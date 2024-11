NB I: 40 éve nem látott negatív sorozatba kerülhet a Loki, ha kikap a Fraditól

ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK A LABDARÚGÓ NB I 12. FORDULÓJA ELÉ

SZOMBAT

MTK BUDAPEST–ZALAEGERSZEGI TE FC

♦ A két együttes 1972 óta kereken 80-szor csapott össze az élvonalban, és bár a zalaiaknak 2010 és 2020 között volt egy ötmeccses győzelmi sorozatuk, még mindig a fővárosiak az eredményesebbek. Az örökmérleg 35 MTK-győzelem, 16 döntetlen, 29 zalai siker.

♦ Az őszi idény nyitányán Egerszegen Marin Jurina 92. percben fejelt góljával 1–0-ra győztek a budapesti kék-fehérek, így már 3 találkozó óta veretlenek a párharcban (2 siker, 1 iksz). A zalaiak legutóbb tavaly augusztus elején, még Boér Gábor irányításával tudtak nyerni az MTK ellen (2–1).

♦ A fővárosban ez lesz a 40. NB I-es találkozójuk, eddig 21-szer győztek a hazaiak, 8-szor ikszeltek, míg a ZTE 10-szer tudott győztesen távozni. Ritka sorozat, hogy az MTK pályaválasztása mellett a 2000. augusztus 27-i 0–0 óta, vagyis több mint 24 éve nem játszottak döntetlent. Az előző négy budapesti meccsüket felváltva nyerték, legutóbb tavaly novemberben 2–0-s hazai diadal született.

♦ Az MTK a múlt héten az Újpest ellen zsinórban a negyedik diadalát aratta a bajnokságban – ez a Pakséval egálban most a leghosszabb győzelmi sorozat az élvonalban.

♦ A fővárosi kék-fehérek 7 győzelemmel és 3 vereséggel, 21 ponttal a negyedik helyen állnak, ennél többet legutóbb 2014 őszén, Garami József dirigálásával szereztek az őszi első 10 bajnokijukon – akkor 24 pontot gyűjtöttek és az idényt bronzérmesként zárták.

♦ Az MTK az egyetlen az NB I-ben, amely a rajt óta még egyszer sem ikszelt, a Zalaegerszeg pedig abban egyedüli a mezőnyben, hogy mindegyik bajnoki meccsén kapott gólt.

♦ A ZTE 3 elvesztett bajnoki után szerzett újra pontot Nyíregyházán (1–1), nyerni legutóbb a 6. fordulóban, a KTE ellen tudott (2–1).

♦ A fővárosiak hazai pályán eddig 3-szor nyertek – mindig legalább 3 gólt szerezve –, s egyszer, az FTC-től kikaptak (1–3).

♦ A zalai csapat házon kívül még nyeretlen, 3 veresége mellett úgy ért el 2 döntetlent, hogy a Fehérvár a 94., a Nyíregyháza a 90. percben egyenlített ellene.



PUSKÁS AKADÉMIA FC–ÚJPEST FC

♦ Most jön a 30. találkozójuk az NB I-ben, a felcsútiak nagy fölényben vannak, hiszen 15-ször nyertek, 7 döntetlen és 7 vereség mellett. A gólátlag elég magas, 3.6 mérkőzésenként!

♦ 2013 és 2016 között az első 7 bajnoki csatájukból 5 döntetlent hozott, azóta viszont csak a 2022. októberi, három piros lapos újpesti, valamint a tavaly augusztusi, felcsúti találkozójukon ikszeltek, mind a kétszer 3–3 lett a végeredmény. Az előző 3 egymás elleni bajnoki meccsüket az aktuális vendégcsapat nyerte, július végén Lamin Colley két góljával 2–1-re a felcsútiak. Hat találatával – a horvát Josip Knezeviccsel holtversenyben – a háromszor duplázó gambiai–angol kettős állampolgárságú center a párharc gólkirálya.

♦ Házigazdaként kevésbé sikeres a Puskás Akadémia a lila-fehérek ellen, hiszen a mérleg csak minimális különbséggel billen a felcsúti csapat felé: 6 győzelem, 2 iksz, 5 vereség. Legutóbb, március 8-án Mészöly Géza irányításával több mint négyéves szünet után sikerült az Újpestnek bajnokit nyernie a Pancho Arénában (2–0) – a PAFC-nak máig ez az utolsó hazai veresége az élvonalban.

♦ A felcsúti csapat 10 mérkőzésen gyűjtött 22 pontjával harmadik a táblázaton, ennyire eredményesen legutóbb 2021-ben – ugyancsak Hornyákkal – rajtolt, és abban a bajnokságban a harmadik helyre futott be.

