Fehérvár: kölcsönveszik a Paks támadó középpályását – NS-infó

A Fehérváron született, ott is nevelkedett, 23 éves Szabó Bálint nem számít kulcsembernek a Paksi FC-ben Bognár György vezetőedzőnél, így a tolnaiak kölcsönadhatják. A Nemzeti Sport információi szerint Szabó ma már nevelőklubjánál, Fehérváron edz, és hamarosan be is jelenthetik a kölcsönvételét, még a ma éjféli, hazai piaci zárás előtt.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS PAKSON

Érkezők: Kovácsik Ádám (Mezőkövesd, szabadon igazolhatóként), Ötvös Bence (Kisvárda, szabadon igazolhatóként), Zimonyi Dávid (Vasas FC)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatértek: Földi Dominik (Szeged-Csanád GA), Gyurkits Gergő (BFC Siófok), Nyári Patrik (Szeged-Csanád GA)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemelt: –

Távozók: Könyves Norbert (Vasas FC), Szappanos Péter (Al-Fateh – Szaúd-Arábia), Volter Patrik (VSC 2015 Veszprém – kölcsön után végleg)

Kölcsönbe távozók: Debreceni Ákos (siófoki kölcsön után Kazincbarcika), Debreceni Zalán (siófoki kölcsön után Kozármisleny), Gregor Zalán (Csákvár, ismét kölcsönbe), Hegedűs János (siófoki kölcsön után FK Csíkszereda – Románia), Kocsis Bence (BVSC-Zugló), Nagy Máté (kozármislenyi kölcsön után Szentlőrinc), Nagy Richárd (szegedi kölcsön után Szentlőrinc), Szekszárdi Milán (kazincbarcikai kölcsön után Szentlőrinc)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Szabó Bálint (Fehérvár FC)



A labdarúgó NB I-ben július 1-jén kezdődött el a nyári átigazolási időszak, amely szeptember 3-ig tart. Tekintse át a már bejelentett változásokat!

AZ ELMÚLT HÉT TÖRTÉNÉSEI



A piaci zárást megelőző hét főszereplője az Újpest FC volt Fiola Attila és Horváth Krisztofer szerződtetésével. Szalai Gábor megszerzésével a Ferencváros is hazacsábított egy válogatott kerettagságig már eljutott magyar labdarúgót. Az ETO múlt héten is több új légióst bejelentett, legutóbb a togói válogatott Samsindin Ourót. A Kecskemét szerződtette Katona Bálintot az FTC-től, a Nyíregyháza megszerezte az Újpesttől távozott Aboubakar Keitát a középpályára, a védelembe pedig Dunaszerdahelyről Keresztes Krisztiánt. A Zalaegerszeg új szerzeménye a nigériai Jack Ipalibo.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A DEBRECENI VSC-NÉL

Érkezők: Batik Bence (Puskás Akadémia FC), Victor Braga (Victor Cristiano Braga, brazil, Ordabaszi – Kazahsztán, legutóbb kölcsönben Zsetiszu FK– Kazahsztán), Neven Djurasek (horvát, Arisz Szaloniki – Görögország), Pálfi Donát (Szombathelyi Haladás), Yacouba Silue (elefántcsontparti, Mladoszt Lucsani – Szerbia), Szenaga Naoaki (japán, FK Jezero – Montenegró), Szűcs Tamás (FC Köbenhavn – Dánia)

Kölcsönbe érkezők: Zsirajr Sagojan (örmény, Ararat – Örményország), Arandjel Sztojkovics (szerb, Partizan Beograd – Szerbia)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Kohut Máté

