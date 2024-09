Geiger Bálint: Egyre jobb lesz az Újpest!

Csomagolás közben értük el Geiger Bálintot. Az Újpest FC középpályása biztonsági tartalék volt az U21-es válogatottnál, de hétfőn értesítést kapott: 16 órakor várják a telki edzőközpontban. Talán nem véletlen, a bajnokság eddigi szakaszában nyújtott teljesítményével került a keretbe.

„Nagyon örültem a hírnek, hogy ott lehetek az U21-es válogatottban – mondta lapunknak Geiger Bálint. – Ebben szerepet játszhatott, hogy az Újpesttel jól kezdtük a bajnokságot, igaz, az eredmény nem mindig volt olyan, amilyet szerettünk volna. Ám a Fehérvár, a Debrecen és legutóbb a Kecskemét ellen a három pontot is sikerült megszerezni.”

Valóban: az előző bajnokság három dobogósa, a Ferencváros (0–1), a Puskás Akadémia és a Paks (egyaránt 1–2) le tudta győzni a lila-fehéreket, de időnként érdemes a számok mögé pillantani. Gei­ger Bálint utólag úgy értékelt, ahogyan sokan Újpesten: fájó kikapni az örök rivális Fraditól, de az utolsó pillanatokban kapott gól ellenére a csapat teljesítménye, a szervezettség, a fegyelmezett védekezés, a koncentrált futball igenis önbizalmat adott a játékosoknak. A 20 éves fedezet szerint a szurkolók is így érezhették, mert a 0–1 ellenére rengeteg biztató üzenet érkezett a futballistákhoz.

Geiger Bálint a tizenkettedik élvonalbeli mérkőzésén lépett pályára vasárnap, tavaly hat meccsen kapott szerepet, ezt a számot máris elérte – a hatodik fordulóban. Ötször kezdőként játszott, Pakson a szünetben állt be, vagyis alapembernek számít, noha a tavasszal tulajdonosváltás történt a klubnál, a nyáron pedig sok új játékos érkezett.

Örülök, hogy két gólban is benne voltam, jól sikerült a bemutatkozásom az Újpest mezében. Különleges volt éppen Kecskeméten pályára lépnem, szép időszakot töltöttem ennél a klubnál, de új időszak kezdődött a pályafutásomban, szeretnék sokat hozzátenni az Újpest sikereihez. HORVÁTH Krisztofer, az Újpest FC támadója a klubhonlapnak

„Csak ellenfélként ismertem Bartosz Grzelak vezetőedzőt és a szakmai stáb tagjait – mondta erre a futballista. – Tavaly balhátvédként kaptam játéklehetőséget, de az első nyári edzéstől minden pillanatban meg akartam mutatni, hogy középpályás vagyok, és szeretnék minél több időt a pályán tölteni. Az új edző egyénileg és kisebb csoportokban is sokszor beszélget velünk, de arra nem utalt, hogy az első hat fordulóban ötször ott leszek a kezdőben… Nyilván nagyon örülök neki, ez volt a célom, de azért, mert most ott vagyok a csapatban, nem lankad a küzdőszellemem, éppen ellenkezőleg! Mindenki látja, milyen változások indultak el Újpesten, erősödik a keret, senkinek sincs bérelt helye, jó teljesítmény nélkül nehéz lesz bent maradni a csapatban. Így minden edzésen a maximumra törekszem, és ha voltak is jó momentumok, reggelente arra gondolok: mindig lehet jobban dolgozni, lehet erősíteni, lehet gyorsabban futni, pontosabban passzolni – ehhez pedig keményen kell dolgozni a hétköznapokon. A vezetőedző szerintem ezt láthatta rajtam az első pillanattól, ezért adott lehetőséget, én pedig igyekszem élni vele.”

Kecskeméten Geiger Bálint nagyszerű gólpasszt adott a 22 éves Mucsányi Márknak, azzal a góllal egyenlített az Újpest, majd a második félidőben 3–1-re nyert.

„A kapott gól mindig megviseli az embert – folytatta Geiger Bálint. – Ám sokat volt nálunk a labda, úgy éreztük, nem vagyunk rosszabbak, és nem mindegy, a kapott góltól összeomlik-e a csapat vagy képes továbbmenni, gyorsítani a tempón és akár idegenben is fordítani. Három gólt rúgtunk, további hármat is szerezhettünk volna, és nagy segítség volt a vendégszektort megtöltő szurkolótáborunk folyamatos biztatása. Az egyenlítő gól? Labdaszerzést követően megindultam, érzékeltem, van egy folyosó a védők között, és amikor láttam, hogy Márk jó ütemben indul keresztbe, próbáltam elé tenni a labdát, ő pedig ragyogóan fejezte be az akciót. Még mindig alakul a csapat, idő kell, hogy összeszokjunk, de ezek a sikerek jót tesznek a csapategységnek, és nagyon bizakodó vagyok: remek idény elé nézhet az Újpest!”