♦ A Puskás Akadémia az egyetlen a mezőnyben, amely a szünetben még egyszer sem állt vesztésre – ráadásul 6-szor vezetett – ebben a bajnokságban, sőt, a meccsek első félidejében még gólt sem kapott.

♦ Az Újpest az előző körben korai vezetés után 4–1-re alulmaradt az MTK vendégeként, ősszel először kapott kettőnél több gólt, és egyben megszakadt a 6 fordulón át tartó bajnoki veretlenségi szériája (4 győzelem, 2 döntetlen).

♦ A PAFC legutóbb 1–1-re végzett otthon a Diósgyőrrel, és így megtört a klubrekordot jelentő, nyolcmeccses élvonalbeli otthoni győzelmi sorozata. Vezeti a hazai tabellát – igaz, egy mérkőzéssel többet játszott a második FTC-nél.

♦ A lila-fehérek vendégként 2-szer nyertek – mindkétszer vidéken – , 3-szor kikaptak, ezzel hatodikok a vendégtáblázaton. Egy héttel ezelőtt az Új Hidegkuti-stadionban egy mérkőzésen kaptak annyi gólt (4), mint a korábbi négy idegenbeli fellépésükön összesen.



ETO FC GYŐR–NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC

♦ Bár a két újonc legutóbbi 3 egymás elleni tétmeccsét a Szpari nyerte meg, az 1980-tól íródó NB I-es párharcuk örökmérlege a győriek számára kedvező: 11 ETO-siker, 8 döntetlen, 8 nyíregyházi győzelem.

♦ A zöld-fehérek legutóbb a 2022–2023-as idényben, az NB II-ben tudták legyőzni a nyírségieket: otthon 1–0, a sényői visszavágón 2–0 volt az eredmény a javukra. A következő bajnokságtól kezdve már csak Szpari-sikerek születtek: előbb a másodosztályban Balmazújvárosban 3–2-re, az ETO Parkban 1–0-ra, a július végi NB I-es nyitányon Mezőkövesden 2–1-re nyertek a szabolcsiak.

♦ A Rába partján 13-szor meccseltek a legfelső osztályban, és jelentős az ETO fölénye, hiszen a mérleg: 8 győzelem, 2 döntetlen és 3 Szpari-diadal. A legutóbbi győri NB I-es összecsapásuk, 2015 áprilisában 3–2-es nyíregyházi győzelmet hozott. Előtte még 1999-ben és 2008-ban (mindkétszer 1–0) tudtak idegenben diadalmaskodni a piros-kékek.

♦ A két feljutó együttes közül az ETO kezdte rosszabbul az idényt, az előző 6 fordulóban azonban már nem talált legyőzőre (3 siker, 3 iksz), pedig közben az előző bajnokság első két helyezettjével is játszott. Az ötmeccses formatabellán 11 pontjával a harmadik helyet foglalja el.

♦ A Szpari hullámzóbb teljesítményt nyújt az ősszel: a legutóbbi 3 bajnokiján nyeretlen, és közben mindössze egy gólt hozott össze és egy pontot szerzett, a múlt héten otthon a ZTE ellen (1–1).

♦ A Lokival egálban a Nyíregyháza kapta eddig a legtöbb gólt, 20-at, ráadásul a szerdai, tizenegyespárbajban megnyert kupameccsén az NB II-es Ajka is háromszor betalált a kapujába.

♦ Az ETO a 12 pontjából 7-et otthon gyűjtött be, a mérlege 2–1–2, legyőzte a tavasszal ezüstérmes Paksot (2–1) és legutóbb vezetésről ikszelt a bajnok FTC-vel (1–1).

♦ A nyírségi együttes az 5 idegenbeli találkozójából 4-et elbukott és egyedül az utolsó helyen álló KTE otthonában tudott nyerni (2–0). Vendégként legutóbb Újpesten a 90. percben esett góllal kapott ki (0–1).



VASÁRNAP

PAKSI FC–DIÓSGYŐRI VTK

♦ Eddig 38-szor kerültek szembe egymással a legfelső osztályban, az örökmérleg a házigazda tolnaiak fölényét mutatja: 16 paksi győzelem, 10 iksz, 12 diósgyőri siker.

♦ Az előző 8 találkozójukból csak egyet tudott megnyerni a DVTK, márciusban Miskolcon már a 2. percben vezettek a tolnaiak, ám a piros-fehérek fordítottak (2–1) – emellett 5-ször a Paks győzött, 2-szer pedig ikszeltek ebben az időszakban.

♦ Az atomvárosban 17 találkozót vívtak, 9–4–4 a mérleg a hazaiak szempontjából, akik a legutóbbi 3 alkalommal sorrendben 4–2-re, 2–1-re, majd 4–1-re győztek A vendégként aratott 4 DVTK-diadalból 3 az előző 7 tolnai meccsükön jött össze. Ezeken rendre egygólos sikert arattak a piros-fehérek.

