÖNYV hasonló volt a szerda esti Magyar Kupa-mérkőzéshez (3–1). Határozottan, jól kezdett az Újpest, úgy tűnt, tempóban felveszi a versenyt a magyar bajnokkal, de a Ferencváros első, kaput eltaláló lövéséből megszerezte a vezetést. A kupameccsen Alekszandar Pesics volt a gólszerző, ezúttal a védekező középpályás, Habib Maiga lőtt elképesztően nagy gólt az újpesti kapu bal oldalába, a francia játékos alighanem élete (egyik) legszebb találatát szerezte, kapásból, nagy erővel zúdította a labdát a hálóba.

Berke Balázs a VAR-szoba helyett a pályán dolgozott Eredetileg Csonka Bence vezette volna a vasárnap esti derbit, ám a 33 esztendős játékvezető a bemelegítés során kisebb sérülést szenvedett, és úgy döntött, a biztonság kedvéért nem vállalja a mérkőzés levezetését. Helyére Berke Balázs ugrott be, aki eredetileg a találkozó vezető videóbírója lett volna, ám a vasárnap estét így nem a VAR-szobában töltötte, hanem a pályán fújta a sípot.

Addig nem volt benne a mérkőzésben, hogy gólt szerez a Ferencváros, a labdabirtoklási mutatók is nagyjából azonosak voltak, de az Újpest ilyen passzban van, bár nem játszott rosszul, mégis hátrányba került. Az más kérdés, hogy a szünet előtt centimétereken, talán millimétereken múlott, hogy ne duplázza meg előnyét a Fradi. Varga Barnabás néhány másodperc erejéig már tizenegy gólosnak érezhette magát, ám miután alaposan kiünnepelte magát, Berke Balázs játékvezető hosszas videózást követően les címén érvénytelenítette a gólt. Pedig elsőre, sőt másodikra is úgy tűnt, szabályos volt a gól, a VAR-szobában azonban más döntés született. Mindenesetre ha a válogatott csatárának egy számmal kisebb a lába, 2–0-ra vezethetett volna a zöld-fehér csapat. Igaz, a szünetre azonban így is kétgólos előnnyel vonulhatott a Fradi! Az utóbbi hetekben bomba formába lendülő Alekszandar Pesics a kapuba talált, és megköszönte a zseniális emelést Tóth Alexnek. Amúgy valami történhetett a tumultusban, ugyanis Varga Barnabás az arcát fájlalva, a fejét fogva ballagott vissza a középkezdéshez. Ami pedig a válogatottban is bemutatkozó Tóth Alexet illeti, hétről hétre egyre érettebb futballal rukkol ki, vasárnap este is több szép megmozdulása volt, látszik rajta, duzzad az erőtől, az önbizalomtól, nem fél cselezni, az pedig élményszámba ment, ahogy Pesics lábára varázsolta a labdát.

Pesics a 45. percben szerezte a gólját (Fotó: Kurucz Árpád/Mediaworks)

A Ferencváros különösebb megerőltetés nélkül hozta le az első félidőt, és nagyon úgy tűnt, még az sem zavarta, hogy több hiányzója is volt neki: a bal oldalról Eldar Civic, jobbról a hét közben a mezőny legjobbja, Cebrail Makreckis, helyettük Kaján Norbert személyében egy fiatal magyar, Adama Traorééban pedig egy mali válogatott játékos kapott helyet a kezdőben. Az első negyedórát leszámítva ezúttal is a hazaiak irányították a játékot, több akciót vezettek, a tizenhatos előterében próbáltak kombinatívan futballozni, a helyzetkihasználás hatékonyságáról pedig sokat elárult, hogy a negyvenöt perc alatt a kaput eltaláló két lövéséből két gólt szerzett a Ferencváros.

A kérdés az volt, az Újpest képes lesz-e talpra állni, vagy szétesik, és a Fradi újabb gólokat szerez. A vendégek becsületére váljon, ahogy legutóbb szerdán, ezúttal is talpon maradtak, s ha a pontszerzésre nem is volt sok esélyük, legalább nem szórta meg őket az ősi rivális. Becsülettel passzolgatott, próbálkozott az Újpest, de érezhető volt, a csapatban nincs annyi (átütő)erő, hogy megszorongassa a Ferencvárost. Azzal alighanem a Megyeri úton is tisztában vannak, hogy a Fradi kerete jelen pillanatban sokkal erősebb, mégis rendkívül dühítő lehet, hogy hiába minden erőfeszítés, évek óta képtelenek legyőzni.

A győzelemre ezúttal sem volt esély, de még csak a pontszerzésre sem.

Fran Brodicnak (lilában) nem volt területe a ferencvárosi játékosok szorításában (Fotó: Kurucz Árpád/Mediaworks)

A legutóbbi három meccsre bizalmat kapó Bartosz Grzelak vezetőedző is tehetetlenül nézte együttesét a kispad előtti zónából, a Ferencváros pedig érthetően nem sürgette a játékot, kétgólos előny birtokában nyugodtan futballozhatott. Néhány helyzet ugyan mindkét kapu előtt adódott, Riccardo Piscitellinek és Dibusz Dénesnek is résen kellett lennie, de az eredmény már nem változott. A mérkőzés hajrájára némileg feszült lett a hangulat a pályán, a futballisták közül többen is reklamálásért kaptak sárga lapot, és néhány kemény belépő is volt, Fiola Attila például válogatottbeli csapattársának, Varga Barnabásnak pakolt oda jókorát.

Az érzelmek szikráztak, de akkora feszültség nem volt a levegőben: a Ferencváros legyőzte az Újpestet, a lila-fehérek mélyrepülése tovább tart. A 2025-ös esztendőben továbbra is képtelenek bajnoki mérkőzést nyerni, a legutóbbi sikerük kis túlzással már eltűnik a feledés homályában: legutóbb december 8-án, a Debrecent győzték le 2–1-re, azóta kénytelenek beérni néhány döntetlennel. Bartosz Grzelak vezetőedző aligha úgy tervezte a hetet, hogy két vesztes derbin lesz túl, kérdés tehát, hogy a kieső helyről elkerülő Debrecen ellen ki irányítja majd a csapatot a Megyeri úti mérkőzésen.

A Ferencváros viszont kihasználta a rivális Puskás Akadémia botlását (a felcsútiak 1–1-et játszottak az MTK-val), és két pont hátrányból várja a bajnoki folytatást. 2–0



