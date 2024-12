Belényesi Csaba: Újpesten jöhet sorozatban az 50. bajnoki!

Nem most történt, hanem még a bajnokság első fordulójában: a KTE hazai pályán 0–0-t játszott a Fehérvárral, nem volt akkor ember a kecskeméti klubnál, akinek megfordult volna a fejében, hogy a következő kapott gól nélküli meccsig egészen decemberig kell majd várni. A csapat az előző idény utolsó négy bajnokijából háromszor is „lenullázta” ellenfelét (0–0 a DVTK és a Paks ellen, 3–0-s győzelem Újpesten), nagyszerűen védekezett, semmi sem utalt arra, hogy jelentős változás állhat be. Csakhogy… A következő tizennégy mérkőzés mindegyikén kapott gólt – ennél is nagyobb problémát jelentett, hogy kilencmeccses vereségsorozatba szaladt bele –, ez nyilván nem építette a játékosok önbizalmát, mígnem aztán a 16. fordulóban a jó formában lévő DVTK már nem szerzett gólt a lila-fehérek ellen, mi több, valamirevaló lehetőséget sem alakított ki.

„Hogy nem kaptunk gólt a Diósgyőr ellen, az nagyszerű, régóta téma volt közöttünk, hogy jó lenne újra ilyen találkozót játszani – mondta lapunknak Belényesi Csaba, a kecskemétiek harmincesztendős védője. – Sajnos a támadójátékunk döcögött, akadozott, kevés igazi helyzetet alakítottunk ki, ezért nem tudtuk megszerezni a győzelmet. Egy védőnek elsősorban az a feladata, hogy megóvja a góltól a kapuját, és ha összejön, az már fél siker, hiszen a döntetlen biztos. A felkerülés után jó néhány bajnokit tudtunk le kapott gól nélkül, sokat jelentene, ha ilyen tekintetben sikerülne előrelépni. Volt néhány mérkőzésünk a szezonban, amelyből többet is kihozhattunk volna, amikor egymás után kilencszer pont nélkül maradsz, az demoralizáló, ám mi odaálltunk egymás mellé és azt mondtuk, igenis megcsináljuk. Egyelőre csak részsiker, hogy sorozatban három találkozón nem kaptunk ki, ugyanakkor visszajelzés, hogy jó úton járunk, van mibe kapaszkodni.”

A KTE az ezüstérmet hozó 2022–2023-as idényben tizenkétszer is megóvta a kapuját a góltól (a 16. fordulót követően öt ilyen meccse volt…), egy évvel később pedig hatszor sikerült, nem véletlen, hogy mindkétszer a felsőházban végzett. Hogy most kettőről háromra jusson, az újpesti zárt kapus bajnokit kellene gól nélkül megúsznia. Ami nagy eséllyel állítható: Belényesi Csaba ott lesz a kecskeméti védelem tengelyében a Szusza Ferenc Stadionban, és ha nem cserélik le, sorozatban az ötvenedik bajnokiját játssza végig.

„Hogy mikor futballoztam zárt kapus meccsen? Még a Covid-gondok idején – folytatta Belényesi Csaba. – Szeretem, amikor sokan vannak egy meccsen, az sem jelent problémát, ha megtalálnak az ellenfél drukkerei, az ilyen helyzet még jobban fel tud spannolni. Szerencsére a mi szurkolóink ott lehetnek a stadionban, s ha a védekezésünk működne, az jó kiindulási alap. Az Újpest otthonában a döntetlen sem rossz eredmény, ugyanakkor a mi helyzetünkben a három pont jelentene igazi segítséget. Az idényben jóval előbb szedtem össze a négy sárga lapot, mint az előzőben, nem gondolom, hogy durvább labdarúgó lettem, de néha azt érzem, könnyebben jön a figyelmeztetés. Szép sorozat van mögöttem, egyszer azonban minden véget ér, ennél sokkal lényegesebb, hogy minél több pontot szerezzünk. Az egyéni célokat sohasem szabad a csapat elé helyezni, egyértelműen a bennmaradás a legfontosabb.”

LABDARÚGÓ NB I

17. FORDULÓ

December 14., szombat

12.00: MTK Budapest–Fehérvár FC (Tv: M4 Sport)

14.30: ZTE FC–DVSC (Tv: M4 Sport)

17.00: ETO FC Győr–DVTK (Tv: M4 Sport)

19.30: Puskás Akadémia–Paksi FC (Tv: M4 Sport)

December 15., vasárnap

13.00: Újpest FC–Kecskeméti TE (Tv: M4 Sport)

15.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)