♦ A klub történetének legeredményesebb rajtját produkálja a Paks, amely az előző 4 bajnokiját kivétel nélkül megnyerte – az MTK-éval egálban ez jelenleg a leghosszabb győzelmi széria az NB I-ben. Bognár György együttese eddig 22 pontot gyűjtött, és ennyit még sosem sikerült összeszednie a bajnokság első 10 meccsén azóta, hogy 2006-ban feljutott az élvonalba. A legközelebb tavaly volt hozzá, amikor 21 ponttal állt a bajnokságnak ebben a fázisában.

♦ A DVTK váltakozóan szerepel az ősszel, volt egy hatmeccses veretlenségi szériája, ám a legutóbbi két bajnokiján nem tudott nyerni: 0–2 otthon az MTK ellen, majd egy sikerrel felérő 1–1 Felcsúton.

♦ A Paks az előző 7 otthoni mérkőzését kivétel nélkül megnyerte, ezekből 5-öt az ősz folyamán. Ebben a bajnokságban házigazdaként csak egyszer nem kapott gólt, a múlt héten a KTE ellen (1–0).

♦ A Diósgyőr 16 pontjának a felét – 8-at – idegenben gyűjtötte be. Nyár óta vendégként az egyetlen vereségét még augusztus elején, Fehérváron szenvedte el, házon kívül 4 találkozó óta veretlen (2 győzelem, 2 iksz).



FERENCVÁROSI TC–DEBRECENI VSC

♦ Mivel a július végére kiírt találkozójukat elhalasztották, így vasárnap ebben a bajnoki kiírásban először mérkőzik meg egymással a két csapat.

♦ 1943 óta – a félbeszakadt bajnokságban, 1944 augusztusában 2:1-es hazai győzelemmel végződött debreceni bajnokit is beszámítva – 105-ször mérték össze erejüket a legfelső osztályban, az örökmérleg 50 ferencvárosi siker, 26 döntetlen, 29 Loki-győzelem.

♦ Az előző 7 bajnoki találkozójukból 5-öt nyertek meg a ferencvárosiak és csak egyet a hajdúságiak. Utóbbi 2023 májusában, a Groupama Arénában (1–3) történt, amikor a zöld-fehérek már biztos aranyérmesként léptek pályára.

♦ Kuriózum, hogy a tavaly októberi 2–2-es Üllői úti, valamint a 2–1-es fővárosi sikerrel végződő februári debreceni meccsükön is már az első percben a kapuba került a labda. A fővárosban a ferencvárosi Marquinhos a 16., majd a „visszavágón” a Loki játékosa, Chrisitian Manrique már a 25. másodpercben talált be. Az előző bajnokságban lejátszott harmadik, májusi találkozójuk 5–1-es ferencvárosi sikert hozott – az 1982-es 4–0 óta ez a zöld-fehérek legnagyobb különbségű hazai győzelme a DVSC ellen.

♦ A Ferencváros vendégeként egyébként alig volt sikerélményük a debrecenieknek, az 54 alkalomból ugyanis 36 vereség és 13 döntetlen mellett csupán 5-ször – 1999-ben, 2001-ben, 2002-ben, 2012-ben és tavaly – tudtak győzni.

♦ Pályaválasztóként az FTC rekorddiadala az 1960. decemberi 7–0 volt, a Népstadionban lejátszott találkozón Albert Flórián egymaga hat gólt szerzett.

♦ Az FTC az előző körben 1–1-et játszott Győrben, így a Paks után az ETO lett a második csapat, amely pontot tudott rabolni a címvédőtől.

♦ A DVSC legutóbb zsinórban az ötödik bajnoki vereségét szenvedte el Fehérváron (0–2), és ezután a klub megvált Máté Csaba vezetőedzőtől, akivel az előző 3 találkozón gólt sem szerzett a csapat. A Lokit Dombi Tibor készíti fel a vasárnapi mérkőzésre, aki harmadszor ugrik be megbízott vezetőedzőként. Az eddigi NB I-es mérlege 2 győzelem, 1 vereség, viszont nem jó előjel a piros-fehéreknek, hogy a keddi mezőkövesdi kupameccset már vele bukta el (0–1) a vasutascsapat.

♦ A Debrecen ezt megelőzően utoljára 2012 októbere és novembere között, Kondás Elemérrel a kispadon veszített el sorozatban 5 bajnoki meccset. A tréner akkor maradhatott, és utána 2–1-re nyert vele a csapat a Kaposvár ellen, majd hatodikként fejezte be a bajnokságot. Zsinórban hat bajnokin csaknem 40 évvel ezelőtt, 1985 márciusa és áprilisa között kapott ki az akkor DMVSC névre hallgató Loki, amelynek abban az időben előbb Petróczy Gábor, majd Puskás Lajos volt a vezetőedzője. Az idény végén a 8. helyen zárt a hajdúsági együttes.

