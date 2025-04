Bárány három góljával, öt év után nyert újra keleti rangadót a Loki, és ellépett a kieső helyről

LABDARÚGÓ NB I

26. FORDULÓ

Debreceni VSC–Diósgyőri VTK 4–1 (1–1)

Debrecen, Nagyerdei Stadion, 5244 néző. Vezette: Bognár

Gólszerző: Bárány (25., 52., 69. – a harmadikat 11-esből), Domingues (55.), ill. Edomwonyi (17.)

Beindult a Loki, a csapat másfél hónap után lépett el a kieső helyről. Pedig Henrik Rönnlöf Castegren felelőtlen megmozdulása után korán nehéz helyzetbe került az egyébként is nehéz helyzetben lévő DVSC, ha a svéd hátvéd nem hibázik óriásit, a Diósgyőr aligha szerzi meg a vezetést.

Csakhogy a Debrecen így sem roppant össze!

Néhány perc leforgása alatt egyenlített a Loki, Bárány Donát bepréselt egy labdát Artem Odincov lába között a kapuba. A hazaiak a labdavesztések után agresszíven visszatámadtak, a pálya két szélén Szécsi Márk és Vajda Botond is támogatta az akciókat, a debreceni kapuban Pálfi Donátnak leginkább arra kellett figyelnie, hogyan tartsa melegen izmait, nehogy megfázzon a téliesre fordult időjárásban. A Loki a szünetig megpróbálta a vezetést is megszerezni, s az első negyvenöt perc képe alapján a hazaiak lehettek elégedetlenebbek, egy góllal minimum vezetniük kellett volna, többet birtokolták a labdát (63 százalékban), tizenöt gólszerzési kísérletük volt, míg a Diósgyőrnek mindössze egy – igaz, abból gól született.

A folytatásban a Debrecen felpörgött: három perc leforgása alatt két gólt is szerzett, Bárány Donát ismét, majd a másik csatár, Brandon Domingues is a kapuba talált. A Loki két támadója különversenyt indított a házi gólkirályi címért, de Bárány Donát nem érte be ennyivel, többször is kapura fordult, tizenegyest harcolt ki, és a labdát kíméletlenül vágta az alsó sarokba. A 24 esztendős játékos december elején a Ferencvárosnak (5–4) lőtt tripláját követően ezúttal is három gólig jutott, jelentős érdemeket szerezve a DVTK legyőzéséből is.

„Örülök, hogy ilyen eredményes lehettem, és fontos az is, hogy mindannyian jól reagáltunk a kapott gólra, vagyis remek csapatmunkát láthatott a közönség – mondta az M4Sport kamerája és mikrofonja előtt az immár 11 gólos debreceni csatár. – Jó ütemben támadtunk le, ez kulcsfontosságúnak bizonyult. Hétről hétre fejlődünk, és elmondható, hogy most, a DVTK ellen játszottunk a legjobban. Kellenek a győzelmek, és igaz, hogy nem kieső helyen állunk, de még messze a bajnokság vége.”

A vendégek kispadjánál Valdas Dambrauskas kénytelen volt tudomásul venni, hogy a kiesés elől menekülő ellenfél nemcsak jobban akarta a győzelmet, hanem gyorsabban, kreatívabban is futballozott.

A Loki a lehető legjobbkor kapta el a fonalat, a KTE és a DVTK elleni siker nagy lendületet adhat neki a bajnokság hajrájára – hosszú idő után került el a kieső helyről. A Loki legközelebb az Újpesthez látogat, majd két közvetlen riválissal – a ZTE FC-vel és a Nyíregyházával – találkozik. 4–1