A FORDULÓ DUPLÁZÁSA

Windecker József: A kupakiesés után különösen fontos ez a győzelem

A felcsútiak ellen Böde Dániel pályára küldése sokat jelentett a Paksnak, amelyben ezúttal Windecker József volt a főszereplő.

Az európai kupától búcsúzó, fáradt csapatok csaptak össze Pakson, ahol vasárnap a Puskás Akadémia volt a vendég. A Konferencialiga-rájátszásban a Fiorentinát kevés híján kiejtő felcsútiak szereztek vezetést, aztán a második fél­időre az ugyancsak a Kl-rájátszásban elvérző Paksot irányító Bognár György bevetette a 37 éves Böde Dánielt, valamint Osváth Attilát, és varázsütésre megváltozott a hazaiak játéka. A meccs embere azonban Windecker József volt, aki két gólt szerzett, a paksiak pedig 2−1-re nyertek.

„Kívülről talán úgy tűnt, az első félidőben a vendégek játszottak fölényben, ám mi a pályán másképpen éreztük – mondta megkeresésünkre a 31 éves középpályás. – Az igaz, hogy a kontrára berendezkedő Puskás Akadémia a labdaszerzését követően gyorsan a kapunk elé ért, de csupán átlövésből volt eredményes. Már a találkozó elején próbáltuk letámadni ellenfelünket, amely azonban nagyon erős csapat, a kontráiban mindig benne volt a gólveszély, az első hibánkat rögtön ki is használta. A második félidőt jól kezdtük, fordítottunk, uraltuk a mérkőzést, s bár a vége izgalmasan alakult, megérdemelten nyertünk. A csütörtöki Konferencialiga-kiesés után különösen fontos volt ez a találkozó és persze a győzelem. Akárcsak minket, szerintem a felcsútiakat is megviselte a kupabúcsú.”

A meccs embere nem feledkezett meg Böde Dániel érdemeiről sem.

„Az ő, valamint Osváth Attila beállása alapjában változtatta meg a játékunkat – magyarázta Windecker József. – Nem állítom, hogy Dani érkezése után a félelem lett úrrá az egyébként rutinos felcsúti védőkön, ám tény, kicsit megzavarodott a hátsó alakzatuk. Igaz, szerkezetet is váltottunk, mert amíg az első félidőben inkább védekezési feladatokkal bízott meg engem és Papp Kristófot Bognár György vezetőedző, a folytatásban előrébb vezényelt bennünket, így közelebb kerültünk Danihoz és persze az ellenfél kapujához is. Volt a meccsnek olyan időszaka, amikor már öten is a Puskás tizenhatosán belül tartózkodtunk, bármelyikünk helyzetbe kerülhetett − így is történt. Példa rá a második gól, amikor Böde Dani megcsúsztatta a labdát, Kristóf pedig visszafejelte elém, én meg a kapuba rúgtam. Ami a két gólomat illeti, nyilván örülök neki, de annak jobban, hogy győztünk.”

V. GY.

A FORDULÓ BEMUTATKOZÁSA

Válogatott kerettagot kell pótolnia a 20 éves Dala Martinnak

Győzelem, kapott gól nélküli mérkőzés: ragyogóan sikerült Dala Martin első NB I-es bajnokija a Fehérvár FC színeiben.

A Fehérvár FC honlapján pénteken jelent meg a hír, hogy az angol másodosztályú Blackburn Rovers megvásárolta Tóth Balázs, az előző idényben parádézó válogatott kerettag kapus játékjogát, néhány órával később pedig kiderült: Pető Tamás vezetőedző az MTK Budapest elleni bajnokin a kapuban Dala Martinnak szavaz bizalmat. A klub saját nevelésű labdarúgója nagy naphoz érkezett, először léphetett pályára az NB I-ben, aztán minden megilletődöttség nélkül, jó teljesítményt nyújtva (a Nemzeti Sportnál 7-es osztályzattal ő lett a mérkőzés játékosa) segítette csapatát 1–0-s győzelemhez.

