Nagyot harcolt a Nyíregyháza a Ferencváros otthonában, de kikapott

NB I

6. FORDULÓ

Ferencvárosi TC–Nyíregyháza Spartacus 2–1 (Gartenmann 18., Varga B. 59. – 11-esből, ill. Kovácsréti 65.)

Budapest, Groupama Aréna, 8175 néző. V: Csonka

ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!

Stefan Gartenmann bemutatkozott. A bajnoki címvédő az újoncot fogadta a forduló záró mérkőzésén. A vasárnap esti összecsapáson persze az volt a legfontosabb kérdés, milyen hatással lehet a csütörtöki kupamérkőzésnek. Mint ismert az FTC a bosnyák Borac Banja Luka ellen tizenegyesekkel jutott tovább, de csak ennek örülhetett: a zöld-fehérek rendkívül gyenge, élvezhetetlen, fantáziátlan játékot mutattak be. Talán ennek is volt köszönhető, hogy a Üllői úton megszokottakhoz sokkal foghíjasabbak voltak a szektorok és bár a tábor – azért nem a megszokott létszámban – folyamatosan biztatta a csapatot, az oldalsó szektorokon bizony nyomot hagyott a klubhoz méltatlan produkció. Ha már a szurkolók: a piros-kékeket a késői kezdés és a távolság ellenére is sokan elkísérték a Nyírségből, a vendégtáborból is folyamatos volt a szurkolás.



Az összeállításon is lehetett látni, hogy Pascal Jansen vezetőedző változtatásokkal próbált frissíteni, újra a kezdőcsapat tagja lett többek között Botka Endre és Gruber Zsombor, vagy az a Kady Borges, aki szemlátomást rendkívül motiváltan vetette bele magát a küzdelembe: Ha úgy érezte, labdát kaphatna, de nem neki ment a passz, idegesen csapkodott és veszekedett társaival, majd bő tíz perc elteltével a fiatal játékvezető, Csonka Bence próbálta megnyugtatni Varga Barnabást – feszültek voltak a ferencvárosi játékosok.

A vendég Nyíregyháza az eddig tapasztalt négyvédős hadrendben kezdett és a korábbi gólkirály, Eppel Márton mögött három támadó szellemű játékos zárkózott fel az akciókhoz, vagyis egyértelműen látszott, hogy Tímár Krisztián – bár védőként volt válogatott futballista annak idején – nem csak védekezést kér játékosaitól.



Nyilvánvaló volt, hogy a közelmúltban tapasztalható rossz forma és a kezdeti idegesség ellenszere egy gól lehet, és erre nem is kellett sokat várni a ferencvárosiaknak, más kérdés, hogy kevesen tippeltek volna arra, hogy a védő Stefan Gartenmann töri majd meg a nyíregyháziak ellenállását. A dán légiós korábban volt a Midtjylland játékosa is, legutóbb a skót Aberdeen játékosa volt.

A Spartacust egyáltalán nem törte össze ez a bizonyos gól, nyugodtan járatták a labdát a vendégek, köztük az a Abou Bakar Keita, aki az előző idényben az Újpest játékosa volt, és nemrég érkezett meg az újonchoz. Dibusz Dénes látványos vetődéssel tolta oldalra a labdát, a mozdulatot tapssal jutalmazta a közönség, bár azt is jelezte, hogy a nyírségiek akciói eljutnak a hazai tizenhatosig, majd Eppel Márton ragyogó mozdulattal kapásból célozta meg a kaput. Dibusz Dénesnek itt nem kellett vetődnie, mert pont az ölében landolt a labda, de ez a két akció is azt mutatta, komoly energiákat mozgósít a vendégcsapat az egyenlítés érdekében. Az első félidő másik fele sokkal inkább szólt a Nyíregyházáról, mint a Ferencvárosról, és a szünet előtt megint úgy tűnt, idegesek, frusztráltak a zöld-fehér játékosok.

Fotó: Török Attila

A második félidő csaknem egyenlítéssel kezdődött: Kovácsréti Márk találhatott volna a kapuba, közelről nagy erővel lefejelte a földre a labdát, igaz középre, de Dibusz Dénesnek így is nagyot kellett védenie, hogy valahogy megóvja kapuját a góltól. Bánhatták a vendégek, hogy ez nem ment be, mert egy szerencsétlenül kézre pattanó labda miatt tizenegyeshez jutott a Ferencváros, Varga Barnabás pedig élt ezzel a lehetőséggel.

Kétgólos hazai vezetésnél úgy tűnt, végleg eldőlt a mérkőzés, ráadásul a zöld-fehérek olyan cserejátékosokat tudtak beküldeni a hajrára, mint Adama Traoré vagy az Újpest ellen győztes gólt szerzett Tosin Kehinde, de a piros-kékek csak nem adták fel. Érkezett a Budafokot annak idején Magyar Kupa-döntőhöz segítő Beke Péter, aki Kovácsréti Márkot hozta nagy helyzetbe – Ebedli Zoltán unokája pedig szépíteni tudott.

Mégsem dőlt el a mérkőzés?

Kovácsréti Márk néhány perccel később ismét kecsegtető lövőhelyzetet teremtett magának, de elcsavarta a labdát a kapu mellett. Egyértelmű volt, hogy fel kell ébrednie a házigazdának, hiszen addig a második félidőben csak Gruber Zsombor ragyogó szólójának tapsolhattak a szurkolók, mást nem nagyon tudott felmutatni a Ferencváros.

Pasal Jansen újabb két cserével próbált lendületet adni együttesének (nyilván a csütörtöki kupamérkőzés okozta fáradalmakat is figyelembe kellett venni a szakvezetőnek), de húsz perccel a meccs vége előtt benne volt a levegőben, hogy a Nyíregyháza kétgólos hátrányt ledolgozva meg tudja menteni az egyik pontot.

Komoly esélye volt erre több ígéretes akciót is kidolgoztak a vendégek, és időnként olyan szégyentelenül húzták az időt a bajnokcsapat játékosai, hogy többszöri figyelmeztetés után Dibusz Dénes sárga lapot is kapott emiatt.

A közönségnek sem tetszett a teljesítmény, és a nyolc perces ráadásban is mindent megpróbált a nyírségi csapat, Baki Ákos is előrement fejelni, de újabb gól már nem született. Győzött a Ferencváros, de erre a produkcióra sem lehet büszke, ellentétben a Nyíregyházával, amely a vereség ellenére is emelt fővel jöhetett le a pályáról, ezzel a teljesítménnyel lehetnek sikerei a folytatásban.

AZ ÁLLÁS 1. Ferencvárosi TC 4 4 – – 6–1 +5 12 2. Puskás Akadémia 5 4 – 1 9–5 +4 12 3. Paksi FC 5 3 1 1 9–8 +1 10 4. Újpest FC 6 3 – 3 12–7 +5 9 5. MTK Budapest 5 3 – 2 6–3 +3 9 6. Fehérvár FC 6 2 3 1 9–9 0 9 7. Diósgyőri VTK 6 2 2 2 5–7 –2 8 8. Debreceni VSC 5 2 1 2 7–6 +1 7 9. Kecskeméti TE 6 1 2 3 4–7 –3 5 10. Zalaegerszegi TE 5 1 1 3 6–8 –2 4 11. Nyíregyháza Spartacus 6 1 1 4 8–14 –6 4 12. ETO FC Győr 5 – 1 4 3–9 –6 1