Kiszemeltek: –

Távozók: Baranyai Nimród (Újpest FC), Bódi Ádám (Kolorcity Kazincbarcika, szabadon igazolhatóként), Alexandrosz Kiziridisz (görög, Zemplín Michalovce – Szlovákia, szabadon igazolhatóként, legutóbb kölcsönben: NS Mura – Szlovénia), Kócs-Washburn Erik (magyar-amerikai, mezőkövesdi kölcsön után Kozármisleny), Sztefan Loncsar (montenegrói, Akron Togliatti – Oroszország), Andrija Majdevac (szerb, Panetolikosz – Görögország, szabadon igazolhatóként, legutóbb kölcsönben Napredak Krusevac – Szerbia), Christian Manrique (Christian Manrique Díaz, spanyol, AD Alcorcón – Spanyolország), Hamzat Ojediran (nigériai, RC Lens – Franciaország), Joao Oliveira (João Pedro Abreu de Oliveira, svájci-portugál, Arka Gdynia – Lengyelország, szabadon igazolhatóként), Olekszandr Romancsuk (ukrán, FK Krivbasz – Ukrajna)

Kölcsönbe távozók: Batai Tamás (BVSC-Zugló), Erdélyi Benedek (BVSC-Zugló), David Nwachukwu (nigériai, BVSC-Zugló, ismét kölcsönbe)

Kooperációs szerződéssel Mezőkövesd: Cibla Flórián, Doktor Zsolt, Horváth Zalán, Kohut Máté, Takács Bence

Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Tuboly Máté (ETO FC Győr, onnan DAC 1904 – Szlovákia)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –



NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A DIÓSGYŐRI VTK-NÁL

Érkezők: Nikola Gluscsevics (montenegrói, NK Dekani – Szlovénia, szabadon igazolhatóként), Herbák Máté (SV Bergfried – Németország), Alekszandr Karnickij* (fehérorosz, Mezőkövesd), Mohammed Rarszalla (marokkói, FC Kosice – Kassa, Szlovákia, szabadon igazolhatóként), Sinisa Sanicanin (bosnyák-szerb, Partizan Beograd – Szerbia, szabadon igazolhatóként), Karlo Sentic (horvát, Hajduk Split – Horvátország)

*Az NB III-as kerethez csatlakozott.

Kölcsönbe érkezők: Uros Drezsgics (szerb, Rubin Kazany – Oroszország), Huszár Marcell (ETO FC Győr), Marko Rakonjac (szerb-montenegrói, Lokomotiv Moszkva – Oroszország, legutóbb kölcsönben Topolyai SC – Szerbia), Varga Zétény (Ferencvárosi TC)

Kölcsönből visszatért: Benkő Péter (szlovák-magyar, Salgótarján BTC)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Shady Oukhadda (olasz-marokkói, Modena – Olaszország)

Távozók: Ondrej Baco (cseh, Ironi Tiberiasz – Izrael, szabadon igazolhatóként), Csirmaz István (Mezőkövesd, szabadon igazolhatóként), Kispál Tamás (egri kölcsön után Bicske, szabadon igazolhatóként), Jeremie Obounet Moussango (gaboni, kassai kölcsön után Antequera CF – Spanyolország, szabadon igazolhatóként), Pernambuco (José Vitor Rodrigues da Silva dos Santos, brazil, brazil, Al-Dhafra – Egyesült Arab Emírségek, szabadon igazolhatóként), Godfrey Bitok Stephen (nigériai, Gaziantep FK – Törökország, szabadon igazolhatóként), Tóth Balázs (Nyíregyháza Spartacus), Tóth Borisz (siófoki kölcsön után Tiszaújváros, szabadon igazolhatóként), Viczián Ádám (tiszakécskei kölcsön után Békéscsaba 1912 Előre, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: Bánhegyi Bogdán (Kolorcity Kazincbarcika), Bokros Szilárd (FC Kosice – Kassa, Szlovákia)

Kölcsönből visszatért klubjához: Szabó Levente (Fehérvár FC, onnan Eintracht Braunschweig – Németország)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –



NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ETO FC GYŐRNÉL

Érkezők: Marku Albion (albán, Dinamo Tirana – Albánia, szabadon igazolható), Heitor (Heitor Marinho dos Santos, brazil, FCI Levadia – Észtország), Filip Kasa (cseh, DAC – Szlovákia), Matija Krivokapics (montenegrói, DAC 1904 – Szlovákia), Miljan Krpics (szerb-magyar, FK Vozsdovac – Szerbia), Samsindin Ouro (togói, All-Adalah – Szaúd-Arábia), Samuel Petrás (szlovák, DAC 1904 – Szlovákia), Vazsdi Szahli (tunéziai, Radnicski Kragujevac – Szerbia)