„Szerda este vezetőedzőnk, Pető Tamás elárulta, én védek az MTK ellen – mondta lapunknak a 20 éves Dala Martin. – Nem ért teljesen váratlanul, hiszen a felkészülés idején úgy dolgoztam, hogy készen álljak a bevetésre, ha jön a lehetőség, de tagadhatatlanul izgatott voltam. Ami a meccset illeti, az első játékrészben akadt egy-két védésem, és bár egyik sem volt bravúr, nagyon kellett koncentrálnom. A hajrában már többször kellett játékba avatkoznom, a legnagyobb védést a hosszabbításban mutattam be, amikor a támadó a hosszú sarkot célozta meg, de a labda ki sem pattant rólam, pedig középen érkezett a kipattanóra a vendégek másik játékosa.”

Dala Martin már az U11-ben a fehérváriak kapusa volt, aztán a korosztályokat végigjárva 16 esztendősen a Fehérvár II–Komárom 0–1-es mérkőzésen bemutatkozhatott az NB III-ban. Egy évvel később már NB II-es meccsen is szerepelt (kooperációs szerződés keretében a Budaörs színeiben a PMFC elleni 1–1-es találkozón), az igazi áttörést a 2023–2024-es idény jelentette neki, amikor 17 bajnokin védett az élvonalba felkerülő Nyíregyházában. Pénteken megtette a következő lépést a karrierjében, s minden adva van ahhoz, hogy a 7. fordulóban a Puskás Akadémia elleni vármegyei rangadón is vele kezdődjön a fehérváriak összeállítása.

„Nem tennék különbséget az NB I-es találkozók között, bár tagadhatatlan, a Nyíregyháza elleni meccsünk meglehetősen érzelmes volt, hiszen az előző idényben a klub játékosaként szerepem volt a feljutásban – folytatta Dala Martin. – Fontos, hogy lépésről lépésre gondolkodjunk, az viszont nem kérdés, hogy Felcsúton nehéz kilencven perc vár ránk. A célom az, hogy a meccsek többségén én védjek az idényben, stabil legyen a teljesítményem, tudjak segíteni a csapatnak.”

Z. A.

A FORDULÓ DULAKODÁSA

„Nemzetközi hadgyakorlat” Diósgyőrben

Elszabadultak az indulatok a DVTK−ETO FC Győr mérkőzés végén, több mint tizenöt nemzet futballistája vett részt a csetepatéban.

Sok futballt nem láthattak a nézők a Diósgyőr–ETO FC Győr (0–0) mérkőzésen szombaton, a lefújás után viszont volt bőven akció: tömegverekedés tört ki a pályán, aminek eredménye két kiállítás lett, a DVTK-s Elton Acolatse azonnal piros lapot kapott, Sa­muel Petrás, az ETO szlovák kapusa pedig második sárgával jutott ugyanerre a sorsra. A csetepaté aztán a játékoskijáróban folytatódott. Végig nagyon feszült volt a találkozó, amelyen az addig négy vereséggel álló újonc győriek megszerezték az első pontjukat. Hogy mi okozta a nagy feszültséget, nem tudjuk pontosan, de a vendégek szemmel láthatóan frusztráltak voltak a korábbi eredmények miatt.

Szatmári Csaba, a DVTK védője pedig azt a magyarázatot találta, hogy a győri játékosok már korán elkezdték húzni az időt, ami nem volt szimpatikus nekik és a rajongóknak sem.

„Azért jöttek ki a szurkolók, hogy futballt lássanak, nem földön fetrengést” – mondta a hátvéd a lefújás után.

Szurkolói visszaemlékezésekből mostanra sikerült rekonstruálni az eseményeket. Úgy tudjuk, a lefújás után a vendégek kapuja felé csorgó labdát Samuel Petrás színpadiasan beengedte a gólvonal mögé, ezen örömködtek kicsit a hazai szurkolók, szóváltás alakult ki köztük és a kapus között, aki a flakonjából kortyolt vizet feléjük köpte, erre rágtak be a hazaiak.

Kíváncsian várjuk, milyen büntetéseket ró ki az MLSZ fegyelmi bizottsága, illetve milyen büntetést kap saját klubjától a kapus. Ennek kapcsán a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón Borbély Balázs ETO-vezetőedző elmondta, ha bebizonyosodik az érintettsége, nem hagyják következmény nélkül.

A verekedés mindenesetre a mémgyárosokat is megihlette. „Nemzetközi hadgyakorlat Diósgyőrben” címmel megjelent egy olyan, amely országzászlókkal utal arra, hogy az összetűzésben több mint tizenöt nemzet futballistája vett részt...

B. Z.

