Robbie Keane: A négy rúgott gól alighanem jót tesz az önbizalmunknak – mestermérlegek

FEHÉRVÁR–DIÓSGYŐR 0–0

Pető Tamás, a Fehérvár FC vezetőedzője: – Szerintem jól játszottunk. Igyekeztünk határozottan védekezni, gyorsan letámadni, ami sikerült is, sok labdát szereztünk, beszorítottuk a Diósgyőrt a kapuja elé. Nyilván volt olyan időszak, amikor nekünk kellett visszaállnunk és fújnunk egyet. Összességében több lehetőségünk volt, a DVTK-nak nem akadt helyzete. Az egységünkben volt az erő, akik csereként álltak be, ők is hozzá tudták tenni a magukét. Ebben a meccsben ennyi volt, örülünk az egy pontnak is. Volt olyan meccsünk, amelyen a jó játék még egy pontot sem ért… Egyáltalán nem volt visszafogott a teljesítményünk, sajnos a támadójátékunk ezúttal nem bizonyult hatékonynak. Nicolás Stefanellinek volt két lövése, illetve Pető Milán szabadrúgása és a külsővel meglőtt, blokkolt próbálkozása. Figyelnünk kellett a Diósgyőrre, kitűnő csapat sok ügyes játékossal. Ivan Saponjicsra nagyon figyeltek középen, erre készültünk is, de… Rengeteget szabálytalanságot követtek el vele szemben, amit nem fújt le a játékvezető, míg neki mindent. Érthetetlen. Ami Pető Milánt és Nicolás Stefanellit illeti, képesek váratlan megoldásra, de ugyanez igaz a csereként beálló Katona Mátyásra és Kovács Mátyásra is.

Valdas Dambrauskas, a DVTK vezetőedzője: – Nehéz meccs volt, de ahogy hallottam, Fehérváron sosem könnyű győzni. Elégedett vagyok azzal, amit a mérkőzés elején láttam, a csapatunk irányította a játékot, de nem mindent sikerült megvalósítani a tervekből. A jobb oldal rendben volt, de a balt nézve van hiányérzetem, az kevésbé volt aktív. Meg kell dicsérnem Pető Tamást, nagyszerű együttest épített, a fehérváriak jól védekeznek és kitűnően koncentrálnak. Viszont sok hibát láttam, amit ki kell javítanunk, ám sok olyan részlet is van, amiben már fejlődött a csapat az elmúlt napok, hetek során is. Feljebb védekeztünk, nagyobb nyomás alatt tudtuk tartani az ellenfelet, és gyorsabbak is voltunk. Ám ez hosszú folyamat, idő kell még, hogy eljussunk oda, ahova szeretnénk. Egyik csapat sem tudott nagy gólhelyzetet kidolgozni, úgyhogy igazságos eredmény született. Sosem vagyok elégedett a döntetlennel, most sem, hiszen egész héten azért dolgoztunk, hogy elvigyük a három pontot Fehérvárról. Rengeteg szurkoló kísért el minket a távolság ellenére, meg kell becsülni őket, s vélhetően ők sem azért jöttek, hogy döntetlent lássanak. Az viszont pozitívum, hogy nem kaptunk gólt.