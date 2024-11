Gergényi Bence: Hiszem, hogy az első ötben végzünk az Újpesttel

– Izgalmas, kiélezett mérkőzésre lehet számítani szombat este – egyetért?

– Igen, az Újpest stabil együttes, elöl veszélyes játékosokkal, de az erős csapatjátékunkkal nem lehet más célunk, mint idegenben is jó eredményt elérni, vagyis nyerni − válaszolta lapunknak Windecker József, a paksiak 31 éves középpályása. − Jó hangulatú meccsre van kilátás, várom már. Hogy a hazaiak három- vagy négyvédős rendszerben játszanak-e, nem tudni, nekünk elsősorban magunkkal kell foglalkozni. – Korábban, pontosabban 2015 és 2018 nyara között három évet futballozott Újpesten. Eszébe jutott a héten?

– Ez azért nem mostanában volt… Korábban sűrűbben eszembe jutott, de azóta eltelt jó néhány év. Mindig szeretek az Újpest ellen játszani, de már nincs bennem külön motiváció. Abból a csapatból még ismerem a kapus Banai Dávidot és a szélső Simon Krisztiánt, tartjuk is a kapcsolatot, beszélünk egymással. – Az élmezőnyben szerepelnek, mire lehetnek képesek az idényben?

– Szerencsére újra jól futballozunk, belekóstolhattunk a nemzetközi kupaszereplésbe, ez is hasznos a jövőre nézve. Még sok van hátra a bajnokságból, a célunk nem lehet más, mint megismételni az előző idényben nyújtott teljesítményt, vagyis kimagasló eredményeket akarunk elérni.