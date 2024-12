„Boldog vagyok, hogy hazajöttem Paksra” – Ádám Martin a Nemzeti Sportnak

„Volt több megkeresésem is, de úgy gondoltuk, hogy kicsit fel kell töltődnöm, előtérbe kell helyeznem olyan dolgokat is, mint a válogatott szereplés. Boldog vagyok, hogy hazajöttem” – mondta Ádám Martin hazatéréséről, majd beszélt arról is, hogy kikerült a nemzeti csapat keretéből ősszel.

„A mag együtt maradt távozásom óta, mindenkit ismerek a pályáról, az öltözőből. Nem lesz gond a beillesztésével. Szeretném segíteni a csapatot ott, ahol tudom, ott folytatni a gólszerzést, ahol abbahagytam. Azt gondolom, ehhez minden adott lesz. Ami a célokat illeti, oda kell érni a nemzetközi kupaindulás egyik helyére” – mondta, majd kitért szakállnyírós fogadalmára is az NSO Tv videójában...