Öröm Felcsúton, szalad a szekér Nagy Zsolttal és a PAFC-cal

Elképesztő izgalmak közepette nyerte meg a Debreceni VSC elleni idegenbeli mérkőzést a listavezető Puskás Akadémia, amely sokáig hátrányban volt, majd Nagy Zsolt tizenegyesével egyenlített, Jakub Plsek 95. percben lőtt góljával pedig a győzelmet is megszerezte.

„Az idény első meccsén is a lefújás előtt nem sokkal elért góllal győztük le a Debrecent, ám nagy különbség, hogy az őszi találkozót végig mi uraltuk, csak a gól nem akart megszületni a hajráig. Most viszont nagyon rossz első félidőt produkáltunk, a legrosszabb negyvenöt percet a tavaszi szezonban – mondta lapunknak Nagy Zsolt, a felcsútiak válogatott védője. – Valamiért nem mertünk úgy játszani, ahogyan szoktunk, elrugdostuk a labdát, nem voltunk kombinatívak. De még így is volt helyzetünk az első félidőben, gondolok itt Lamin Colley lehetőségére vagy Artem Favorov szabadrúgására. A kapott gólnál volt egy kis meg nem értés közöttünk Quentin Macei­rasszal, ezt már megbeszéltük egymással, visszanéztük az esetet. Kicsit hibásnak érzem magam, talán közelebb kellett volna mennem Vajda Botondhoz, nem hittem, hogy elfér mellettem a labda, és nem akartam kockáztatni, hogy tizenegyest ítéljenek ellenünk. Nagyon jól eltalálta, talán húsz próbálkozásból egyszer megy be olyan szögből. Ám a második félidőben már jobban összejátszottunk, átlendültünk a nehézségeken.”

Nagy Zsolt egyenlített tizenegyesből, akinek így a bajnoki idényben már nyolc gólja van nyolc gólpassz mellett. Ezzel holtversenyben harmadik az OTP Bank Liga góllövőlistáján, csak Böde Dániel és Varga Barnabás volt nála többször eredményes.

„Mint mindig, most is előre eldöntöttem, melyik irányba lövöm a labdát a tizenegyesnél. Ezúttal láttam, hogy Hegyi Krisztián elmozdul a másik irányba, úgyhogy nem is helyeztem annyira szélre – folytatta Nagy Zsolt. – Örülök a gólomnak, háromra vagyok az egyéni idénybeli rekordomtól, a gólpasszok terén pedig máris megdöntöttem a saját csúcsomat. Úgy éreztem, a döntetlennek is tudnánk örülni Debrecenben, ám maradt még bennünk energia a győztes gólra is. Jól megy most velünk a szekér, reméljük, nem törik ki a kereke!”

A Ferencváros Pakstól elszenvedett vereségével öt pontra nőtt a PAFC előnye a tabella élén.

„Néztem a Fradi meccsét, örültem az eredménynek, a Paks kitűnően küzdött, és megbüntette a Ferencvárost a kihagyott helyzetekért – fogalmazott a felcsútiak saját nevelésű játékosa. – Jelentős az előnyünk, csaknem kétmeccses. De minden mérkőzésen a maximumot kell nyújtanunk, most a Kecskemét jön, amely ötöt rúgott az MTK-nak, hatalmas eredmény ez. Úgyhogy hiába utolsó, nagyon jó formában van, az sem lesz könnyű összecsapás.”

Mim Gergely: Visszaadta a futball, amit korábban elvett tőlünk

Mim Gergely szerint hiába voltak a szünetben hátrányban, érezték, képesek megfordítani az Újpest elleni mérkőzést – a parádés idényt futó szélső főszereplésével győzött 2–1-re a ZTE FC.

Így kell cserélni! Habár a szünetben egygólos hátrányban volt a ZTE Újpesten, Márton Gábor, a vendégek vezetőedzője hármat cserélt a folytatásra, a beállók közül Mim Gergely gólpasszt adott, majd az ő beadása után szerezte meg a győztes gólt Medgyes Sinan.

„Az első félidő kiegyenlített játékot hozott, aztán a változtatásoknak köszönhetően a fordulás után támadóbb szelleművé vált a csapat – mondta lapunknak Mim Gergely, a ZTE 25 éves támadója. – Több helyzetet akartunk kidolgozni, hiába voltunk hátrányban, éreztük, lehet fordítani. Beszorítottuk az újpestieket a kapujuk elé, jöttek is a lehetőségek, nyomást helyeztünk rájuk, nem tudtak kiszabadulni. Remekül alakult a második félidő, örülök, hogy sikerült fordítanunk és győznünk. A gólok? Rendezetlennek láttam az újpesti védelmet, tudtam, hogy a magas embereink középen várják a beadásokat, erre éppen a nem túl magas Dénes Vilmos fejesével egyenlítettünk… Nagyszerűen fejelt a kapuba. A győztes gól előtt a másik oldalról adtam be, Medgyes Sinan elé került a labda, aki káprázatos gólt lőtt. Megérdemelten nyertünk. Egyáltalán nem szomorkodtam, hogy nem szereztem gólt és csak gólpasszal járultam hozzá a sikerhez, a lényeg a csapat eredményessége, boldog voltam, hogy győztünk.”

