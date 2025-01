Holdampf Gergő: Éhesek vagyunk a sikerre

LEDÖNTÖTTE A VÍRUS a lábáról Holdampf Gergőt. A DVTK csapatkapitánya a hétfői edzést még el tudta végezni a társaival, majd ezt követően belázasodott, így ameddig a többiek a pályán készülnek a tavaszra, neki jelenleg az a legfontosabb, hogy mielőbb meggyógyuljon. A csapat vasárnap Spanyolországba utazik, ahol öt felkészülési mérkőzést játszik, s úgy néz ki, Holdampf Gergő sem lesz kénytelen lemondani az edzőtáborozásról.

„A felméréseket elvégezték rajtam, hétfőn részt vettem az első idei edzésen, majd estére belázasodtam – mondta a Diósgyőri VTK 30 esztendős csapatkapitánya. – Azóta nem is tudtam edzeni, de minden bizonnyal vasárnap elutazhatok a társaimmal a spanyolországi edzőtáborba. A téli szünet? Jól sikerült, egy hetet pihentünk a feleségemmel és a kisfiammal, tudtunk minőségi időt tölteni a család többi tagjával is. Fizikailag és mentálisan is feltöltődtem, alig vártam, hogy ismét találkozzak a csapattársaimmal és elkezdjük az edzéseket, erre beteg lettem… Most a gyógyulásra koncentrálok és arra, hogy vasárnap elutazhassak a többiekkel. Szerencsés helyzetben vagyunk, ugyanis van lehetőségünk külföldi edzőtáborba utazni, ahol szép időben, kitűnő pályákon minőségi munkát tudunk végezni, ami elengedhetetlen része annak, hogy megfelelően felkészüljünk a tavaszra. A téli szünetet követően Miskolcon csupa hó volt minden, ebben az időszakban itthon nincsenek meg a megfelelő körülmények a munkához. Kint ráadásul erős külföldi csapatokkal mérhetjük össze az erőnket, különböző stílusú együttesekkel, ami a fejlődésünket szolgálja. Hogy kivel leszek egy szobában? Bényei Ágostonnal. Az edzések és a pihenések mellett jut idő némi kikapcsolódásra is, ilyenkor bármit is csinálunk, versenyhelyzet alakul ki csapaton belül, mindenki győzni akar. A közelmúltban Jurek Gábor és Gera Dániel csocsóban a mezőny fölé kerekedett, most Ágostonnal azon leszünk, hogy mi győzzünk.”

A Diósgyőr a harmadik helyről várja az NB I folytatását, ráadásul kiváló formában ment a téli szünetre, ugyanis az előző hét bajnokiján veretlen maradt. Vajon mi kell hozzá, hogy tavasszal folytassa ezt a kiváló szériát?

„Bárcsak tudnám a pontos receptet, de az biztos, hogy a fejekben ennek nem szabad ott lennie – jelentette ki határozottan Holdampf Gergő. – Eddig nagyon szép eredményeket értünk el, ám most nem ezzel kell foglalkozni, hanem azzal, hogy mindent beletegyünk a napi munkába és roppant keményen dolgozzunk. A célunk, hogy az Újpest elleni bajnokira mindenki százszázalékos állapotban legyen, és magabiztosan folytassuk a bajnokságot. Én is és a csapat is éhes a sikerre, bízom benne, hogy szép tavasz vár ránk.”

A klubhoz kapcsolódó hír, hogy a DVTK 2028-ig meghosszabbította Sáreczki Szabolcs szerződését. A 18 éves támadó a DVTK sportakadémiájának növendéke, s a november 30-i Debrecen elleni (3–1) bajnokin bemutatkozott az élvonalban.