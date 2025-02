Egy oszét fradista – Deák Zsigmond jegyzete

Van egy olyan erős gyanúm, hogy a Kaukázus északi lejtőin élő vagy onnan származó oszétok között viszonylag kevesen szurkolnak a Ferencvárosnak, sokkal inkább a leghíresebb helyi klubnak, a momentán orosz másodosztályú, s ott a 17. helyen szerénykedő Alanyija Vlagyikavkaznak. Ám az ottani labdarúgás egyik legnagyobb büszkesége, Sztanyiszlav Szalamovics Csercseszov most bevallotta, egyszerű Fradi-drukkerként vett részt a zöld-fehérek Puskás Akadémia elleni, múlt vasárnapi felcsúti rangadóján. Persze hogyan lehetne egyszerű Fradi-drukker az, aki magas szinten jegyzett külföldi válogatott focista volt hajdanán, s nagyjából másfél éve még a csapat kispadján ült vezetőedzőként? Szakmai pedigréjében viszont kétségkívül nem az Üllői úton töltött időszak számít a legfényesebbnek, sokkal inkább az orosz válogatott szövetségi kapitányaként elért negyeddöntő a 2018-as, hazai rendezésű világbajnokságon. Az ukránokkal vívott háború óta talán már el is felejtettük, hogy a világ legnagyobb országa korábban olyannyira nem volt kizárva a nemzetközi sport vérkeringéséből, hogy megrendezhette a földkerekség legnagyobb versenyeit, tornáit is…

A 61 éves szakember viszont nem felejt, egyrészt azt, hogy ama bizonyos hazai vb után az orosz szurkolók konkrétan letérdeltek eléje és a cipőjét csókolgatták, másrészt a Magyarországon töltött mintegy másfél évet sem 2021 decembere és 2023 nyara között. A Nemzeti Sportnak adott exkluzív interjújából kiderül, hogy Csercseszov nem az a sértődős típus, mert akkor most a Pancho Arénában nem ölelkezett volna össze szívélyesen azzal a klubelnökkel, aki kirúgta őt a Fraditól. Mondjuk a feröeri Klaksvík elleni BL-selejtezős hazai 0–3 után ki is lehetett, de ez a téma ezúttal nem vetődött fel közöttük… Az orosz-oszét szakember mindenesetre nem omlott össze, azóta is éli az életét, megjárta a kazah válogatott kispadját, s összességében jó szívvel gondol az itt töltött időre. Mert ha másképp lenne, ugyan miért térne vissza hozzánk? Kevesen szokták nyilvánosan kiteregetni a pénzügyeiket, de ő sok minden más, például Vlagyimir Putyinnal való kapcsolata mellett erről is beszélt, azzal pedig a legkevésbé lehet vitatkozni, mire a legbüszkébb itteni munkájából: a Slovan elleni pozsonyi 4–1-re és az Újpest elleni történelmi 6–0-ra.

Ezzel, azt hiszem, a többi Fradi-drukker is tökéletesen egyetért a világ bármelyik szegletéből.

