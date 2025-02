Böde Dániel: Nem tudom elképzelni, hogy ne a Fradi legyen a bajnok

– Emlékszik arra, előzőleg mikor duplázott csereként beállva?

– A Honvéd vagy a Vasas ellen? Jaj, dehogy, már tudom! Tavaly tavasszal kettő nullára nyertünk az MTK vendégeként úgy, hogy közünk nem volt a meccshez, és mindkét gólunkat én szereztem. Az elsőnél Kovács Krisztián jobb oldali beadására érkeztem a hosszú oldalon, és befejeltem a labdát a kapu jobb oldalába, a másodiknál Szabó Bálint hozta be a labdát ugyancsak a jobb oldalon, keresztbe passzolt, és sikerült szinte az alapvonalról a kapuba lőnöm.

– Hét idényen keresztül futballozott a Ferencvárosban, nem akármilyen nyomot hagyott maga után, hiszen csak az NB I-ben kereken kétszáz mérkőzésen lépett pályára és nyolcvankilenc gólt szerzett. Amikor a Fradi még 2014-ben négy nyeretlen bajnokival indított, már második éve a klubhoz tartozott, és pályára is lépett azokon a meccseken. Emlékszik, melyik találkozóval ért véget a sorozat?

– Ha négy nyeretlen bajnokit említ, az Thomas Doll idejében volt. Arra határozottan emlékszem, az ETO ellen kezdtünk a tavasszal, vezettünk egy nullára, tizenegyest harcoltam ki, sőt ki is állították a győriek játékosát, aztán elhibáztam a büntetőt, a végén pedig Varga Roland egyenlített. Az maradt még meg bennem, hogy háromszor is döntetlent játszottunk abban az időszakban, majd ötödik nekifutásra megvertük a Lombard Pápát, és bár azon a tavaszon nem sok gólt szereztem, akkor én is betaláltam. Utána az összes hátralévő mérkőzésünket megnyertük, kilenc győzelemmel zártunk, ráadásul az utolsón éppen a Paksot vertük meg kettő nullára, az volt Éger Laci barátom búcsúmeccse!

– Árulja el, mire gondolt volna akkor, ha valaki az idény előtt azt mondja, a huszadik fordulót követően a Ferencváros öt pontra lesz az első helytől?

– Biztosan meglepődtem volna ilyen kijelentésen! Az az igazság, még most sem tudom elképzelni, hogy a Ferencváros nem nyeri meg a bajnokságot. Rendben, a Puskás Akadémia vezet öt ponttal, de megy még a Ferencvároshoz, mi több, hozzánk is jön, tizenhárom forduló alatt még rengeteg minden történhet.

– Egy héttel korábban a Fehérvárnak fejelt góljával Varga Lászlót megelőzve a legidősebb paksi gólszerző lett az első osztályban, vasárnap pedig duplázott a címvédő Ferencváros ellen. Lehet ezt még fokozni?

– Mondjam, mivel? Nyerjünk a hétvégén a Debrecen ellen! A DVSC a bennmaradásért küzd, szeretne megkapaszkodni, biztos vagyok benne, nehéz kilencven perc előtt állunk. Ebben a bajnokságban bárki legyőzhet bárkit, van, akinek azért kellenek a pontok, mert dobogón akar végezni, más a kiesés ellen harcol, mindenki belekerülhet egy rossz szériába – mint például most a Fradi –, a kérdés az, mennyi idő alatt tud kijönni belőle.

– Szombaton kettő kettő a Loki ellen az ön két góljával, vagy bűn rossz meccsen egy nullás győzelem öngóllal − van értelme megkérdeznem, melyiknek örülne jobban?

– Mindig a csapat a legfontosabb, és ezzel válaszoltam is.

ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!

LABDARÚGÓ NB I

20. FORDULÓ

Ferencvárosi TC–Paksi FC 0–2 (Böde 64., 90+5.)

Budapest, Groupama Aréna, 7129 néző. Vezette: Karakó