A Fehérvár kölcsönvette volt játékosát a Pakstól – hivatalos

Mint megírtuk, a Székesfehérváron született, ott is nevelkedő Szabó Bálint nem számít kulcsembernek a Paksi FC-ben Bognár György vezetőedzőnél, így a tolnaiak kölcsönadhatják. A Nemzeti Sport információi szerint a játékos ma már nevelőklubjánál, Fehérváron edz, és hamarosan be is jelenthetik a kölcsönvételét.

A Vidi a hivatalos oldalán kedd délután közölte, hogy kölcsönben visszatér a csapathoz a 23 éves támadó középpályás, aki a 23-as mezszámot kapja meg a fehérváriaknál.



NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A FEHÉRVÁR FC-NÉL

Érkezők: Bedi Bence (Zalaegerszegi TE FC, szabadon igazolhatóként), Bohdan Melnik (ukrán-magyar, Kisvárda, szabadon igazolhatóként), Ivan Milicevic (horvát-bosnyák, AE Kifisziasz - Görögország, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe érkezők: Holender Filip (magyar-szerb, Vasas FC), Huszti András (Zalaegerszegi TE FC, legutóbb kölcsönben Újpest FC), Kovács Mátyás (MTK Budapest), Ominger Gergő (Puskás Akadémia), Szabó Bálint (Paksi FC)

Kölcsönből visszatért: Babos Bence (FC Ajka), Franck Yves Bambock (kameruni-francia, Panetolikosz – Görögország), Dala Martin (Nyíregyháza Spartacus), Lirim M. Kastrati (koszovói-albán, NK Lokomotiva Zagreb – Horvátország)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Ekbauer Tamás, Lakatos Kristóf, Lakatos Dávid, Virágh Milán

Kiszemeltek: Daniel Kivinda (ukrán, klub nélküli, legutóbb SK Dnipro-1 – Ukrajna)

Távozók: Berki Marcell (Kecskemét), Bese Barnabás (Újpest FC), Fiola Attila (Újpest FC, szabadon igazolhatóként), Gergényi Bence (Újpest FC), Hangya Szilveszter (szabadon igazolható, érdeklődik iránta: Bp. Honvéd), Menyhárt Zsombor (Csákvár), Rúben Pinto (Rúben Rafael Melo Silva Pinto, portugál, Uniao Torreense – Portugália), Emil Rockov (szerb-magyar, FK Sarajevo – Bosznia-Hercegovina), Schön Szabolcs (Bolton Wanderers – Anglia), Sigér Dávid (Sepsi OSK – Románia), Szabó Levente (diósgyőri kölcsön után Eintracht Braunschweig – Németország, szabadon igazolhatóként), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)

Kölcsönből visszatért klubjához: Mamoudou Karamoko (francia-elefántcsontparti, FC Köbenhavn – Dánia, onnan Újpest FC, kölcsönbe)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Franck Yves Bambock (kameruni-francia, legutóbb Panetolikosz – Görögország, kölcsönben)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS PAKSON

Érkezők: Kovácsik Ádám (Mezőkövesd, szabadon igazolhatóként), Ötvös Bence (Kisvárda, szabadon igazolhatóként), Varga Roland (Sepsi OSK – Románia), Zimonyi Dávid (Vasas FC)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatértek: Földi Dominik (Szeged-Csanád GA), Gyurkits Gergő (BFC Siófok), Nyári Patrik (Szeged-Csanád GA)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemelt: –

Távozók: Könyves Norbert (Vasas FC), Szappanos Péter (Al-Fateh – Szaúd-Arábia), Volter Patrik (VSC 2015 Veszprém – kölcsön után végleg)

Kölcsönbe távozók: Debreceni Ákos (siófoki kölcsön után Kazincbarcika), Debreceni Zalán (siófoki kölcsön után Kozármisleny), Gregor Zalán (Csákvár, ismét kölcsönbe), Hegedűs János (siófoki kölcsön után FK Csíkszereda – Románia), Kocsis Bence (BVSC-Zugló), Nagy Máté (kozármislenyi kölcsön után Szentlőrinc), Nagy Richárd (szegedi kölcsön után Szentlőrinc), Szabó Bálint (Fehérvár FC), Szekszárdi Milán (kazincbarcikai kölcsön után Szentlőrinc)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –