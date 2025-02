Összekapta magát a Nyíregyháza is, és mindhárom pontot elvitte Diósgyőrből

LABDARÚGÓ NB I

20. FORDULÓ

Diósgyőri VTK–Nyíregyháza 1–2 (0–1)

Diósgyőr, DVTK Stadion, 7552 néző. Vezette: Csonka

Gólszerző: Rakonjac (60. – 11-esből), ill. Beke (39.), Babics (90+1.)

ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!

Sűrű hétvége volt, van Miskolcon: Kocsonya Fesztivál a belvárosban, a stadionban pedig a keleti nagy rivális, a Nyíregyháza az ellenfél. A dermesztő hideg és a fesztivál ellenére a stadionba is sokan kimentek, csaknem nyolcezren, pedig a kocsonyából a hagyomány szerint kiugráló zöld békák miatt nem jártak a villamosok sem, a pótlóbuszokon pedig akkora volt a tömeg, hogy levegőt is alig lehetett kapni. A stadionban továbbá születésnapi bulit tartottak: február 6-án volt a klub alapításának 115. évfordulója, ennek örömére hatalmas dartstábla emelkedett a magasba a hazai vezérszurkolók szektorában, a táblába találó három nyílhegy által kiadott összérték pedig épp 115-öt tett ki.

Egyik csapat sem kezdte jól a tavaszt, egy-egy döntetlen és egy-egy vereség az eddigi mutató, sőt, a vendégeknek a legutóbbi négy meccsen ez az egyetlen pontjuk volt – újoncként nem ez a biztos bennmaradás receptje. Fontos hiányzók itt is, ott is: hazai oldalon a megműtött védő, Szatmári Csaba, a vendégeknél az egyaránt eltiltott Kovácsréti Márk és Aboubakar Keita. Csordogált a maga medrében a meccs, amikor ritkán látható jelenet jött a 16. percben: a hazaadott labdának ballal csúnyán mellé rúgott Tóth Balázs kapus, a labda kis híján a kapuba gurult, épphogy mellé ment. A következő percben pedig ismét nagyon bizonytalan volt a nyíregyházi kapus, Marko Rakonjac lövését csak nagy üggyel-bajjal tudta védeni. A közönség mindenesetre megteremtette a rangadó miliőjét, de a csapatok kisebb vehemenciával kezdtek, mint ami ilyen rivalizálás esetén elvárható lenne. Sokáig nem igazán vállalt kockázatot egyik csapat sem, a Diósgyőr leginkább a széleken próbált megiramodni, de ennek a játéknak elejét vette a Szpari gyakran ötemberes védekezése. Aztán a 39. percben szinte a semmiből megjött a gól. Méghozzá vendéggól! Nagy Dominik a bal oldalon meghúzta a labdát, centerezése pedig pont jó volt Beke Péternek, aki – kihasználva, hogy őrizet nélkül befuthatott a kapu elé – hét méterről a jobb alsó sarokba lőtt. Itt bizony több hibát is elkövetett a diósgyőri védelem.

Rendkívül elégedetlen lehetett csapata első félidei teljesítményével Vladimir Radenkovics, a DVTK vezetőedzője, mert a szünetben hármat is cserélt, köztük mindkét szűrő középpályását, Komlósi Bencét és Christ Tiéhit lekapta a pályáról. Csakhogy nem koncentrált a csapata a második játékrész elején sem, elrontották a saját középkezdésüket, a megszerzett labdából majdnem betalált Toma György. Igaz, a következő percben a Diósgyőr frissen beálló játékosa, Vladiszlav Klimovics szerezhetett volna gólt, azonban fölé lőtt.

Fokozta viszont a nyomást a Diósgyőr, és az 57. percben tizenegyeshez jutott, Marko Rakonjac pedig büntetett, higgadtan a jobb alsó sarokba helyezte a labdát. Vérszemet is kapott a Diósgyőr és a gólszerző, a 66. percben remekül fejelt a montenegrói játékosnak, Tóth Balázs azonban nagyot védett a közeli próbálkozásnál. Nyomott, hajtott a győzelemért a DVTK, volt veszélyes szabadrúgása is Jurek Gábornak, ám közben vezetett két veszélyes ellentámadást a Nyíregyháza is, tehát erre és arra is eldőlhetett volna a mérkőzés. S amikor már mindenki elkönyvelte a döntetlent, jött a slusszpoén a 91. percben: a csereként beálló Szlobodan Babics közelről a kapuba fejelt, megszerezve a győztes gólt a Nyíregyházának!

Nagyon kellett ez a három pont most a nyírségieknek, akik lezárták rossz sorozatukat, ugyanakkor talán nem babonásak a Szpari háza táján, merthogy meglepő történelmi tényre bukkantunk: korábban, amikor nyert Diósgyőrben a Nyíregyháza (1984, 2004, 2010), az idény végén mindig kiesett, ráadásul mindhárom esetben volt válogatott játékos (Kovács Imre, Détári Lajos, Szentes Lázár) volt a vezetőedzője, miként most is elmondható ez Tímár Krisztián révén. No, persze, minden sorozat megszakad egyszer… 1–2