Az együttest sújtó betegséghullám Mim Gergelyt sem kerülte el, ki kellett hagynia a DVTK elleni bajnokit (2–1), s csak a múlt hét második felében csatlakozhatott a csapatedzésekhez. Az ősszel rengeteg pontot veszített a ZTE a hosszabbításban kapott gólokkal, ám most fordult a kocka, hiszen a DVTK és az Újpest ellen is a ráadásban csikarta ki a három pontot.

„Az elmúlt két meccsen visszaadta a futball, amit az ősszel többször elvett tőlünk. Dicséretes, hogy mind a Diósgyőr, mind az Újpest ellen a végsőkig mentünk előre, mindkétszer éreztük, meglehet a győzelem, s meg is lett. Így kell folytatni, de ha lehet, hamarabb el kell döntenünk a meccseket. Igaz, azt sem bánom, ha mindig a hosszabbításban nyerünk…”

A ZTE FC az előző három bajnokiján hét pontot szerzett, a hétvégén pedig az utóbbi három meccsén ugyanennyit besöprő, közvetlen rivális ETO FC Győrhöz látogat – két jó formában lévő, a kiesés elől menekülő csapat találkozik.

„Kiváló a hangulat az öltözőben, visszatértek a sérültek és a betegek, immár teljes létszámmal készülünk a Győr ellen. Nem lesz könnyű meccsünk a hétvégén, az ETO is jó formában van, nagyszerű mérkőzésre van kilátás. Az ősszel idehaza színvonalas meccset játszottunk, akkor kikaptunk, most szeretnénk visszavágni.”

Májer Milán: Időnként talán önző is lehettem volna

Kiböjtölte első NB I-es gólját Májer Milán, aki remek játékkal járult hozzá a KTE fölényes győzelméhez az MTK ellen.

Emlékezetes nap 2025. február 15. Májer Milán pályafutásában: az OTP Bank Ligában jelenleg utolsó helyezett kecskemétiek 25 éves futballistája megszerezte első NB I-es gólját, ráadásul egyik főszereplője volt a mérkőzésnek, amelyen a KTE 5–0-ra kiütötte az MTK Budapestet. Tagadhatatlan, sokat kellett várnia az első találatra, a 86. élvonalbeli meccsen jött össze, és bizony vágyott már rá a nagy munkabírású futballista.

„A mérkőzés előtt jó volt a hangulat az öltözőben, nem éreztem, hogy görcsösek lennénk a helyezésünk miatt, de akkor még nem lehetett tudni, ez a pályán miként csapódik le – árulta el lapunk érdeklődésére Májer Milán. – Hasonlót amúgy tavaly éreztem a mezőkövesdi meccsünk előtt: a Kövesd a bennmaradásért küzdött, és mi sem álltunk igazán jól, aztán három-nullára győztünk, ellenfelünk végül kiesett, mi pedig hatodikként zártunk. Jónak tűnt a kezdésünk az MTK ellen, szögletet rúgtunk, helyzetet alakítottunk ki, de igazából a harmadik gólunk után – amelyet én szereztem – kezdtem érezni, jó eséllyel meglesz a győzelem. Vágytam már rá, hogy én is betaláljak, ám sok összetevője van, miért csak most jött össze. Sokáig nem számítottam kezdőjátékosnak, a Honvédban Gazdag Dániel, Hidi Patrik és Davide Lanzafame mellett meg kellett becsülni azt is, ha öt percet játszottam. Meg aztán nagyon szeretek gólpasszt adni, kiszolgálni a társakat, de időnként talán önző is lehettem volna. A Zeke Máriónak adott gólpasszomnál sem azt kerestem, miként találhatnék be, olyan passzt akartam adni, amelyből szinte biztosan gól születik. Annak idején az NB II-ben rúgtam a gólokat, felkerülve az NB I-be azonnal betaláltam az első felkészülési meccsen, és az edzőtáborokban is jöttek a gólok, jó, hogy most már az élvonalban is megvan az első.”

A fölényes szombati győzelemmel a KTE-nek már hét találkozóból áll a veretlenségi sorozata, ám mivel a riválisok is gyűjtögetik a pontokat, továbbra is négy pontra van a benn maradó pozíciótól – ráadásul a hétvégén az első helyezett Puskás Akadémiához utazik.

„Nagyon erős csapat lesz az ellenfelünk, ám nincs más lehetőségünk, pontot, pontokat kell szereznünk. Nem mi számítunk esélyesnek, de megpróbálunk bravúrt elérni” – tette hozzá Májer Milán.