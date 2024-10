Dombi Tibor: A kudarcok miatt túl nagy a félelem a játékosokban

Ismert, a DVSC Szrdjan Blagojevics irányításával kezdte az idényt, a szerb szakember augusztus 26-án távozott, majd Dombi Tibor első ideiglenes szerepvállalása után szeptember 1-jén nevezték ki Máté Csabát, akinek a Mol Magyar Kupában egy győzelem, a bajnokságban öt vereség a mérlege. A leköszönő szakvezetővel együtt a segítői (Máté Roland és Éger László) is távoznak, a keddi mezőkövesdi kupatalálkozón és a jövő vasárnapi, Ferencváros elleni idegenbeli bajnokin megbízott vezetőedzőként Dombi Tibor irányítja a Lokit, munkáját Madar Csaba is segíti.

„Teljes mértékben egyetértek a klubközlemény azon részével is, amely Máté Csaba emberi, illetve szakmai erényeit emeli ki – mondta megkeresésünkre az ötvenéves, 35-szörös válogatott Dombi Tibor, a DVSC megbízott vezetőedzője. – Számos újdonsággal próbálkozott, ám eredménytelenül, pedig sokszor csupán hajszálon múlt egy-egy siker. A kudarcok hatására elbizonytalanodott a csapat, félelem lett úrrá a játékosokon. Ismerem az érzést, hiszen csaknem ötszáz meccsen játszottam a Lokiban, abból legalább százon én is, úgymond, összecsináltam magam. Ezt az időszakot éljük most, s azzal tudnánk leginkább segíteni, ha futballistáink nem egymásban, hanem önmagukban keresnék a hibát. Biztos vagyok benne, a keret sokkal többre képes annál, mint ahogy a játék, illetve az eredmények mutatják. Két meccsre szól a megbízatásunk, vasárnap a Ferencváros elleni bajnoki jön, de azon leszünk, hogy már a keddi, mezőkövesdi Magyar Kupa-meccsen se remegjenek a lábak.”

EDZŐVÁLTÁSOK AZ NB I 2024–2025-ÖS IDÉNYÉBEN

2024. augusztus 26.: DVSC – Szrdjan Blagojevics helyett ideiglenesen Dombi Tibor

2024. szeptember 1.: DVSC – Dombi Tibor helyett Máté Csaba

2024. október 15-16.: Kecskemét – Szabó István helyett Gera Zoltán

2024. október 27.: DVSC – Máté Csaba helyett ideiglenesen Dombi Tibor