Kölcsönbe érkezők: Eneo Bitri (albán, Valerenga – Norvégia; legutóbb kölcsönben Cracovia – Lengyelország), Zseljko Gavrics (szerb-bosnyák, DAC 1904 – Szlovákia), Daniel Stefulj (horvát, Dinamo Zagreb – Horvátország)

Kölcsönből visszatért: Csóka Bálint (szlovákiai, STK Samorín – Somorja, Szlovákia), Deákovits Richárd (Mosonmagyaróvár), Lacza Alex (szlovák-magyar, Pécsi MFC)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Décsy Ádám, Kulcsár Martin

Kiszemeltek: Ramik Gadzsijev (ukrán-azeri, SZK Dnyipro-1 – Ukrajna)

Távozók: Gabriel Boschilia (brazil-olasz, Operário-PR – Brazília, szabadon igazolható), Buna Gábor (Opus Tigáz Tatabánya, kölcsön után végleg) Hanzli Péter (Kallham FC – Ausztria), Matteo Lucarelli (olasz, Olbia – Olaszország, szabadon igazolhatóként), Szujó Attila (Kolorcity Kazincbarcika), Tuboly Máté (debreceni kölcsön után DAC 1904 – Szlovákia), Yasin Hamed (szudáni-magyar, Al-Ittihad SCS Tripoli – Líbia)

Kölcsönbe távozók: Huszár Marcell (Diósgyőri VTK)

Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Kovács Márk (román-magyar, DAC 1904 – Szlovákia, onnan Csíkszereda – Románia), Riquelme Rodrigues Mendes (brazil, DAC 1904 - Szlovákia), Urblík Norbert (szlovákiai, DAC 1904 – Szlovákia)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –



NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A FEHÉRVÁR FC-NÉL

Érkezők: Bedi Bence (Zalaegerszegi TE FC, szabadon igazolhatóként), Bohdan Melnik (ukrán-magyar, Kisvárda, szabadon igazolhatóként), Ivan Milicevic (horvát-bosnyák, AE Kifisziasz - Görögország, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe érkezők: Holender Filip (magyar-szerb, Vasas FC), Huszti András (Zalaegerszegi TE FC, legutóbb kölcsönben Újpest FC), Kovács Mátyás (MTK Budapest), Ominger Gergő (Puskás Akadémia)

Kölcsönből visszatért: Babos Bence (FC Ajka), Franck Yves Bambock (kameruni-francia, Panetolikosz – Görögország), Dala Martin (Nyíregyháza Spartacus), Lirim M. Kastrati (koszovói-albán, NK Lokomotiva Zagreb – Horvátország)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Ekbauer Tamás, Lakatos Kristóf, Lakatos Dávid, Virágh Milán

Kiszemeltek: Daniel Kivinda (ukrán, klub nélküli, legutóbb SK Dnipro-1 – Ukrajna), Szabó Bálint (Paks)

Távozók: Bese Barnabás (Újpest FC), Fiola Attila (Újpest FC, szabadon igazolhatóként), Gergényi Bence (Újpest FC), Hangya Szilveszter (szabadon igazolható, érdeklődik iránta: Bp. Honvéd), Menyhárt Zsombor (Csákvár), Rúben Pinto (Rúben Rafael Melo Silva Pinto, portugál, Uniao Torreense – Portugália), Emil Rockov (szerb-magyar, FK Sarajevo – Bosznia-Hercegovina), Schön Szabolcs (Bolton Wanderers – Anglia), Sigér Dávid (Sepsi OSK – Románia), Szabó Levente (diósgyőri kölcsön után Eintracht Braunschweig – Németország, szabadon igazolhatóként), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)

Kölcsönből visszatért klubjához: Mamoudou Karamoko (francia-elefántcsontparti, FC Köbenhavn – Dánia, onnan Újpest FC, kölcsönbe)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Franck Yves Bambock (kameruni-francia, legutóbb Panetolikosz – Görögország, kölcsönben)