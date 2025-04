Jól játszott a Szpari, de nem tudta borítani a papírformát Pakson

LABDARÚGÓ NB I

26. FORDULÓ

PAKSI FC–NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC 2–0 (1–0)

Paks, Fehérvári úti Stadion, 3002 néző. Vezette: Vad II

Gólszerző: Papp K. (21.), Osváth (66.)

Hogy ellentétes utat jár be a két csapat, nem is lehet kérdés. Még novembert írtunk, amikor a bajnokság 15. fordulójában Nyíregyházán a Spartacus 4–2-re legyőzte a Paksot (úgy, hogy a 20. percben már 3–0-ra vezetett), és mivel kilenc ponttal előzte meg az utolsó Kecskemétet, öttel a 11. DVSC-t, úgy nézett ki, nem lesznek kiesési gondjai. Senkinek sem fordult meg a fejében, hogy a következő tíz forduló során csak egyszer győz (három döntetlen és hat vereség mellett), ráadásul olyan szériába kerül, hogy Paksra egymás után öt, gólképtelen bajnoki után érkezik meg. Ilyen szereplés után borítékolható volt, hogy a bajnoki hajrát a kiesés elleni küzdelem jellemzi, s nem könnyítette meg a Szpari helyzetét, hogy a harmadik helyen álló, tavasszal veretlen Paks vendégeként kellett (volna) borítania a papírformát.

Ami pedig a paksiak remek tavaszát illeti: jó kiindulási alapot jelentett a téli törökországi edzőtábor, ott ugyanis az együttes mind a négy nemzetközi meccsét megnyerte. A forma aztán az NB I-ben is megmaradt. A szombat délutáni bajnokira Bognár György vezetőedzőnek Lenzsér Bence eltiltása miatt kényszerből változtatnia kellett a védelmen, ugyanakkor az idényben ötödször is a kezdő tizenegybe állította Böde Dánielt, és mert mellette Tóth Barna is kezdett, a házigazda két erőcsatárral állt fel, és támadásba lendült. Osváth Attila beadása után a labda Ranko Jokic fejéről a bal kapufára pattant, kis híján öngóllal kezdett a Spartacus. A 6. percben Temesvári Attila a tizenhatoson belül átkarolva földre vitte Bödét, Vad II István játékvezető és a VAR sem látta úgy, hogy tizenegyes járna ezért…

Hatalmas elánnal támadott a hazai csapat, a Nyíregyháza a saját térfelére szorult, az első pillanattól lehetett látni, melyik oldalon duzzadnak az önbizalomtól a labdarúgók, és melyiknél nyirbálta meg az önbizalmat az eredménytelenség. Passzpontosságban, sebességben nagy volt a különbség a két csapat játékosai között, egymás után érkeztek a beadások Tóth Balázs kapuja elé, mígnem a 21. percben pazar támadás végén Mezei Szabolcs helyzetbe hozta Papp Kristófot, aki nem hibázta el a ziccerét (1–0). Zan Medved fejese volt az első, amikor Szappanos Péternek védenie kellett, vagyis „életjeleket” azért mutatott a Spartacus, mezőnyben már nem játszott annyira alárendelt szerepet, kapura azonban nem jelentett veszélyt.

A korábbi paksi Beke Pétert már az első félidőben becserélő Nyíregyháza láthatóan támadóbb szerkezetre váltott, és bár továbbra is inkább paksi beadások érkeztek a kapu elé, Temesvári Attila állta a sarat Böde Dániellel és Tóth Barnával szemben. Horváth Kevin becserélésével Bognár György mozgékonyabbá próbálta tenni a csapatát, a 64. percben Nika Kvekveskiri lövésénél mégis Szappanos Péternek kellett bravúrt bemutatnia, majd Nagy Barnabás éles szögből leadott próbálkozásánál ugyancsak. Aztán a játékrész közepénél Horváth Kevin labdaszerzése és indítása után az óriási kedvvel futballozó Osváth Attila betört a büntetőterületen belülre, csinált egy cselt, majd pazar mozdulattal lőtte a labdát a bal felső sarokba (2–0).

Nem kérdés, a Paks a mérkőzés nagy részében riválisa fölé nőtt, megérdemelten tartotta otthon a három pontot, a Nyíregyháza viszont egyre nehezebb helyzetben van, az idény hátralévő része nála már a kiesés elleni harcról szól.