♦ Az FTC mind az 5 otthoni bajnokiját megnyerte, és közben csupán egy gólt kapott. A tavaszi találkozókkal együtt már 7-es győzelmi szériában van a Groupama Arénában, ahol legutóbb április 20-án, a Kisvárda ellen vesztett pontot (0–0), illetve tavaly november 12-én a Fehérvártól kapott ki (0–1).

♦ A DVSC az előző 4 házon kívüli bajnokiját elvesztette, de mivel az idénybeli első két idegenbeli találkozóján 4 pontot szerzett, így a középmezőny alján foglal helyet a vendégtabellán.



FEHÉRVÁR FC–KECSKEMÉTI TE

♦ Huszonegy NB I-es találkozó után a fehérváriak javára billen az örökmérleg: 10 Vidi-siker, 4 döntetlen, 7 KTE-győzelem.

♦ 2023-ban négyszer találkoztak, az első 3 alkalommal egy-egy góllal nyert a Kecskemét, majd novemberben úgy lett döntetlen a vége, hogy a fehérváriak Katona Mátyás góljával a 91. percben egyenlítettek. Idén márciusban megszakadt a piros-kékek rossz sorozata, hiszen Tobias Christensen góljával 1–0-ra győzni tudtak a Széktói Stadionban, majd július végén ugyanott 0–0-ra végeztek.

♦ A Sóstói Stadionban kereken 10 mérkőzést játszottak, a mérleg a Vidi szemszögéből 5 győzelem, 2 döntetlen és 3 vereség. A piros-kékek a legutóbbi két hazai találkozójukat nem tudták megnyerni a KTE ellen (1–2 és 3–3).

♦ Az elmúlt egy hétben nagyot fordult a világ Székesfehérváron: a Vidi múlt szombaton a Debrecen 2–0-s legyőzésével megszakította a 4-es vereségszériáját, majd szerdán a Diósgyőrt is elbúcsúztatta a Magyar Kupától (2–1).

♦ A KTE egyértelműen az NB I jelenleg legrosszabb formában lévő csapata, hiszen az előző 7 bajnokiját kivétel nélkül elvesztette. Ráadásul szerdán a Magyar Kupában is 1–0-ra alulmaradt az NB III-as Karcaggal szemben, így Gera Zoltán vezetőedzői kinevezése óta mind a 3 tétmérkőzésén úgy kapott ki, hogy közben gólt sem tudott szerezni.

♦ A Fehérvár a pontjai több mint 80 százalékát hazai pályán zsebelte be, 12-ből 10-et. Otthon 3 győzelem mellett a ZTE-vel ikszelt és csak a Pakstól kapott ki.

♦ A Kecskemétnek vendégként 5 fellépés után sincs még pontja, gólt is csak kettőt hozott össze, ebben a tekintetben is legrosszabb most a mezőnyben.

A 12. FORDULÓ PROGRAMJA

November 2., szombat

12.30: MTK Budapest–Zalaegerszegi TE FC, Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion. (Tv: M4 Sport). Vezeti: Zierkelbach Péter

16.30: Puskás Akadémia–Újpest FC, Felcsút, Pancho Aréna. (Tv: M4 Sport). Vezeti: Bognár Tamás

19.00: ETO FC Győr–Nyíregyháza Spartacus FC, Győr, ETO Park (Tv: M4 Sport+). Vezeti: Kovács Imre

November 3., vasárnap

12.30: Paksi FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)

14.45: Ferencvárosi TC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)

17.00: Fehérvár FC–Kecskeméti TE (Tv: M4 Sport+)

AZ ÁLLÁS M Gy D V L–K Gk P 1. Ferencvárosi TC 9 7 1 1 16– 6 +10 22 2. Paksi FC 10 7 1 2 21–12 +9 22 3. Puskás Akadémia 10 7 1 2 17– 9 +8 22 4. MTK Budapest 10 7 – 3 19–10 +9 21 5. Újpest FC 11 5 2 4 16–11 +5 17 6. Diósgyőri VTK 11 4 4 3 10–11 –1 16 7. ETO FC Győr 10 3 3 4 11–13 –2 12 8. Fehérvár FC 11 3 3 5 13–19 –6 12 9. Nyíregyháza Spartacus 11 3 2 6 14–20 –6 11 10. Zalaegerszegi TE 10 2 2 6 11–16 –5 8 11. Debreceni VSC 10 2 1 7 11–20 –9 7 12. Kecskeméti TE 11 1 2 8 6–18 –12 5