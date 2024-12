Gera Zoltán: Ha jól játszunk, bravúrt érhetünk el az Újpest ellen

– Nem olyan régen még aktívan futballozott. Manapság beáll a játékosok közé?

– Egy-két gyakorlat erejéig beszállok, de nem mutogatom, hogy mit tudtam annak idején – felelte Gera Zoltán, a kecskemétiek vezetőedzője. – Egyáltalán nem ez a fontos, hanem az, hogy a játékosok a képességeiknek megfelelően ki tudják hozni magukból a maximumot. Ami a gyakorlatokat illeti, inkább elmondom, mintsem megmutatom.

– Október közepén vette át a KTE irányítását: ferencvárosi legendaként megszokta már a lila-fehér színeket?

– Semmilyen problémám sincs ezzel, megszoktam már. Maximálisan tisztelem a klubot, jó közegbe kerültem, nagyszerű munkatársaim vannak, remekül érzem magam Kecskeméten.

– Nyolc mérkőzésen vezette a Kecskemétet, az első ötöt elveszítette. Mit tapasztalt ekkor?

– Amikor átvettem a csapatot, azt láttam, hogy abszolút nem volt önbizalmuk a játékosoknak. A legfontosabb feladatom az volt, hogy ebből a rossz mentális állapotból mielőbb elinduljanak jó irányba. Ehhez a folyamathoz idő kell. Meg kellett ismernem a labdarúgókat, s kideríteni, ki az, aki esetleg más poszton tud többet hozzátenni a csapat játékához. A másik fontos részlet az volt, hogy elhitessük a futballistákkal, igenis képesek megfordítani ezt a negatív szériát. El kellett mondanunk világosan, hogy mitől különlegesek, miben jobbak a riválisuknál. Ahogy mindenkinek, nekik is megvannak az erősségeik, hinniük kell magukban. Pontosan tudom, milyen az, ha nincs meg a kellő önbizalom, akkor a futballista óhatatlanul kételkedik a saját tudásában. Szóval, nekünk is idő kellett ahhoz, hogy minden egyes játékosról tiszta képet kapjunk, ki miben jó.

Fotó: Kovács Péter

– Nos, a KTE három bajnoki óta veretlen, s öt pontot szerzett.

– A stabilitás volt a legfontosabb. Ha a védekezés működik, akkor minden esély megvan arra, hogy jobb eredményt érjen el a csapat. Jó úton járunk, de nem nyugodhatunk meg, nehéz helyzetben vagyunk. Ez ilyen idény lesz, bízom benne, hogy az utolsó idei bajnokin jó eredményt érünk el, majd a remek januári felkészüléssel megalapozzuk a sikeresebb tavaszi folytatást.

– Függetlenül az Újpest elleni mérkőzéstől, biztosan kieső helyen telelnek. Ez lélektanilag mennyit számít?

– A folyamatot kell nézni, az utóbbi időben megérkeztek a pontok, hosszú idő után meccset nyertünk, a már említett önbizalom megerősödött. Tény, kieső helyen telelünk, ám tudjuk, ha továbbra is keményen dolgozunk, elérhetjük a céljainkat.

– Mit vár az Újpest elleni találkozótól? A zárt kapus rendezés talán előny lehet a KTE-nek.

– Az Újpest erősödött az elmúlt időszakban, nyáron sok játékos érkezett, a csapat kezd összeállni. Nehéz meccs lesz. S hogy előny-e nekünk a zárt kapu? Akár igen, akár nem, a legfontosabb, hogy fegyelmezetten játsszunk. Ha jó teljesítményt nyújtunk, akkor képesek vagyunk kiemelkedő eredményt elérni, még a bravúr is benne van. Erős az Újpest, de van gyenge pontja, igyekszünk ezt kihasználni.

– Furcsa lesz vasárnap a Megyeri úton meccselni?

– Mindenki tudja, hogy sokáig a Ferencvároshoz tartoztam, vannak érzéseim, de vannak feladataim is, azokra koncentrálok. Nem foglalkozom semmi mással, csak azzal, hogy a Kecskemét sikeres legyen – Újpesten is.

